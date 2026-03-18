LAPRAS、日本在住韓国人材向け転職支援サービスを正式開始

LAPRAS株式会社

LAPRAS株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：染谷健太郎 以下、LAPRAS）は、日本での活躍を目指す韓国籍の方々を対象とした、専門的な人材紹介・キャリアコンサルティングサービスを開始いたしました。単なる求人紹介にとどまらず、母国語での丁寧なキャリアカウンセリングを通じて、一人ひとりのスキルや志向性に合致した「最適解」をご提案します。特に、日本独自の就職文化に不安を感じている方や、初めて転職活動を行う方に対し、職務経歴書のブラッシュアップや面談対策に留まらず、入社後の定着や活躍までを見据えたサポートを実施し、韓国人材の日本でのキャリア形成を支援いたします。

背景

転職活動において、「日本で働きたいが、どこから手をつければいいのか」「面接で思いを伝えきれない」「希望条件が定まらない」と悩む韓国人求職者は多く存在します。その根底には、「外国籍である自分を受け入れてくれる企業があるのか」という深い不安や孤独感があります。

将来のキャリアに関わる重要な相談だからこそ「本音で話せる韓国語で相談したい」と願う方が多い一方で、日本の求人に応募する際には日本語での相談が一般的です。また、求職者が求めているのは、「形式的に受け入れている企業」ではなく「韓国人材を戦力として積極的に求めている企業」との出会いです。

独立行政法人労働政策研究・研修機構の報告（※）によると、2024年10月時点で、日本で就労する韓国人は7万5,003人に達し、10年間で2倍以上に増加しました。この傾向は、韓国人材の日本での就労ニーズが確実に高まっていることを示しています。

LAPRASは、こうした背景を踏まえ、「母国語での深い対話」と「韓国人材を歓迎する確かな企業情報の提供」を通じて、日本でのキャリア形成を支援いたします。

サービス概要について

※独立行政法人労働政策研究・研修機構「日本で働く韓国人の現状 韓国労働研究院報告(https://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2025/11/korea_03.html)」より

LAPRASは、日本での仕事を探している韓国籍の方に向けて、一人ひとりのキャリアや希望に寄り添ったサポートを行います。働く場所や環境、通勤のしやすさ、人間関係や職場の雰囲気など、求人票だけでは把握しづらい情報をしっかりとお伝えしながら、納得のいく転職を一緒に実現してまいります。

また、数多くの採用企業の中から、韓国人材を歓迎する求人をはじめ、非公開求人や、外国籍の方が働きやすい社内環境が整った求人も多数ご用意しています。

加えて、日本国内での転職の際、外国籍の方にとって大きな負担となるのが入国管理局への各種手続きです。LAPRAS経由で転職先が決定した場合、「所属機関等に関する届出」の行政手続きを全面的にサポートいたします。弊社の提携行政書士が手続きを代行し、その費用はLAPRASが全額負担するため、ご自身で入国管理局へ出向く手間や、金銭的な負担を気にすることなく、スムーズに新しい環境でのスタートを切ることができます。



詳しくはサービスサイトをご覧ください：https://lp.lapras.com/go-japan

今後について

LAPRASはこれまでも、グローバル採用サービス「Global Bridge」の展開や各国のHRプラットフォームとの提携を通じて、国境を越えたマッチング基盤を構築してまいりました。

本サービスを起点として、支援対象をより広範な多国籍人材へと拡大していく予定です。画一的なサポートではなく、国籍によって異なる文化的背景やキャリア観を深く理解し、それぞれの求職者のニーズに最適化した転職支援サービスの提供を目指してまいります。

LAPRAS株式会社について

「すべての人に最善の選択肢をマッチングする」というミッションのもと、AI技術やクロール技術などテクノロジーを用いて既存のマッチングモデルを変革するHR AXカンパニーです。個人に対して最善の選択肢をマッチングする採用関連サービスを提供しています。

＜会社概要＞

会社名 ： LAPRAS株式会社

代表者 ： 代表取締役 染谷 健太郎

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

設立 ： 2016年5月

資本金 ：3億8913万8200円（資本準備金を含む）

URL ： https://corp.lapras.com/



LAPRAS、일본 거주 한국인을 위한 이직 지원 서비스 정식 시작

ー모국어 기반의 체계적인 지원을 통해 일본 기업과 한국 인재를 잇는 가교로ー





LAPRAS 주식회사 (주소: 일본 도쿄도 시부야구, 대표이사: 소메야 켄타로, 이하 LAPRAS)는 일본에서 활약을 목표로 하는 한국인 분들을 대상으로 한 전문 인재 소개 및 커리어 컨설팅 서비스를 새롭게 시작했습니다. 단순한 구인 소개에 그치지 않고, 모국어로 진행되는 세심한 커리어 상담을 통해 개인의 역량과 지향성에 맞는 최적의 커리어 선택지를 제안합니다. 특히 일본 특유의 취업 문화에 불안을 느끼는 분들이나 처음 이직 활동을 진행하는 분들을 위해, 직무경력서 개선과 면접 준비뿐만 아니라 입사 이후의 정착과 성장까지 고려한 지원을 제공하여 한국 인재의 일본 내 커리어 성장을 지원합니다.

