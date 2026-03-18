【5年連続受賞】セゾン・グローバルバランスファンド　LSEG リッパー・ファンド・アワード 2026 ジャパン「最優秀ファンド賞」を受賞

セゾン投信株式会社

セゾン投信株式会社（代表取締役社長：園部鷹博、本社：東京都豊島区）は、LSEG リッパー・ファンド・アワード 2026 ジャパンにおいて、セゾン・グローバルバランスファンドが最優秀ファンド賞を受賞したことをご報告いたします。

受賞にあたって

セゾン・グローバルバランスファンドは、2007年3月の設定から20年目を迎える今年、LSEG リッパー・ファンド・アワード 2026 ジャパンを5年連続で受賞いたしました。

当ファンドは、株式と債券を半分ずつ組み合わせ、世界の国と地域に分散投資することで、リスクを抑えた運用を継続してまいりました。こうした運用のもと、安定した実績を積み重ねた結果、10年という長期の評価期間において高く評価されたものと受け止めております。

今後も、20年にわたり培ってきた運用実績をもとに、資産形成に資するファンドとして、皆さまの生涯投資をサポートしてまいります。

対象ファンドについて

セゾン・グローバルバランスファンドは、世界最大級の運用会社である米国バンガード社の株式インデックスファンドおよび債券インデックスファンドを複数組み合わせたファンドで、世界各国の株式と債券に半分ずつ分散投資をするバランスファンドです。

NISA（つみたて投資枠・成長投資枠）での購入が可能な、長期的な資産形成を目的としたファンドです。

その他の受賞歴

受賞歴に関する詳細はこちら(https://www.saison-am.co.jp/fund/award/)

LSEG リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。

選定に際しては、「Lipper Leader Rating （リッパー・リーダー・レーティング）システム」の中のコンシスタント・リターン（収益一貫性、エフェクティブ・リターン）」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにLSEG リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.com(https://www.lipperfundawards.com/Disclaimer)をご覧ください。LSEG Lipperは、当該情報に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。

LSEG リッパー・ファンド・アワードのロゴは、LSEG Lipper の評価結果に基づき授与されたものであり、ロゴと共に記載される情報について、LSEG Lipper はその正確性、完全性、または信頼性を保証するものではありません。

当資料は、ニュースリリースとしてセゾン投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

なお、当資料に記載された内容は、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

投資信託のリスク・費用等はこちら(https://www.saison-am.co.jp/attention/?mode=link)

【本件に関するお問合せ】

セゾン投信お客さま窓口 03-3988-8668

（平日9:00～17:00）

商号：セゾン投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第349号

加入協会：一般社団法人投資信託協会