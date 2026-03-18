【4/16開催】半導体人材4万人不足にどう向き合うか？「高専×企業が作る半導体業界の未来 ～COGAKUSEEで実現する人財共育～」無料ウェビナー

木村情報技術株式会社

木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）は、半導体業界における深刻な人材不足の解決に向けた、新たな産学連携の取り組みをご紹介する無料ウェビナー「高専×企業が作る半導体業界の未来 ～COGAKUSEEで実現する人財共育～」を、2026年4月16日(木) 10:00より開催いたします。

▼申込URL

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PJw0HonjSX2iCUOFdQg-Rw#/registration

深刻化する半導体人材不足、企業と教育の「距離」をどう埋めるか

日本国内では、半導体産業の急速な成長に伴い、主要9社だけでも今後10年間で約4万人の半導体人材が必要になるとされています(※)。また、世界の半導体市場は2026年に約1兆ドル規模へ拡大する見込みであり、人材育成は国家的な急務となっています。

一方で、優秀な学生は存在しているにもかかわらず、学生が社会や企業を知る機会は限られており、企業側も採用活動の場でしか学生と接点を持てていないという課題があります。こうした状況のなか、企業が高専教育に直接参画し、在学中から学生と関わることで人材を共に育てる、「産学連携」の重要性が高まっています。

本ウェビナーでは、半導体企業や技術系人材の採用・育成に関心のある企業を対象に、実際の協賛事例や活用方法も交えながら、企業と高専が次世代人材を“共に育てる”新しい産学連携の取り組みをご紹介します。

(※)ご参考：経済産業省 関東経済産業局「半導体分野の人材育成・確保等に向けた取組について」(https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/digital_industry/data/r7_torikumi.pdf)

企業と学生をつなぐプラットフォーム「COGAKUSEE」

「COGAKUSEE」は、木村情報技術と有明工業高等専門学校（所在地：福岡県大牟田市、以下「有明高専」）が共同開発した、全国の高専生を対象とした半導体人材教育プラットフォームです。学生一人ひとりの潜在能力を、社会が求める「実践力」へと育成することを目的とした、有機的な教育エコシステムを目指しています。

学生は半導体設計の授業をオンライン動画で学習できるほか、受講履歴や資格、受賞歴などをプラットフォーム上に記録でき、教員側はそれらの情報を個別の教育指導に活用することが可能です。

▼「COGAKUSEE」プラットフォーム

https://gakusee.jp/

企業にとってのメリット

・企業ブランディングの強化

・学生との早期接点による採用機会の強化

・人的資本経営への具体的な取り組み

”まだ多くの企業が気づいていない”今こそ、先行者として価値ある参画ができるチャンスです。

ウェビナー概要

「COGAKUSEE」を取り巻く産学連携のイメージ図

タイトル：高専×企業が作る半導体業界の未来～COGAKUSEEで実現する人財共育～

日時：2026年4月16日（木）10:00～11:00

開催形式：オンライン開催（Zoomウェビナー）

参加費：無料（事前登録制）

申込URL：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PJw0HonjSX2iCUOFdQg-Rw#/registration

プログラム

・COGAKUSEEの成り立ち

・COGAKUSEEの紹介

・協賛企業における活用イメージのご紹介

・質疑応答

このような方におすすめ

・高専生・高専卒の採用に関心をお持ちの企業の方

・半導体関連企業の方

・人材育成に課題を感じている方

ウェビナーに関するお問い合わせ

木村情報技術株式会社 イノベーション本部 担当：合田（ごうだ）

電話：0952-97-6100

e-Mail：cogakusee.info@gakusee.jp

木村情報技術株式会社について- AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）- Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive- メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+- 学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON- 学校集金代行サービス 学校PAY- 製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング- 薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA- eスポーツイベント企画・運営- リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売- 自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営

本 社：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

支 店：札幌支店、東京支店、名古屋支店、大阪支店、福岡支店

代表者：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設 立：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/