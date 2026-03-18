「くだものトリス缶〈パイナップルハイボール〉」期間限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「くだものトリス缶〈パイナップルハイボール〉」を５月１２日（火）から全国で期間限定新発売します。

「トリスハイボール缶」ブランドは、食事との相性の良さや、ご家庭でもおいしいハイボールが楽しめる手軽さにご好評いただいています。食事に合う爽快な味わいが特長の「トリスハイボール缶」、深い余韻がお楽しみいただける「トリスハイボール缶〈美味しい濃いめ〉」という定番ラインナップに加え、２０２６年は果物の風味とトリスウイスキーのやさしい余韻が調和した新しいシリーズ「くだものトリス缶」を発売し、ハイボールの新たな魅力をお伝えしています。

今回は、〈パイナップルハイボール〉を限定発売し、さらなるファン拡大を図ります。

●中味・パッケージについて

中味は、しっかりとしたパイナップルの風味とトリスウイスキーのまろやかでやさしい余韻が調和した、満足感のある味わいに仕上げました。

パッケージは、パイナップルを楽器に見立て奏でるアンクルトリスを描くことで、パイナップルとトリスウイスキーの調和を表現しました。

― 記 ―

▼商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

「くだものトリス缶〈パイナップルハイボール〉」

３５０ml １７８円 ５％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２６年５月１２日（火）

▼発売地域 全国（期間限定）

▼品目 リキュール

▼「トリス」ホームページ

http://suntory.jp/torys/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上