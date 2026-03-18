DX推進担当者向けウェビナー「いま最も必要なDX人材 ″ビジネスアーキテクト″の最適な育成方法とは？」を開催（4月28日12:00-13:00）株式会社リンプレス

株式会社リンプレスウェビナーに申し込む :https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0428

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、2026年4月28日（火）に『いま最も必要なDX人材「ビジネスアーキテクト」の最適な育成方法とは？』と題したウェビナーを開催しますので、お知らせいたします。

■ウェビナー概要

【オンライン開催】いま最も必要なDX人材「ビジネスアーキテクト」の最適な育成方法とは？

主催：株式会社リンプレス

日時：2026年4月28日（水）12:00~13:00

方式：Zoomウェビナー ※お申込いただいた方にウェビナー視聴用URLをお送りいたします。

費用：無料

詳細・お申込み：https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0428

DXに向けた取り組みのなかで、多くの企業がデータやデジタル技術に関する専門的な知識・スキルを持つ人材、いわゆる“デジタル人材”の育成に注力しています。もちろんこうした人材も重要ですが、デジタル技術導入はあくまで「手段」であり、DX＝単なるデジタル技術の導入ではありません。

DXの本来の「目的」である“企業価値の向上や競争力の強化”を実現するためには、ビジネス・業務のあるべき姿を定義したうえで、現状の問題点・課題を解決するための新たなビジネスプロセスを構築し、ビジネスそのものの変革の実現を導く人材として「ビジネスアーキテクト」の重要性が急速に高まっています。

一方で、多くの企業がビジネスアーキテクトの育成に課題を抱えている実態が浮き彫りになっています。

本セミナーでは、ビジネスアーキテクトが身に付けるべきスキルとその育成方法について60分で分かりやすく解説してまいります。

■このウェビナーに参加して分かること

■このような課題を持つ方におすすめ

■ウェビナー登壇者情報

- DX推進における課題・問題点- ビジネスアーキテクトの定義と役割- ビジネスアーキテクトに求められる知識・スキル- ビジネスアーキテクトの育成ポイント- IT・システム企画フレームのご紹介- DX人材育成の施策を実施しているが、成果になかなか結び付かない- 業務課題や要件をしっかりと検討できる人材を育成したい- 他社のDX人材育成の取り組みが知りたい

株式会社リンプレス

イノベーション事業部 エグゼクティブパフォーマー

川上 淳一

約20年にわたり、金融・製造業など様々な業界におけるシステム開発プロジェクトのPM・PLを経験。近年は大手・中小企業向けのDX人材育成研修を数多く手掛ける。

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■株式会社リンプレスについて

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/