my routeが「KARTE STAR 2026」にて新設のCXクリエイティブ賞を受賞！生活圏に寄り添った「おでかけヒント」の配信モデル確立がCXの先進事例に

トヨタファイナンシャルサービス株式会社

トヨタファイナンシャルサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：頃末広義、以下「TFS」）は、株式会社プレイドが主催する、CX（顧客体験）向上への優れた取り組みを表彰するアワード「KARTE STAR 2026」において、「CX クリエイティブ賞」を受賞しました。

■KARTE STAR2026概要

KARTE STAR は、KARTEシリーズのプロダクトの活用企業（KARTE Friends）のチャレンジを表彰する年に一度のアワードです。KARTEで解析するカスタマーデータをはじめとしたあらゆるデータを価値創出へとつなげ、顧客体験向上（CX）、デジタルによる事業変革（DX）、従業員およびチーム変革（EX）の取り組みを表彰するものです。

TFSが受賞した「CX クリエイティブ賞」は今回より新設された特別賞で、顧客インサイトに基づいた優れたアイデアとクリエイティブ表現によって、顧客体験の価値を大きく向上させた施策に贈られるものです。

■ 受賞取り組みの概要

「my route」では、「よくあるアプリ通知」を「週末のおでかけヒント」へ変えることをコンセプトに、CXプラットフォーム「KARTE Datahub」と、地理空間情報システムを組み合わせて活用。横浜エリアを対象に、アプリログからユーザーの生活圏や興味がありそうなコンテンツを推定し、駅単位で「生活圏」に寄り添ったおでかけコンテンツをユーザーに届ける配信施策にチャレンジしました。

【受賞エントリー内容】

「よくあるアプリ通知」を「週末のおでかけヒント」へ。ユーザー生活圏の推定で"沿線生活"に寄り添い「おでかけ提案」のPUSH配信モデルを確立。

従来の画一的な情報配信ではなく、自分の「生活圏」と合致しないイベント情報が届くことにより、ユーザーが抱く「自分には関係ない」「通知がうるさい」というネガティブな感情を解消することで、よりユーザー満足度を高められるのではないかという仮説のもと、地域特化型のPUSH配信を実施。位置情報データを活用し、ユーザーにとってノイズとならない「価値ある移動のきっかけ」を届ける配信モデルを構築し、CX向上の観点から評価されました。

■ 今後の展望

「my route」は今後、カスタマーデータをさらに深く分析し、ライフスタイルや移動の目的にパーソナライズされた体験価値を提供していくことで、ビジョンでもある『もっと移動したくなる環境づくり』に貢献してまいります。

【サービス情報】

おでかけアプリ「my route」とは：https://top.myroute.fun/

my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリです。

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ダウンロードは無料。ログインなしですぐ使えます。

(チケット購入には会員登録‧クレジットカード等の決済手段の登録が必要です)

my routeは、おでかけのアイディアが広がる「おで活=おでかけ‧活動」応援アプリです。

【企業情報】

<トヨタファイナンシャルサービス株式会社>

代表者：代表取締役社長 頃末 広義

所在地：〒451-6015 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー15F

公式サイト：https://www.tfsc.jp/

自動車販売金融サービス等を提供する金融会社の統括会社として、経営の一元化により、トヨタの金融

事業の競争力‧収益力の強化を目的として設立しました。現在、日本を含めた世界40ヵ国以上の国‧地

域で自動車ローンやリースを中心とした自動車販売金融を展開して、お客様のご要望に応じた質に高い 商品‧サービスを提供することにより、お客様との結びつきを広げています。

【本件に関するお問い合わせ先】

トヨタファイナンシャルサービス株式会社 my route PR事務局

Email：myroute_pr@globaltfs.com