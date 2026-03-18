「くだものトリス缶〈パイナップルハイボール〉」期間限定新発売

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サントリーホールディングス株式会社


サントリー（株）は、「くだものトリス缶〈パイナップルハイボール〉」を５月１２日（火）から全国で期間限定新発売します。



「トリスハイボール缶」ブランドは、食事との相性の良さや、ご家庭でもおいしいハイボールが楽しめる手軽さにご好評いただいています。食事に合う爽快な味わいが特長の「トリスハイボール缶」、深い余韻がお楽しみいただける「トリスハイボール缶〈美味しい濃いめ〉」という定番ラインナップに加え、２０２６年は果物の風味とトリスウイスキーのやさしい余韻が調和した新しいシリーズ「くだものトリス缶」を発売し、ハイボールの新たな魅力をお伝えしています。



今回は、〈パイナップルハイボール〉を限定発売し、さらなるファン拡大を図ります。



●中味・パッケージについて


中味は、しっかりとしたパイナップルの風味とトリスウイスキーのまろやかでやさしい余韻が調和した、満足感のある味わいに仕上げました。


パッケージは、パイナップルを楽器に見立て奏でるアンクルトリスを描くことで、パイナップルとトリスウイスキーの調和を表現しました。



―　記　―


▼商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数


「くだものトリス缶〈パイナップルハイボール〉」


３５０ml　　１７８円　　５％


※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません



▼発売期日　　　　２０２６年５月１２日（火）



▼発売地域　　　　全国（期間限定）



▼品目　　　　リキュール



▼「トリス」ホームページ


http://suntory.jp/torys/



▽本件に関するお客様からの問い合わせ先


サントリーお客様センター　https://www.suntory.co.jp/customer/



以上