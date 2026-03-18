「くだものトリス缶〈パイナップルハイボール〉」期間限定新発売
サントリーホールディングス株式会社
サントリー（株）は、「くだものトリス缶〈パイナップルハイボール〉」を５月１２日（火）から全国で期間限定新発売します。
「トリスハイボール缶」ブランドは、食事との相性の良さや、ご家庭でもおいしいハイボールが楽しめる手軽さにご好評いただいています。食事に合う爽快な味わいが特長の「トリスハイボール缶」、深い余韻がお楽しみいただける「トリスハイボール缶〈美味しい濃いめ〉」という定番ラインナップに加え、２０２６年は果物の風味とトリスウイスキーのやさしい余韻が調和した新しいシリーズ「くだものトリス缶」を発売し、ハイボールの新たな魅力をお伝えしています。
今回は、〈パイナップルハイボール〉を限定発売し、さらなるファン拡大を図ります。
●中味・パッケージについて
中味は、しっかりとしたパイナップルの風味とトリスウイスキーのまろやかでやさしい余韻が調和した、満足感のある味わいに仕上げました。
パッケージは、パイナップルを楽器に見立て奏でるアンクルトリスを描くことで、パイナップルとトリスウイスキーの調和を表現しました。
― 記 ―
▼商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数
「くだものトリス缶〈パイナップルハイボール〉」
３５０ml １７８円 ５％
※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません
▼発売期日 ２０２６年５月１２日（火）
▼発売地域 全国（期間限定）
▼品目 リキュール
▼「トリス」ホームページ
http://suntory.jp/torys/
▽本件に関するお客様からの問い合わせ先
サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/
以上