地域と海を守るビーチクリーン活動「KEEP THE BEACH」5周年　　累計1274名参加、ゴミ回収総量は約3450kg

三共食品株式会社

「食べる“わくわく”を世界中に」をキャッチコピーに掲げ、調味料、乾燥食品、加工食品の製造・販売を行う三共食品株式会社（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：中村俊之）は、2021年3月から毎月1回、地元・愛知県豊橋市の小島海岸にてビーチクリーン活動「KEEP THE BEACH（キープ・ザ・ビーチ）」を続け、2026年3月18日（水）で5周年を迎えました。

清掃の様子集合写真

■5年間で累計1274名参加、ゴミ回収総量約3450kg！地域と海を守りたい想いの輪が繋がったビーチクリーン活動

自然からの産物である食物を加工して事業を行っている当社は、大自然の恩恵で成り立っています。

「人と地球に優しい企業でありつづけたい」と願う当社のビーチクリーン活動「KEEP THE BEACH」は、世界につながる海のゴミを少しでも減らし、豊かな自然のある未来のために今できることからアクションをしようと始まりました。

小島町海岸のある太平洋に面した遠州灘は、通称"表浜海岸"と呼ばれ、美しい砂浜が続き、サーフィンや釣り、アカウミガメの産卵地として知られています。アカウミガメは環境省レッドリストで絶滅危惧IB類に指定されています。同活動は、地域貢献とそのアカウミガメを守ることにも繋がっています。

オリジナルTシャツ

同活動には毎回、社内や関係先で募った有志約20名が参加しています。参加者は全員オリジナルのTシャツを着て、海に流れ着いた漂流物や海岸に捨てられた釣り糸やゴミを拾っています。2021年3月～毎月1回実施（同期間に中止２回あり）、累計1274名が参加し、回収したゴミの総量は約3450kgにも及びます。

参加者のコメント

最多参加58回

会社の取り組みの中でビーチクリーンを知り環境保全と地域貢献の両方につながる活動だと感じて参加しました。体をうごかしながら前向きに関われることや、地域の方々や他部署とコミュニケーションを取れる事にも魅力を感じています。

今後もビーチクリーン活動を通じて、地域と環境に少しでも貢献するとともに、子どもたちや次の世代に綺麗な海を残していけるように継続して参加していきたいです。

■大自然の中で生まれる連帯感

同「KEEP THE BEACH」は地域貢献であると共に、社内コミュニケーションの場にもなっています。部署によっては、普段は顔を合わせることのない社員も、大自然の中で一緒に活動することで親しくなり、共通の想いで参加していることで、連帯感を感じるようになります。ここで生まれた繋がりは、当社を支える大きな力にもなっています。

当社では、今後もビーチクリーンをはじめとする環境保全活動を継続し、地元・豊橋の海と地域の未来を守る取り組みを続けてまいります。

【「KEEP THE BEACH」5年間の取り組みと成果】

- 活動開始：2021年3月25日～

- 活動場所：小島海岸

- 活動回数：年間12回、累計58回（2026年3月時点）

- 活動内容：海に流れ着いた漂流物や海岸に捨てられた釣り糸やゴミの回収・分別・廃棄

- 参加者数：延べ1274名（社員・家族・関係先・地域住民・学生ボランティア・サーファー）

- 回収ゴミ総量：累計3450kg

当社では昨年2025年に50周年を迎えました。同年、豊橋発祥の「530（ゴミゼロ）運動」も50周年の節目となったことから、50回目の同活動の際に、530大使のいいだまき氏をお迎えした清掃活動を行いました。

当社社員や地元企業、豊橋市民の皆様、豊橋技術科学大学サーフィン部の学生の方々をはじめたとしたサーファーの方々など、延べ66名が参加し、合計200kgのゴミを回収し、地域の皆様との絆をさらに深めることができました。

【三共食品について】

「食べる“わくわく”を世界中に」をコンセプトに、食品に欠かせないうまみ成分の素である「エキス」や、本格的な味を再現した「スープ」、インスタント食品などに使う「乾燥野菜」、そして食材としての「乾燥食品」などを製造、販売する「調味料事業」と、外食、中食、給食産業向けの「業務用食品」などを製造、販売する「外食事業」を包括的に展開しています。日本の食を支える食品メーカーとして、食品製造の安全性を確保するため、食品安全マネジメントシステムの国際規格「ISO22000:2018」並びに「FSSC22000」を取得。日本中へ安心安全な食をお届けしています。

年間売上、約60億円。現在、海外での展開に一歩踏み出し、売上1,000億円を目指しています。

【三共食品株式会社 概要】

法人名： 三共食品株式会社

代表： 代表取締役 中村 俊之

所在地： 愛知県豊橋市老津町字後田25番地の1

電話： 0532-23-2361

設立： 1975年12月３日

事業内容： 乾燥野菜、天然調味料エキス、オイルフレーバー、乾燥食品、業務用食品の製造・販売

ホームページ： https://sankyofoods.co.jp/