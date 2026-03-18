撮影コストを抑え、無限のバリエーションを実現！株式会社ニュー・バリュー・フロンティアが、ブライダル・ホテル業界向け「生成AI画像制作プロダクト」を提供開始

株式会社ニュー・バリュー・フロンティアターゲットの心に刺さる「新しい集客と接客の未来」を創造

株式会社ニュー・バリュー・フロンティア AI推進事業部（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高宮孝一郎、以下ニューバリュー・フロンティア）は、結婚式場やホテル・宴会場向けに、クリエイティビティとコストパフォーマンスの融合を実現した「生成AI画像制作プロダクト」の提供を開始いたします 。

■ サービス開発の背景

これまでの施設運営におけるビジュアルマーケティングの課題として、実際のモデル撮影や装飾変更は費用が膨大にかかるというコストの壁がありました 。また、Instagram等で必須の「縦型写真」や、リアルな「賑わい感」のある写真が不足しています 。さらに、新郎新婦モデルの写真は版権（使用期限）があり、永続的に使えないという権利の期限問題や 、宴会写真がなく、地味な会議レイアウトの写真で代用していることによる宴会セールスの機会損失も発生しています 。

■ 画像生成がもたらす「新しい集客と接客の未来」

・ターゲットの心に深く刺さる広告展開

訴求したいターゲットに合わせて画像生成することで、ターゲットに届く広告作成が可能です。

・来館前からの圧倒的なイメージ訴求

実際の見学前から、新郎新婦が理想とする世界観をリッチなビジュアルで提示することで、より新郎新婦のイメージ訴求をすることができます。

・接客トーク＋視覚的アプローチで決定率を向上

多様化するお客様のニーズに対し、接客中もプランナーのトークに＋してビジュアル訴求することで決定率向上に繋がります。

■ 主な生成機能と特長

・1つの空間から、複数の「世界観」を創出

何もない空間から、トレンドに合わせた装飾スタイルを自在に生成します 。

・レイアウトの変更とテーブルコーディネート

円卓から流しテーブルへ、家具の配置変更も撮影なしで完結します 。少人数婚や晩餐会スタイルなど、ターゲットに合わせた提案が可能になります 。

・最もコストがかかる「人物・パーティシーン」の生成

AI生成モデルのため、使用期限を気にする必要がありません（モデル版権フリー） 。ゲストとの談笑や乾杯シーンなど、静止画では伝わりにくい「当日の空気感」を再現し、臨場感を創出します 。

・会議室を「高単価なパーティ会場」へ変身

殺風景な会議室の写真では獲得できない、懇親会・パーティ需要を喚起するビジュアルへアップグレードします 。

・時間帯やグレード感のバリエーション

昼間の写真しかなくても、夜景合成や照明演出を加えた「ナイトプラン」用素材を作成可能です 。

・空間以外も自在に生成

アイテム・衣装・料理など、Instagramのストーリーズやリール、Webサイトのアクセントとして不可欠なイメージカットも制作します 。

・AI技術×現場の知見

単なる画像生成ではありません 。全国400以上の婚礼施設での経験やノウハウを持つウェディングプランナーと、広告クリック率やコンバージョンを意識した構図を設計する集客マーケティングコンサルタントによる「売れる写真」を制作します 。

■ 従来撮影 vs 生成AI制作比較

コスト: 高額から圧倒的低コストへ 。

納期: 撮影・編集に時間がかかる状態からスピーディな納品へ 。

バリエーション: 限定的から無限（縦型対応OK）へ 。

版権: 期限ありからモデル版権フリーへ 。

■ 料金プランのご案内

単価: 1枚 7,000円～

条件: 20枚～制作

目安: 1施設 12万円～

【4月末までのお申込み10組限定】

単価: 1枚 5,000円～

条件: 20枚～制作

目安: 1施設 10万円～

※制作枚数や難易度により変動する場合がございます 。

集客力の高いビジュアルで、貴社のマーケティングを加速させます 。まずはお気軽にご相談ください 。

■ 会社概要

会社名：株式会社ニュー・バリュー・フロンティア

所在地：東京都渋谷区広尾1-3-18 広尾オフィスビル11階

代表者：代表取締役 高宮孝一郎

事業内容：ブライダル業界向けコンサルティング、WEB広告・マーケティング、ホテル・旅館運営

URL：http://www.newvaluefrontier.co.jp/

URL：https://newvaluefrontier.co.jp/dolphin/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ニュー・バリュー・フロンティア

AI推進事業部

TEL：03-5791-7301

MAIL：dolphin@newvaluefrontier.co.jp