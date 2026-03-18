【子どもの製品事故防止へ官民連携】エド・インター、近畿経済産業局「こどもの製品安全パートナー」に選定

株式会社エド・インター

知育玩具ブランド「GENI（ジェニ）」を展開する株式会社エド・インター（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役：楢井 貴博）は、近畿経済産業局が推進する「こどもの製品安全パートナー」に選定されたことをお知らせいたします。



「こどもの製品安全パートナー」は、こどもの製品安全に対する消費者の意識向上を目的に、官民連携で製品安全に取り組む企業・団体が参画し、こどもの製品安全確保や事故防止に向けた情報発信や啓発活動を行う取り組みです。

■背景｜広がる「製品安全の情報格差」

近年、商品の種類や情報が増える一方で、消費者が製品の安全性を十分に理解することが難しい場面も増えています。身の回りの製品による事故の中には、子どもが被害に遭うケースも多く報告されており、安全に使うための正しい理解が重要になっています。

特にこども向け製品においては、

・安全基準（CE、ST、PSCなど）の理解不足

・正しい使用方法の認知不足

・成長段階に合わない製品選択

などが事故やトラブルの要因となるケースも見受けられます。

このような課題に対し、行政単独での情報発信には限界があることから、消費者と接点を持ち、周知・啓発活動に取り組む企業・団体との連携が重要視されています。

■知育玩具ブランドGENI（ジェニ）

木のおもちゃ・布のおもちゃを展開。幼児教室監修の知育玩具ブランド「GENI（ジェニ）」知育玩具ブランドGENI（ジェニ）

エド・インターは、木や布のぬくもりを大切にした知育玩具を長年自社企画・製造・販売してきました。幼児教育のプロフェッショナルの先生や子どもたちに実際に製品を試してもらいながら価値あるおもちゃづくりに取り組んでいます。

知育玩具ブランド「GENI（ジェニ）」では、遊びの楽しさはもちろん、保護者の方が安心して選べること、そして日々の暮らしの中で清潔に使いやすいことも大切にしています。

■自社工場で培った安全な品質

安全に、そして長く愛用していただけるよう、CE（ヨーロッパEU諸国共通の安全基準）をはじめとした各種安全基準に適合した製品づくりを行っています。

お子さまがケガをしにくいよう角を面取りして丁寧に磨くなど、細部まで配慮した品質設計を行い、自社工場および協力工場での徹底した品質管理のもと、高品質なおもちゃをお届けしています。

また、公式サイトやSNSでは玩具の安全基準や安全への考え方を紹介しているほか、一部の木製玩具ではアルコール除菌に配慮した仕様を採用しています。

さらに、布おもちゃの一部には洗濯機で丸洗いできる「ふわふわトーイ」シリーズもあり、毎日の使用に寄り添った清潔に使いやすいラインナップを展開しています。

アルコール除菌対応のおままごと商品「First Little Chef」洗濯機で丸洗いできる布おもちゃ「ふわふわアニマルブロック」

今回の選定を機に、当社はあらためて、「安全に選ぶ」「正しく使う」「清潔に長く楽しむ」ための情報発信を強化してまいります。具体的には、玩具安全に関する情報のわかりやすい発信、保護者の声を活かしたコンテンツづくり、販売店や導入先でも活用しやすい情報提供に取り組み、子どもたちが安心して遊べる環境づくりに貢献してまいります。

新生活や入園準備など、おもちゃを新たに選ぶ機会が増えるこの季節。遊びの楽しさだけでなく、安全性にも目を向けて製品を選ぶことが、安心して遊べる環境づくりにつながります。

私たちはこれからも「安心して手に取れること」を大切に、こどもの製品安全確保や事故防止に向けた情報発信と製品づくりに取り組んでまいります。

■当社の主な取り組み

株式会社エド・インターでは、「こどもに安心・安全な玩具を届ける」という使命のもと、以下の取り組みを推進しています。

1. 玩具安全基準の情報発信

当社コーポレートサイト・公式オンラインショップ・各種SNS等にて、

・CE（欧州安全基準）

・ST（日本玩具安全基準）

・PSCマーク（消費生活用製品安全法）

など、玩具に関わる各種安全基準の解説を掲載し、消費者が正しく理解できる環境を整備しています。

また、市場基準を上回る自社独自の安全試験についても公開し、透明性の高い情報発信を行う予定です。

２. エンドユーザーを対象とした座談会の実施

保護者様やお子様と直接対話する機会を設け、

・玩具に関する安全性の考え方

・実際の使用シーンでの課題

・消費者の不安やニーズ

などの声を収集し、製品開発や安全対策に活かしています。

直接対話を通して安全性への理解を深めていただくとともに、ユーザーの声を製品づくりへ反映しています。

■会社概要

株式会社 エド・インター

「知育玩具で世界中の子どもたちと共に笑顔あふれる未来を創造する」をテーマに掲げ、幼児教室を運営しながら、現場で培った声を活かした幼児向け知育玩具・木のおもちゃや布のおもちゃの企画開発をしています。

商号 ： 株式会社エド・インター

代表者 ： 代表取締役 楢井 貴博

所在地 ： 〒660-0807 兵庫県尼崎市長洲西通1-13-1

設立 ： 1988年11月

事業内容 ： 知育玩具・木製玩具の企画開発・輸入・製造・販売

資本金 ： 10,000千円

コーポレートサイト ：https://ed-inter.co.jp

公式オンラインショップ：https://ec.ed-inter.co.jp/