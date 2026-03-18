【FERRAGAMO】2026年 春夏コレクションにフォーカスした”Floating Silk Garden”ポップアップストアを銀座三越にて開催

フェラガモ・ジャパン株式会社

フェラガモは、2026年3月25日（水）から4月7日（火）まで銀座三越 本館 1 階 GINZA ステージにて、シルクスカーフを大胆に用いたインスタレーションが空間を彩るポップアップストア”Floating Silk Garden”を開催する。

会場には、鮮やかな色彩の特別なプリントが施されたシルクスカーフが天井からふわりと漂うように吊り下がり、まるで浮遊する庭園を散策しているかのような、視覚的にも詩的にも印象的な空間が広がりる。

今回展示、販売されるスカーフは、花、葉、花弁を巧みに配した構図によって、フェラガモの歴史的なシューズやシグネチャーであるガンチーニを再解釈する、フェラガモならではのシルクコレクションの伝統を受け継ぐものだ。自然がブランドのヘリテージを語る言語となり、植物モチーフがアイコニックな意匠へと昇華する、フェラガモが長年培ってきたクリエイティブスピリットが息づいている。

インスタレーションの中心を飾る 2026年プレフォールコレクションのスカーフ2点の内の1点は、シグネチャーシューズのシルエットと花々のフォルムが呼応し合うようにデザインされている。もう1点は、アーカイブのフローラルモチーフを柔らかな螺旋構図で再構築したもので、オーキッド、ウィステリア、リリー、ダリアが、あたたかく優しい色調で織りなされ、繊細に広がる。

高さを変えて宙に浮かぶスカーフは、シルクの軽やかさを立体的に表現し、風に舞う花びらのように空間を漂う姿を生み出し、鑑賞する角度によって色、柄、質感が移ろい、アクセサリーとしてのスカーフが、詩的なビジュアル エレメントへと昇華される瞬間を体感できる。

この没入感あふれる空間の中で展開されるポップアップストアでは、2026年春夏コレクションの最新バッグやシューズに加え、鮮やかな色彩と個性豊かなパターンをまとったシルクスカーフを豊富に取り揃えている。シルク パターンを予想外のアプローチで取り入れたメリージェーン（ヴァラ）や、レーザーカットによるレイヤードガンチーニパターンを施したバケットバッグ、トートバッグなど、シルクプリントの巾着ポーチを内包した特別なアイテムも登場。

そして、本ポップアップストアの開催を記念し、愛おしく抱きしめるようなガンチーニ使いが特徴のアイコンバッグ 「HUG（ハグ）」より、2026年春夏のシグネチャー素材のパテントレザーを用いたオレンジカラーのワンショルダーバッグ、ブランドを象徴するアイコンシューズ「VARA（ヴァラ）」からは、同じくオレンジカラーのバックスリングシューズが 先行販売アイテムとして登場。

さらに、フェラガモ LINE 公式アカウントの友だち登録をして頂いたお客様には、会場を彩るスカーフをモチーフにしたステッカーをプレゼント。（※数量限定につき、なくなり次第終了。）

銀座三越ポップアップストア 先行発売

「HUG」バッグ 価格：407,000円「VARA」スリングバック(H5.5cm) 132,000円

FERRAGAMO SS26 GINZA MITSUKOSHI “Floating Silk Garden” POP UP STORE

会場： 銀座三越 本館 1 階 GINZA ステージ

会期： 2026年3月25日（水）～4月7日（火）

TEL： 03-3562-1111（大代表）

営業時間: 10:00am - 8:00pm *百貨店規則に準じます