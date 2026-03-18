【JERROD PAHL×RHC Ron Herman】新たなコレクションが3月20日 (金)より、発売開始！

株式会社リトルリーグ

LAを拠点に、ファッションデザイナー、テキスタイルデザイナー、プロダクトマネジメントとして活躍し、20年以上にわたりファッションビジネスの最前線で経験を積み重ねてきたJERROD PAHL。この度、RHCとの最新プロジェクトとして「Paint Series」が登場いたします。

今回のラインナップは、ジップフーディー、スウェットパンツ、そしてTシャツの3型。最大の特徴はMade in USAに拘り抜かれた、タフで重厚感のあるハードな素材感となっており、着込むほどに体に馴染み、独自の風合いを増していくアメリカ製スウェットならではの醍醐味を味わえます。

さらに、一点一点丁寧に施されたウォッシュ加工が、長年愛用してきたかのようなヴィンテージライクな表情を演出。そのキャンバスの上に、ジェロッドのアイデンティティを感じさせる繊細なペイントを散りばめました。

深みのあるネイビーと、絶妙な褪せ感を見せるブラックの2色展開。ラフに扱えるタフさと、アートピースのような佇まいが唯一無二の存在感を放ちます。

■Zip Hoodiecolor: NAVY / BLACKsize: S / M/ Lprice: \36,300■Sweat Pantscolor: NAVY / BLACKsize: S / M/ Lprice: \31,900■S/S Teecolor: NAVY / BLACKsize: S / M/ Lprice: \20,900