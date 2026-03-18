検索AI時代、BtoBオウンドメディアを「営業資料の代わり」に変える「N+ Content Ops」提供開始。比較検討と社内合意形成を進める、情報設計×運用ガバナンス支援。

株式会社エヌプラス

株式会社エヌプラス（本社：東京都千代田区、代表取締役：中村祐介）は、BtoB企業向けオウンドメディア再設計・運用支援サービス「N+ Content Ops」の提供を開始しました。本サービスは、オウンドメディアを単なる記事配信の場ではなく、比較検討・社内合意形成・指名問い合わせを前に進める「情報基盤」へ再設計するものです。

■ 社会的背景

AuditからMonthly Opsまで、意思決定が進む仕組みを4フェーズで設計

BtoBの購買は、営業担当と接触する前に、比較検討や社内合意に必要な情報収集が進む方向へ変化しています。検索AIの普及により、企業サイトやオウンドメディアには検索流入を集めるだけでなく、買い手やAIが参照しやすい構造で、比較論点・根拠・次の行動を提示する役割が求められています。Gartnerは2026年3月、BtoB買い手の67％が営業担当者なしの購買体験を好み、45％が直近の購買でAIを利用したと発表しました※。

※出典：Gartner Press Release「Gartner Sales Survey Finds 67% of B2B Buyers Prefer a Rep-Free Experience」（2026年3月9日）

■ BtoB企業の現場で起きている課題

一方、BtoB企業の現場では、記事、導入事例、FAQ、営業資料が分散し、読まれても比較検討が進まない、PVは見えても受注への寄与が説明しにくい、技術・法務レビューが重く更新が止まる、といった課題が起こりがちです。情報はあるのに、比較検討や社内合意形成を前に進める構造になっていないことが、機会損失の一因になっています。

■ N+ Content Opsが解決すること

N+ Content Opsは、こうした課題に対し、理解と信頼をつくる「Brand Layer」、比較検討と合意形成を進める「Enablement Layer」、レビュー・更新期限・廃止基準まで設計する「Operations」を組み合わせ、オウンドメディアを「営業資料の代わり」として機能する情報基盤へ再設計します。

■ 提供内容と進め方

レビューと更新が止まらない役割分担を設計

提供内容は、既存コンテンツの監査、意思決定プロセスの整理、KPI体系の設計、二層構造の情報設計、編集テンプレート整備、1テーマのプロトタイプ設計または制作、レビュー短距離化・更新期限・廃止基準を含む運用ルール設計、月次の改訂運用までを含みます。初期フェーズのLaunch Sprintは4～6週間、その後はMonthly Opsで改善と改訂を継続します。

■ このような課題を抱える企業に

企画→制作→レビュー→改訂を短距離で回す運用モデル

・記事、導入事例、FAQ、営業資料が部門ごとに散在している

・コンテンツはあるが、比較検討や社内合意に必要な論点が揃っていない

・技術・法務レビューが重く、公開後の改訂が止まりやすい

・営業資料とWeb、展示会後フォローの情報がつながっていない

■ 支援実績・強み

エヌプラスは、BtoB領域のコンテンツ戦略支援で18年、累計50社超の支援実績を有し、コンテンツ運用関連で3つの特許を保有しています。代表の中村祐介は、Forbes JAPAN、日経クロストレンド、MarkeZine、EnterpriseZine等で連載・寄稿実績があります。

■ 無料相談受付中

現在、30分の無料オンライン診断を受け付けています。相談では、現状課題の整理、最初に着手すべきテーマ候補、Launch SprintからMonthlyへの進め方の仮説を提示し、希望に応じて稟議用の概算見積書も提供します。

■ 検討・推進主体になりやすい部門

本サービスは、現場の実行力と本部の統制を両立させる設計のため、次の部門が検討・発注・推進主体になりやすい支援です。

・マーケティング責任者

・営業企画

・事業企画

・広報

・DX推進

■ 代表コメント

株式会社エヌプラス 代表取締役 中村祐介

「BtoB企業のオウンドメディアは、集客装置ではなく、営業・事業・広報・採用を横断して意思決定を前に進める情報基盤であるべきだと考えています。N+ Content Opsは記事本数の代行ではなく、比較検討が進む構造と、更新され続ける運用の仕組みを設計する支援です」

■ 無料オンライン相談受付中

現状課題の整理、最初に着手すべきテーマ候補、Launch SprintからMonthly Opsへの進め方の仮説整理を行いたい企業向けに、30分の無料オンライン相談を受け付けています。ご希望に応じて、社内稟議用の概算見積書（PDF）もお出しします。

サービス詳細・お申し込み：

https://www.nplus-inc.co.jp/contentops/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社エヌプラス

E-mail：info@nplus-inc.co.jp

お問い合わせフォーム：

https://www.nplus-inc.co.jp/contact/