【開催レポート】RISTEX×JANPIA共催イベント 研究と現場の連携による社会課題解決の可能性を議論

一般財団法人日本民間公益活動連携機構

一般財団法人日本民間公益活動連携機構（所在地：東京都千代田区、理事長：二宮雅也、英文名：Japan Network for Public Interest Activities、略称：JANPIA）は、2026年1月22日（木）に東京・日比谷国際ビルにて、国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター（RISTEX）と共催で社会課題解決に向けた「研究」と「現場」の連携をテーマとしたイベントを開催しました。

本イベントは、社会課題解決に取り組む研究者と、休眠預金を活用する団体が相互に理解を深め、連携の可能性を探ることを目的に開催されました。

イベントは「知る・話す・つながる」の3つのパートで構成され、研究者によるピッチトークや、参加者同士の対話を通じて、課題意識や知見の共有が行われました。

※詳細な内容は休眠預金活用プラットフォームの記事でご覧いただけます。

https://www.kyuplat.com/media-channel/event-ristex-janpia-2601/

■社会課題解決に向けた連携の可能性

当日は、社会的孤立やヤングケアラー、地域コミュニティなど多様なテーマに取り組む研究者が登壇し、それぞれの研究内容や課題意識を共有しました。

また、団体側からは、現場で直面している課題やニーズが共有され、研究成果の社会実装や新たな連携の可能性について活発な議論が行われました。

■対話を通じた新たなつながりの創出

後半のセッションでは、少人数での対話やポスターセッションが行われ、研究者と団体が直接意見交換を行う場が設けられました。

参加者からは、「研究者の視点を知ることができた」「連携のヒントが得られた」といった声が寄せられ、今後の協働につながる関係づくりの第一歩となりました。

■ イベント概要

イベント名：研究者とのマッチング広場『知る・話す・つながる』

日時：2026年1月22日（木）10:00～12:30

会場：日比谷国際ビル 8階 コンファレンススクエア

（東京都千代田区内幸町2-2-3）

共催：国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター（RISTEX）

一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA）

■ プログラム

〇オープニング

開会の挨拶、本日のプログラムの紹介

〇第1部（ハイブリット形式）

研究者によるピッチトーク

質疑応答

〇第2部（対面）

ファシリテーターによるトークセッション

ワールド・カフェ

ポスターセッション・名刺交換

〇クロージング（対面）

ファシリテーターによる振り返り

閉会の挨拶

※詳細な内容は休眠預金活用プラットフォームの記事でご覧いただけます。

https://www.kyuplat.com/media-channel/event-ristex-janpia-2601/

■休眠預金等活用制度について

2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引のない預金等（休眠預金等）の一部を社会課題の解決や民間活動の促進のために活用する制度です。

2016年12月に休眠預金等活用法が議員立法で成立し、2019年度から助成事業が開始。2023年6月に同法が改正されたことにより、2024年より活動支援団体や出資事業など新たな支援制度が開始しました。

・休眠預金等活用制度 https://www.kyuplat.com/kyumin/details/

■ 一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA）について

2018年7月に経団連が主導して設立され、2019年1月に内閣総理大臣より制度の指定活用団体に指定されました。経済界をはじめ、民間公益セクター、労働界、アカデミアなどオールジャパンで休眠預金等活用制度を支え、発展させ、SDGsの理念である「だれひとり取り残さない持続可能な社会作り」に貢献することを目指しています。

・JANPIA概要 https://www.janpia.or.jp/about/outline.html

・団体の活動を伝える「休眠預金活用プラットフォーム・メディアチャネル」 https://www.kyuplat.com/media-channel/

〈本件に関する報道関係からのお問合せ〉

一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA）企画広報部

TEL：03-5511-2026 Mail：press@janpia.or.jp