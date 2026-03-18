カレーにゆかり※のある横浜で、「カレー」と「音楽」の饗演！『CURRY&MUSIC JAPAN 2026』４月3日（金）より横浜赤レンガ倉庫で開催

株式会社横浜赤レンガ

CENTRAL実行委員会は、2026年4月3 日（金）～5日（日）の計3日間、横浜赤レンガ倉庫赤レンガ

パークにて『CURRY&MUSIC JAPAN 2026』を開催します。

＜キービジュアル＞＜販売商品の一例＞

6回目の開催となる今回は、昨年につづき、都市型フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026 Echoes Baa（エコーズバー）」のオフィシャルフードエリアとして開催。人気アーティスト「YOASOBI」のオリジナルカレーをはじめ、カレー好きから支持を集める人気店のカレー等、21店舗が出店します。

※カレーが日本へ伝わった起源には諸説あり、そのひとつに1859年6月2日の横浜開港により設置された居留地の外国人から日本人に伝えられたという説があります。

【同時開催】

CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026 Echoes Baa

■会場：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

■開催日：2026年4月4日（土）、5日（日） 各日11：00 開場/ 12：30 開演

■出演：YOASOBI/新しい学校のリーダーズ/Awich/キタニタツヤ/CHiCO with HoneyWorks/

NOMELON NOLEMON/Balming Tiger/jo0ji/Aooo/asmi/CANDY TUNE /CUTIE STREET/羊文学/星街すいせい/MAISONdes/華乃 ※出演は日により異なります

■主催：CENTRAL実行委員会

■後援：横浜市

■特設サイト：https://central-fest.com/

人気アーティストやカレーメーカーとの豪華なコラボレーションカレーを販売!!

『CURRY&MUSIC JAPAN 2026』会場内では、人気アーティスト「YOASOBI」が展開するオリジナルカレーや「ハウス食品」の特別メニューを販売いたします。

YOASOBI

Ayase監修 閻魔さまもご機嫌カレー（画像左）／ikura監修 天使ちゃんもご満悦カレー（画像右）

会場内のアーティストブースでは、Ayase・ikuraが監修したオリジナルカレーを販売します。Ayase監修の「閻魔さまもご機嫌カレー」は辛さにコクをプラスしたスリランカ風ポークカレー、ikura監修の「天使ちゃんもご満悦カレー」は全く辛くない新感覚のレモンミルクポークカレーです。

ハウス食品

SABA CURRY ～だしの旨味とスパイスのカレー＜辛口＞～

CHICKEN CURRY ～だしの旨味とスパイスのカレー＜中辛＞～

だしの深い旨味とスパイスの香りが広がる、クセになる味わいのサバカレー。定番のチキンカレーとのあいがけで、二つのおいしさを一度に味わうのもおすすめです！パリパリ食感のトルティーヤチップスとも相性抜群です。

『CURRY&MUSIC JAPAN 2026』注目メニュー

一条もんこのハード黒胡椒キーマと鶏白湯チキンあいがけカレー（一条もんこ×EUREKA Revolution）

カレー研究家一条もんこ氏とのコラボカレー。ハード黒胡椒キーマと濃厚鶏白湯チキンの贅沢あいがけカレーです。

牛たんカレー（仙臺たんや利久）

長時間煮込んで柔らかく仕上げた牛たんと利久オリジナルのカレールーはご飯との相性抜群です。

ホロッと煮込んだ牛すじカレー（100時間カレー）

100時間の工程をかけて作られた本格的な濃厚欧風カレー。ホロっと煮込んだ牛すじで食欲倍増！

豪快！丸ごと豚すね肉のスパイスカレー（420CAFE）

約300gの骨付き豚すね肉を豪快にのせた、インパクト抜群のスパイスカレーです。

スパイス香るやみつきカレーまぜそば（麺屋 MAZERU）

濃厚な特製スパイスだれを絡めた中太麺に、キーマカレー仕立ての旨辛豚挽肉とスパイス香る鶏胸肉の2種類の肉を盛りボリューミーに仕上げた新感覚まぜそば！

カレーナポリピッツァドッグ 北海道産エゾ鹿トマトカレー（DIVERTENTE）

北海道産エゾ鹿を贅沢に使用した旨みあふれるトマトキーマカレーを、こだわりのピザ生地にたっぷりとのせて。

※画像はイメージです。本リリースに記載されている内容は、変更になる可能性がございます。

※一日の販売数には限りがございます。

『CURRY&MUSIC JAPAN 2026』開催概要

CURRY&MUSIC JAPAN 2026

・期間：2026年4月3日（金）～5日（日）計3日間

※雨天決行、荒天時は休業することがあります

・会場：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク（〒231-0001 横浜市中区新港1-1）

・営業時間：11：00 ～21：00（ラストオーダー20：30）

・入場料：無料

※隣接会場となる「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026 Echoes Baa」の入場は有料です

・主催：CENTRAL実行委員会

・特設サイト：https://www.yokohama-akarenga.jp/brickjournal/detail/186

<この件に関する一般の方のお問い合わせ先>

横浜赤レンガ倉庫2号館 インフォメーション 電話：045-227-2002