배경

이직 활동 과정에서 “일본에서 일하고 싶지만 어디서부터 시작해야 할지 모르겠다”, “면접에서 자신의 생각을 충분히 전달하지 못한다”, “희망 조건을 어떻게 정리해야 할지 모르겠다” 와 같은 고민을 가진 한국인 구직자들이 많습니다.

이러한 고민의 중심에는 “외국인인 나를 받아줄 기업이 있을까”라는 깊은 불안과 고립감이 자리하고 있습니다.

미래의 커리어와 직결되는 중요한 상담이기 때문에 많은 구직자들이 “솔직하게 이야기할 수 있는 한국어로 상담하고 싶다”고 바라는 분이 많지만, 실제로 일본 채용에 지원할 때는 일본어 상담이 일반적인 상황입니다. 구직자들이 진정으로 바라는 것은 외국인을 형식적으로 채용하는 곳이 아니라, 자신을 핵심 인력으로 대우하며 적극적으로 영입하려는 기업과의 만남입니다.

독립행정법인 노동정책연구・연수기구의 보고서(※)에 따르면, 2024년 10월 기준 일본에서 근무하는 한국인은 7만 5,003명으로, 10년 사이 2배 이상 증가했습니다. 이는 한국 인재의 일본 취업 수요가 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다.

이러한 배경을 바탕으로 LAPRAS는 “모국어 기반의 깊이 있는 상담”과 “한국 인재를 환영하는 기업 정보 제공”을 통해 일본에서의 커리어 형성을 지원합니다.

서비스 개요

※독립행정법인 노동정책연구・연수기구「일본에서 일하는 한국인의 현황 - 한국노동연구원 보고(https://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2025/11/korea_03.html)」참고

LAPRAS는 일본에서 일자리를 찾고 있는 한국인 인재를 대상으로 개인의 커리어와 희망 사항에 맞춘 맞춤형 지원을 제공합니다. 근무지와 근무 환경, 출퇴근의 편의성, 인간관계와 조직 분위기 등 채용 공고만으로는 파악하기 어려운 정보까지 충분히 전달하며, 구직자가 납득할 수 있는 이직을 함께 만들어 갑니다.

또한 다양한 채용 기업 중에서 한국 인재를 환영하는 기업, 비공개 채용 포지션, 그리고 외국인이 일하기 쉬운 환경이 갖춰진 기업 등의 채용 공고도 다수 확보하고 있습니다.

더불어 일본에서 이직할 때 외국인에게 제일 큰 부담이 되는 것은 출입국관리국의 행정 절차입니다. LAPRAS를 통해 취업이 확정될 경우, ‘소속기관 관련 신고’ 등 행정 절차를 전면 지원합니다. 제휴 행정서사가 절차를 대행하며, 비용은 LAPRAS가 전액 부담하기 때문에 구직자는 출입국관리국을 직접 방문하거나 비용을 부담할 필요 없이 새로운 환경에서 원활하게 커리어를 시작할 수 있습니다.



자세한 내용은 서비스 사이트에서 확인하실 수 있습니다: https://lp.lapras.com/go-japan

향후 계획

LAPRAS는 지금까지도 글로벌 채용 서비스 “Global Bridge” 의 운영과 각국 HR 플랫폼과의 협업을 통해 국경을 넘어 인재와 기업을 연결하는 매칭 기반을 구축해 왔습니다.

이번 서비스를 시작으로 지원 대상을 보다 다양한 국적의 인재로 확대할 예정입니다. 획일적인 지원이 아닌, 국적에 따른 문화적 배경과 커리어 관점을 깊이 이해하고 각 구직자의 니즈에 맞춘 최적화된 전직 지원 서비스 제공을 목표로 합니다.

LAPRAS주식회사에 대한 소개

LAPRAS는 “모든 사람에게 최선의 선택지를 매칭한다” 는 미션 아래 AI 기술과 웹 크롤링 기술 등 다양한 기술을 활용하여 기존의 채용 매칭 모델을 혁신하는 HR AX 기업입니다. 개인에게 가장 적합한 선택지를 연결하는 다양한 채용 관련 서비스를 제공하고 있습니다.

＜회사 개요＞

회사명 ： LAPRAS주식회사

대표자 ： 대표이사 소메야 켄타로

주소 ：도쿄도 시부야구 센다가야 5-27-5 링크 스퀘어 신주쿠 16층

설립： 2016년 5월

자본금 ：3억 8,913만 8,200엔 (자본준비금 포함)

URL ： https://corp.lapras.com/



