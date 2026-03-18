Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W 開催!「TAE ASHIDA AUTUMN WINTER COLLECTION 2026-2027」ショーの模様をライブ配信!!

株式会社ジュン アシダ

来たる3月19日(木)に、エレガントでモダン、そしてクオリティの高いモードを提案し続けるデザイナー、芦田多恵の「TAE ASHIDA 2026-2027秋冬コレクション」を発表します。3月16日（月）より開催されている「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」の中でも最大規模を誇るファッションショーとなります。

今回も政財界をはじめ各界の著名人や俳優、インフルエンサー、そして30か国以上の在日大使などのご来場を予定しています。

ランウェイを飾るのは、来日中のトップモデルに加え、 Kiko（新井貴子）、ｍiki（江原美希）、Rina（福士リナ）をはじめとするファッション業界の最前線で活躍するモデルたち。メンズではモデルの冨永愛の長男、Akitsugu Tominaga(冨永章胤）が前シーズンに続き、TAE ASHIDAのランウェイに登場します。当日は、ウィメンズとメンズ合わせて50ルックを発表します。

今シーズンのテーマは、『LOVE』。

混沌とした世界情勢や価値観の転換期において、私たちの精神を支え、前へ進ませる根源的な力となる“愛”。 “愛”は優しさだけでなく、葛藤や痛み、強さも内包するもの。

多様で複雑な感情としての『LOVE』を現代の空気感とともに表現。

音楽デュオ freesscapeのボーカル、Emi Evansが歌うオリジナルラブソングの優しい音色のBGMと服そのものの存在感が静かに響き合うショーをお楽しみください。

当日、ショーの模様を午後7時よりTAE ASHIDA公式インスタグラムアカウント（＠tae_ashida_official(https://www.instagram.com/tae_ashida_official)）にて、そして午後4時よりRakuten Fashion Week TOKYO公式サイトTOPページ（https://rakutenfashionweektokyo.com/）とYouTubeチャンネル(https://youtube.com/live/NeaiZZHyyUs)でのライブ配信を行います。

またアーカイブ映像はインスタグラムのライブ配信終了後まもなく、同アカウントにて視聴可能です。

「TAE ASHIDA AUTUMN WINTER COLLECTION 2026-2027」 ライブ配信

配信日時：3月19日(木) 午後7時より

TAE ASHIDA 公式インスタグラムアカウントにて @tae_ashida_official(https://www.instagram.com/tae_ashida_official)

（アーカイブ映像はライブ配信終了後まもなく、同アカウントにて視聴可能。）

配信日時：3月19日(木) 午後4時より

Rakuten Fashion Week TOKYO公式サイト・YouTubeにて

https://rakutenfashionweektokyo.com / https://www.youtube.com/live/NeaiZZHyyUs