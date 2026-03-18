【累計出荷数1,000万個突破】プロが認めた洗浄力を家庭で！「クリーニング屋さんシリーズ」が、洗濯の常識を変える“贅沢洗浄”で暮らしにゆとりを。

アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）が展開する、プロ仕様の洗濯洗剤シリーズ「クリーニング屋さん」が、累計出荷数1,000万個（※2026年3月時点）を突破いたしました。

「プロの品質をご家庭で」というコンセプトのもと、多くのご家庭の洗濯の悩みを解決してきた本シリーズ。1,000万個突破を記念し、改めてブランドが大切にしている想いと、愛され続ける人気ラインナップをご紹介します。

「クリーニング屋さんシリーズ」とは

「プロが使う高い洗浄力をもっと身近に、多くの方に体感していただきたい。」 そんな熱い想いから誕生したのが「クリーニング屋さんシリーズ」です。 普段の洗濯で諦めていた汚れや、家庭では難しいと思っていたケア。私たちは、表面的な解決ではなく、悩みの本質を見極めた商品開発を行っています。

確かな洗浄力は、家事の時間を短縮し、心にゆとりをもたらします。使うたびに驚きと心地よさを提供する“プロ品質”の体験。それが私たちの目指す「贅沢洗浄」の形です。

1,000万個選ばれた、納得の人気ラインナップ

シリーズの中でも特に支持されている、代表的なアイテムをご紹介

シリーズ不動のNo.1！進化を続けるロングセラー

「クリーニング屋さんのエリそで洗剤」(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000000920)

本シリーズの顔であり、圧倒的な支持を誇る売上ナンバー1アイテムです。長年愛され続けているロングセラー商品ですが、現在のモデルは「3代目」。プロが認める洗浄力はそのままに、時代に合わせた使いやすさを追求し、改良を重ねてきました。 「塗って洗うだけ」のシンプルさで、家庭では諦めがちな頑固な皮脂汚れを根本から解決します。

「ちょっとした汚れ」を瞬時に解決する救世主

「クリーニング屋さんの衣類ポイント洗剤」(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000000978/)

食べこぼしや化粧品汚れなど、衣類の局所的な汚れに特化したポイント用洗剤です。ピンポイントで狙い撃ちできる形状と、素材を傷めにくい絶妙な洗浄バランスが魅力。おしゃれ着などの大切にしたい衣類や勝負服のメンテナンスに欠かせない、リピーター続出の実力派アイテムです。

各種SNSで大バズり！冬の新常識となった革新アイテム

「クリーニング屋さんのダウン汚れ水洗い不要の泡洗剤」(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000000994)

ここ数年、SNSを中心に「家でダウンがケアできる！」と大きな話題になり、爆発的なヒットを記録している注目株。水洗いが難しいダウンジャケットの汚れを、「泡で浮かせて拭き取るだけ」という手軽さで解決しました。 クリーニングに出す手間とコストを削減し、お気に入りの一着を長く愛用したい層から絶大な支持を集めています。

開発者の想い

「クリーニング屋さんシリーズならなんとかしてくれる」 そう思っていただけるブランドであり続けるために、私たちは自分たちが本当に良いと確信を持てるものだけを世に送り出しています。 お客様の悩みを知り、本質を解決する。自信のない商品は作らない。その「ブランドの魂」こそが、1,000万個という数字に繋がったと確信しています。

これからも洗濯の悩みといえば「クリーニング屋さんシリーズ」と、真っ先に皆さまの頭に浮かぶブランドを目指し、挑戦を続けてまいります。

商品の購入・詳細はこちら

「クリーニング屋さんシリーズ」は、全国の生活者の皆さまに寄り添い、必要な時にすぐにお買い求めいただけるよう、自社ECサイトをはじめとする各種オンラインショップ、および全国のドラッグストアやホームセンターにて幅広く展開しております。

アイメディア公式ショップで見る :https://shop.aimedia.co.jp/shop/shopbrand.html?search=%A5%AF%A5%EA%A1%BC%A5%CB%A5%F3%A5%B0%B2%B0%A4%B5%A4%F3%A4%CE最新の商品情報や、シリーズの全ラインナップを網羅。プロ品質の洗浄力を詳しく解説しています。

■ 主要オンラインストア

Amazon / 楽天市場 / Yahoo!ショッピングなど、普段お使いのプラットフォームからも手軽にお取り寄せいただけます。

■ お近くの販売店

全国の大手ドラッグストア、ホームセンター、生活雑貨店などの店頭でもお取扱いがございます。

※一部店舗によりお取扱いのない場合がございます。

【会社概要】

アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。

会社名：アイメディア株式会社

所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F

公式ホームページ：https://www.aimedia.co.jp

【SNS】

- Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia- X（Twitter）：https://twitter.com/aimedia_net- Instagram：https://www.instagram.com/aimedia.official/- Youtube：https://www.youtube.com/user/aidouga- TikTok：https://www.tiktok.com/@aimedia.official

【本件に関するお問い合わせ】

アイメディア株式会社 商品部 堀部

Mail：kgqatwjp@aimedia.co.jp