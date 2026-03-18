Stella&、アマゾンFliptoonと韓国ウェブトゥーン新人作家の日本進出支援プログラムを開始

Stella& Inc.

・韓国のウェブトゥーン新人作家の日本進出の足掛かりを構築

・ウェブトゥーンアカデミーの運営で、韓国新人作家の日本デビューを支援

・優秀作品はAmazon Fliptoon内「Fliptoon Original」投資機会を提供

・Mithrilによるショートアニメ展開でIP成長性を強化

グローバルストーリーエンターテインメントプラットフォームを運営するStella&（ステラアンド、代表：カン・ソヨン）は、アマゾンの日本向けウェブトゥーンサービス「Amazon Fliptoon」と協力し、韓国の有望なウェブトゥーン新人作家を日本市場にデビューさせるプログラム「縦読みマンガアカデミー：ルーキー特集」プロジェクトを本格始動したと発表した。

■ 日本市場での検証後、Fliptoon Original投資機会も

本プロジェクトは、韓国の新人作家や有望IPを発掘し、日本市場に最適化されたウェブトゥーン（縦読みマンガ）形式で展開する、日本進出特化型プログラムである。

選定された作品はまずAmazon Fliptoonを通じて日本の読者の反応や市場性を検証し、優秀作品についてはアマゾンによる正式な投資検討を経て、「Fliptoon Original」コンテンツとして拡張される機会が与えられる。

■ Stella&、単なる仲介を超えローカライズ・制作全般を支援

Stella&は本プロジェクトにおいて、単なる仲介にとどまらず、ローカライズおよび制作全般を支援する実行パートナーの役割を担う。

日本語ローカライズや写植、制作管理、ポートフォリオフィードバックまでを支援し、作家が創作に集中できる環境を整えるとともに、作品が日本市場に適した競争力を備えられるよう伴走支援を行う。

■ Mithrilスタジオでショートアニメ展開…IP成長エコシステムを構築

Stella&は、ウェブ小説・ウェブトゥーン・マンガなどのマルチモーダル原文を基盤に、**3分ショートアニメーションを生成するエンジン「Mithril（ミスリル）」**を開発し、スタジオを運営している。

これによりストーリーIPを連載にとどめず、ショートアニメーションへと拡張できる差別化された競争力を確立している。

同社は、作家発掘・ローカライズ・流通・映像化拡張までをつなぐストーリーIP成長エコシステムの構築を進めている。

■ 核心戦略：「日本先行ヒット、韓国逆輸入」

Stella&が掲げる核心戦略は、**「日本先行ヒット、韓国逆輸入」**である。

日本市場で先にファンダムと成果を確立した後、検証されたIPとして韓国およびグローバル市場へ拡張し、成功可能性を高める戦略だ。

これにより、韓国のウェブトゥーン新人作家に対し、より現実的かつ戦略的なグローバルデビューの道筋を提供する計画である。

またStella&は今年1月、京都国際マンガミュージアムにおいて韓国のウェブトゥーン教育特講を主催し、ウェブトゥーンに関心の高い未来のクリエイター人材と直接交流する機会を設けた。

同講義は韓国のウェブトゥーンのグローバル可能性を紹介し、現地でも高い関心を集めた。これは、同社がコンテンツ流通にとどまらず、グローバルウェブトゥーンエコシステムの拡張と人材育成にも貢献していることを示している。

Stella&のカン・ソヨン代表は、

「Amazon Fliptoonとの協力を通じて、韓国の新人作家が日本市場で実質的な成長機会を得られる道を作りたい」と述べ、

「独自のプラットフォームとMithrilスタジオの運営力を基盤に、ウェブトゥーンを越えてショートアニメーションへと拡張される新しいグローバルIP成長モデルを構築していきたい」と語った。

■ Stella&（Stella&）について

Stella&は、グローバルストーリーエンターテインメントプラットフォームを運営するストーリーIP専門企業である。

作家発掘からローカライズ、流通、ショートアニメーション制作までをつなぐIP成長エコシステムを構築しており、自社開発AIエンジン「Mithril」により、マルチモーダル原文を基盤としたショートアニメーション自動生成技術を保有している。

■ お問い合わせ

Stella&

E-mail: hello@stelland.io

公式サイト：www.stelland.io