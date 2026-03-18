春に飲みたい、爽快フレーバーが再登場「DNS プロテイン ホエイ100」“復刻ラムネ風味”を数量限定発売　2016年発売の初代ラムネ風味を10年ぶりに再現

第一三共ヘルスケア株式会社

第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区）が展開するスポーツサプリメントブランド「DNS（ディーエヌエス）」は、過去に高い人気を集めた限定フレーバー「ラムネ風味」を10年ぶりに復刻し、「DNS プロテイン ホエイ100 復刻ラムネ風味」を2026年3月18日より、数量限定で発売いたします。

本商品は、2016年に初代ラムネ風味として限定発売され、爽快な飲み口と親しみやすい味わいから高い支持を集めたフレーバーです。その後も改良を重ねながら展開してきましたが、市場環境の変化などにより2021年に店頭での販売を終了し、2025年にはEC販売も終売しました。終売直後から再発売を望む声が多く寄せられていたことから、このたび、特に人気を博した初代ラムネ風味を再現した“復刻版”として数量限定で再登場いたします。

また、発売当時に本商品を愛用していたユーザーが現在は社会人となり、新たに健康習慣を取り入れるケースも増えていることから、思い出の味をもう一度楽しんでいただける“復刻登場”となります。

復刻ラムネ風味の特長

◆ 春夏にこそ飲みたい、すっきり爽快なフレーバー

DNSは「身体作り × 美味しさ」を強みに、継続しやすいプロテインの提供を追求してきました。

ラムネ風味は、気温が上がる春夏でも飲みやすい、すっきりとした後味と清涼感が特長のフレーバーです。誰もが一度は口にしたことのある馴染み深い味わいは、スポーツ後やトレーニング後はもちろん、日常の栄養補給シーンにも適しています。

◆ “味変需要”に応える、限定ならではの新しい選択肢

粉末プロテイン市場では「気分や好みに合わせて味を変えたい」というニーズが高く、特にさっぱりしたフレーバーが好まれる傾向が見られます。復刻ラムネ風味は「DNS プロテイン ホエイ100」の既存ラインアップにはない、新たな選択肢として楽しめる限定フレーバーです。

製品名：「プロテイン ホエイ100 復刻ラムネ風味」

～2016年当時のラムネ風味プロテインの復刻処方～

・価格：4,980円（税込）

・風味：復刻ラムネ風味

・たんぱく質：24g （*1)

・内容量：630g (*1：1食35gあたり)

・販売チャネル： DNS公式オンラインショップ 、

https://shop.dnszone.jp/shop/g/gD26001110901

全国のスポーツ量販店やスポーツジム、フィットネスクラブ、DNS公式オンラインショップ、Amazon DNS公式ストア、DNS公式 楽天市場店 ほか

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DNSカスタマーセンター TEL：0120-561-450

受付時間：9:30～17:00（土日祝・当社休業日を除く）

日本人は世界で勝てない」という常識を、DNSが変える

「日本のアスリートを世界と対峙できるレベルに引き上げたい」という熱い思いから、 DNSは2000年に誕生、2024年11月より第一三共ヘルスケアのもと再始動しています。世界水準のパフォーマンスを追い求めるアスリートの進化に、真摯に寄り添うブランドとして、ただ筋肉を増やすのではなく、1秒、1cmでも結果を出すために、常に100％の力を引き出す。アスリートと同じ熱量で、その挑戦に並走します。

DNSが掲げる “5つの柱”

「すべてはアスリートのために」アスリート起点、アスリート発想、アスリートのためのモノづくり

1.結果を求めるアスリートの高みをサポートする幅広いラインナップ

DNSは、トレーニングや試合の前後、起床から就寝まで、1秒でも1cmでも1点でも結果を出したいアスリートを真摯にサポートする製品を揃えています。コンディションや時間、状況に応じたアイテムで、アスリートのパフォーマンスを引き出します。

2.身体作りにこだわった配合量・成分

DNSの製品開発は世界最先端のスポーツ栄養学に基づいて行います。国際スポーツ栄養学会が最新の知見を踏まえて発表する声明や、スポーツ栄養学分野での様々な研究結果を海外からも収集し、製品設計のベースにしています。

3.継続したくなる美味しさと飲みやすさ

毎日続けて飲めるように、飲み物として美味しい上質な味を追求。また、飽きずに継続できる味のバリエーション、一回で一食分をすくえるスプーンなど、細部まで継続しやすい製品づくりの工夫を行っています。

4. 安全性・品質へのこだわり、国内製造

DNSの製品は、GMP（Good Manufacturing Practice）や、FSSC（Food Safety System Certification）等、安全性や衛生面についての高度な品質管理基準に準拠した、国内の食品製造工場で製造されています。

