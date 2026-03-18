「キャンつく」がSNSキャンペーン用の簡易LP制作オプションを提供開始

株式会社 ピクルス

ひとりでも勝てるキャンペーンツール「キャンつく」を提供する株式会社ピクルス（東京都品川区、代表取締役 田中 稔、以下「当社」）は、SNSキャンペーン用のランディングページ（LP）を制作するオプションサービス「簡易LP制作オプション」の提供を開始いたします。ライト・ミドル・オリジナルの3つのプランから選ぶだけで、キャンペーン概要や応募規約を掲載する特設ページを手間なく立ち上げることが可能です。

▼「キャンつく」のキャンペーンLP制作についてはこちら

https://camtsuku.com/creative(https://camtsuku.com/creative/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=260318_kanilp)

料金目安・制作イメージなど記載

▼ 開発背景

SNSキャンペーンの実施にあたって、キャンペーン概要や応募規約、参加フローなどを掲載するWebページ（LP）の用意は欠かせません。しかし、LP制作のための社内リソースや外注先の手配は、多くの企業にとって負担となっています。

特に代理店においては、クライアントへのプロポーザル段階でLP制作費を予算に組み込む必要があり、「キャンペーンツールとLPの制作を別々に発注するのが手間」「LP制作の見積もりに時間がかかる」といった声が寄せられていました。

こうしたニーズに応えるため、キャンつくのオプションとしてLP制作をワンストップで提供する仕組みを整備いたします。

▼サービスの概要

「簡易LP制作オプション」は、SNSキャンペーンに必要な情報を掲載するWebページを、あらかじめ用意されたフォーマットをベースに制作するサービスです。

「キャンつく」との併売を前提としており、キャンペーンツールの導入からLPの制作までをひとつの窓口で完結できます。

▼ 選べる3つのプラン

オリジナルプラン（ハイエンド簡易LP）

キャンペーン情報だけでなく、商材の魅力もしっかり伝える充実構成のプランです。

ミドルプランの内容に加え、商品・サービスの詳細紹介セクションを設けるなど、情報量を増やした設計が可能。デザインの自由度もやや高く、大型キャンペーンに適しています。

ミドルプラン（スタンダード簡易LP）

SNSキャンペーンに必要な要素を網羅した、最も標準的なプランです。

簡易オリジナルキービジュアルの制作に加え、キャンペーン概要・参加フロー・景品紹介・応募規約を掲載。代理店がクライアントへ提案しやすい構成となっており、多くのキャンペーンに対応します。

ライトプラン（ミニマム簡易LP）

費用を極限まで抑えた、テンプレート型のプランです。

固定フォーマットへのテキスト・画像流し込みで制作するため、キービジュアルの新規制作は含まれません。概要と応募規約のみを掲載するシンプルな構成で、コストを最小限にしたいケースに最適です。

▼ 主な特徴

ツール導入とLP制作をひとつの窓口で完結

キャンペーンツール「キャンつく」の契約とLP制作を同時に発注できるため、複数の外注先とのやり取りやディレクション工数を大幅に削減できます。代理店にとっては、クライアントへの提案時に「ツール＋LP」をパッケージで見積もれる点も大きなメリットです。

予算に合わせて3段階から選択

ライト・ミドル・オリジナルの3プランを用意しているため、キャンペーンの規模や予算に応じて柔軟に選択いただけます。いずれのプランもあらかじめ用意されたフォーマットをベースとしており、フルスクラッチの制作と比べて短い納期で仕上がります。

シンプルな制作プロセス

制作は基本的に「ヒアリング→初稿提出→修正1回→納品」のシンプルなフローで完結します。何度もデザイン調整を行うパッケージではなく、明確な工程・回数で進行するため、スケジュールの見通しが立てやすい設計です。

▼ ご利用の流れ

STEP 1：お問い合わせ・プラン選定

キャンつくの基本利用と併せて、ご希望のLP制作プラン（ライト・ミドル・オリジナル）をお選びいただきます。

STEP 2：ヒアリング・素材のご準備

対象商品やキャンペーン規定に合わせて、掲載内容のヒアリングと素材（ロゴ・商品画像等）のご準備をお願いいたします。

STEP 3：LP制作・ご確認

当社にてLPを制作し、初稿をお客様にご確認いただきます。修正の戻しは基本1回です。

STEP 4：公開・キャンペーン開始

修正完了後にLPを公開し、キャンペーンがスタートします。

▼ こんなお客様におすすめ

代理店としてクライアントにキャンペーンのプロポーザルを行う際、LP制作も含めたパッケージ提案を行いたい方に最適です。また、ある程度の規模のキャンペーンを実施するにあたり、キャンペーンの「受け皿」となる特設ページを必要としている事業会社にもご利用いただけます。

Web制作のリソースが社内にない企業や、LP制作の外注先を別途探す手間を省きたい担当者様にもおすすめのサービスとなっています。

▼「キャンつく」お問い合わせはこちら

https://camtsuku.com/contact(https://camtsuku.com/contact/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=260318_kanilp)

▼ 今後の展開について

当社は今後も、キャンペーンツールの提供にとどまらず、LP制作やクリエイティブ制作、運用支援まで、SNSキャンペーンに関わるあらゆる工程をワンストップで支援するサービス体制を強化してまいります。

▼ ひとりでも勝てるキャンペーンツール『キャンつく』について

『キャンつく』は、SNSやイベント会場でのキャンペーンを迅速かつ低コストで実施するためのキャンペーン管理ツールです。

「SNSのフォロワーが増えない」「兼務でSNS施策に注力できない」「人的リソースが不足している」といった課題を抱える企業の悩みを解消します。

低予算で誰でも簡単に導入でき、シンプルながら高機能なツールとして、多くの企業から高い評価を得ています。また、手厚いサポート体制も提供し、導入後の運用もスムーズに進めることが可能です。

▼『キャンつく』公式サイトはこちら

https://camtsuku.com/

＜株式会社ピクルス 会社概要＞

会社名：株式会社ピクルス

代表者：代表取締役 田中 稔

設立：2003年9月19日

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2（THE CASK GOTANDA 504）

事業内容：SaaS提供・Webマーケティング支援

URL：https://pickles.tv/