5.アンチ・ドーピング認証(インフォームドチョイス)を全製品(*1)で取得

DNSの製品は、アンチ・ドーピングに特化した厳しい条件に基づく審査をクリアした工場で製造され、第三者機関による市場からの定期的な抜き打ち調査と、禁止物質の分析試験が継続的に行われています。（*1：アクセサリー製品除く）

DNSコアプロダクトのご紹介

製品名：「プロテイン ホエイ100（通称：ホエイ100）」

～身体作りと美味しさを追求したDNSの王道プロテイン～

・たんぱく質：24g （*1)

・風味：プレミアムチョコレート/いちごミルク/バナナオレ/リッチバニラ/カフェオレ/抹茶/トロピカルマンゴー/レモン

・内容量：35g/315g/630g/2000g (*1：1食35gあたり)

製品名：「ホエイプロテイン スーパープレミアム（通称：SP）」

～短期間でなりたい身体を作り上げるために、身体作りをサポートするこだわりの成分を配合～

・HMBカルシウム1500mg(*2)

・グルタミン：5000mg(*2)

・NOブースター （アルギン、シトルリン）配合

・たんぱく質：26g (*2)

・風味：チョコレート/フルーツミックス/ヨーグルト

・内容量：34g/630g (*2：1食34gあたり）

製品名：「プロテインドリンク プロエックス（通称：PRO-X）」

～すぐに飲めるプロテイン。すっきりとした飲み心地～

・たんぱく質：28g (*3)

・高度精製のWPI（Whey Protein Isolate）を使用

・脂質ゼロ ・風味：アップル/マンゴー

・内容量：350ml (*3：1食350mlあたり）

製品名：「イーエーエープロ（通称：EAAPRO）」

～シェイカー不要＆速攻チャージ。 特許素材EAAlpha (R)️を配合。

５g（*4）でホエイプロテイン15gと同等以上の結果（*5）～

・シェイカー不要。どこでも飲めるたんぱく質のもと

・9種の必須アミノ酸（EAA:Essential Amino Acids）にアルギニンを加えた米国特許を取得している素材を配合

・個包装タイプなので、持ち運びに便利

・風味：ソーダ/レモン ・内容量：5g x 14包/30包

（*4：EAAPRO1包として）

（*5：Church et al(2024)）

製品名：「クレアチン」

～瞬発力のエネルギー源。さらに強く、速くをサポート～

・DNSのクレアチンは、高純度99.9％以上を誇るブランド原料「クレアピュア(R)️」を使用。

・サプリメント摂取でクレアチンを筋肉に蓄え、瞬発力、パワー、スピードのエネルギー源とすることができる。

・内容量：200g(40回分)

DNSブランドについて

「DNS」は、世界最先端のスポーツ栄養学に基づき開発されたプロテインパウダーやドリンク、EAA 等のサプリメントを展開し、20年以上にわたり多くのトップアスリートから支持されてきたブランドです。2024年11月1日付で、第一三共ヘルスケアが譲受し、事業を開始しました これらの製品はスポーツ量販店やEC（電子商取引）など幅広いチャネルで販売され、プロ・アマを含めてさまざまな競技の500を超える選手・チームが愛用しています。製品開発にあたっては、スポーツ栄養学の最新の研究成果を積極的に取り入れるとともに、味や飲みやすさにも徹底的にこだわり、「パフォーマンス向上に役立つ美味しいプロテイン」との評判を確立してきました。また、国際的アンチ・ドーピング認証プログラムであるINFORMED CHOICE（インフォームドチョイス）を国内メーカーとして初めて導入し、認証を取得するなど、安全性や品質管理ヘの姿勢が高く評価されています。

公式ホームページ： https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_dns/(https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_dns/)

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/dns_protein_official/(https://www.instagram.com/dns_protein_official/)

◆製品に関するお問い合わせ先

DNSカスタマーセンター

受付時間：9:30～17:00（土日祝・当社休業日を除く）

TEL：0120-561-450

第一三共ヘルスケアについて

第一三共ヘルスケアは、第一三共グループ＊の企業理念にある「多様な医療ニーズに応える医薬品を提供する」という考えのもと、生活者自ら選択し、購入できるOTC医薬品の事業を展開しています。

現在、OTC医薬品にとどまらず、機能性スキンケア・オーラルケア・食品へと事業領域を拡張し、コーポレートスローガン「Fit for You 健やかなライフスタイルをつくるパートナーへ」を掲げ、その実現に向けて取り組んでいます。

こうした事業を通じて、自分自身で健康を守り対処する「セルフケア」を推進し、誰もがより健康で美しくあり続けることのできる社会の実現に貢献します。

＊ 第一三共グループは、イノベーティブ医薬品（新薬）・ワクチン・OTC医薬品の事業を展開しています。