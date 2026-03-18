【新作ひんやりアイテム】３月より順次発売“おでかけ”から“おうち時間”まで、夏の暑さ対策におすすめの新作をラインアップ

株式会社Francfranc

ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』は、夏の暑さ対策に活躍する新作ひんやりアイテムを、全国のFrancfranc店舗および Francfranc オンラインショップにて3月よりシリーズ別に順次発売※1します。

厳しい暑さが長く続く季節に向けて、おでかけ時に活躍する持ち運べるクールアイテムから、ひんやり快適なおうち時間を楽しめる冷感パジャマ、毎年定番の冷感寝具「ふわろ」シリーズまで、新作ひんやりアイテムを多数ラインアップしました。ひんやり感とかわいさを両立したアイテムで、暑い季節を涼やかに過ごすライフスタイルを提案します。

※1：Francfranc BAZAR（アウトレット店舗）は除きます。入荷日は店舗により異なります。一部アイテムは、3月18日（水）よりFrancfrancオンラインショップにて先行発売します。

＜おでかけクールアイテム＞

～爽やかな香り×ひんやり冷感で、体も気分もクールダウン～

持ち運べるサイズ感で、外出先でも暑さによる不快感をすっきりリフレッシュできます。

※4月上旬入荷

【商品名】サマーグロウ クールポイントローラー

【種類】グリーン（フラワーの香り）/ブルー（シトラスの香り）/グレー（ミントの香り）

【価格】各1,200円

ロールオンタイプの冷感フレグランスです。首筋やうなじにひと塗りするだけで、ひんやりとした清涼感が広がり、暑さによる不快感を手軽にリフレッシュできます。香りは３種類をラインアップ。グリーンは、やわらかく清潔感のあるフラワーの香り。ブルーは、爽やかなシトラスの香り。グレーは、女性らしさを感じるミントの香りが広がります。コンパクトなロールオンタイプのため、ポーチやバッグに入れて持ち運びしやすく通勤・通学時や外出先での気分転換、リラックス時にも最適なアイテムです。

【商品名】サマーグロウ クールボディミスト

【種類】グリーン（フラワーの香り）/ブルー（シトラスの香り）/グレー（ミントの香り）

【価格】各1,400円

全身に使用できる冷感ボディミストです。汗ばむ季節の不快感を、香りと清涼感で心地よく整えることができます。ひと吹きで、気分までリフレッシュできるアイテムです。香りは３種類をラインアップ。グリーンはやわらかく清潔感のあるフラワーの香り。ブルーは爽やかなシトラスの香り。グレーは女性らしさを感じるミントの香りが広がります。コンパクトなサイズのため、ポーチやバッグに入れて持ち運びしやすく、外出先での気分転換やリラックスタイムにも最適です。

～汗ばむ季節は、冷感タオルでしっかり暑さ対策を～

お手持ちの保冷剤を収納できるので、首に掛ければさらにひんやり爽やかに過ごせます。

※4月上旬入荷

【商品名】冷感ウォッシュタオル

【種類】ピンク/ライトブルー

【価格】各900円

【商品名】冷感フェイスタオル

【種類】ピンク/ライトブルー

【価格】各1,500円

冷感糸を使用したウォッシュタオルとフェイスタオルです。顔や体を拭くたびに、ひんやりとした心地よさを感じられます。お家ではもちろん、外出先でもすぐに使用できるため、暑い日の持ち運びにおすすめ。すっきりとした冷感で、外出時の汗拭きや運動後のクールダウンで活躍します。暑い季節を快適に過ごすための、日常使いにぴったりなアイテムです。

【商品名】冷感ネックタオル

【種類】ピンク/ライトブルー

【価格】各1,200円

冷感糸を使用したネックタオルです。差し込み式で首にかけて使用できるので、スポーツ観戦や通勤、家事中でも快適にお使いいただけます。裏地にはポケットを備えており、保冷剤を入れることで首の後ろからさらにクールダウンが可能。タオル素材のため水滴が気になりにくく、簡単にお手入れできるのもポイントです。

～暑さと紫外線対策を同時に叶える、接触冷感のボレロとアームカバーが新登場！～

ふんわりシルエットとプリーツデザインで、夏のお出かけをおしゃれに楽しめます。

※4月上旬入荷

【商品名】ポーチ付き フレアドレープ ＵＶボレロ

【種類】ベージュ/ブラック

【価格】各4,500円

収納専用ポーチがセットになったUVボレロです。UVカット機能と接触冷感機能を兼ね備えた生地を使用し、紫外線対策と暑さ対策を叶えます。どんなコーディネートにも合わせやすい、ふんわりとしたシルエットが特徴。背中は短めのデザインで、重ね着しても暑苦しくなりにくく、夏場のコーディネートに簡単に取り入れていただけます。首元のリボンを結べば、デコルテ部分までしっかりとカバーでき、日焼け対策も安心です。※UVカット率99％

【商品名】ポーチ付き プリーツカフス ＵＶアームカバー

【種類】ベージュ/ブラック

【価格】 各3,500円

チェーン付きの収納専用ポーチがセットになったアームカバーです。お手持ちのバッグに取り付けられるため、必要なときにすぐ取り出せて、スマートに収納できます。アームカバーには、 UVカット機能と接触冷感機能を兼ね備えた生地を使用しているので、紫外線対策と暑さ対策が同時に叶います。袖口にはプリーツシフォンをあしらい、まるで洋服をレイヤードしているかのようなデザインに仕上げました。日常のコーディネートに取り入れやすく、夏のおでかけを快適にサポートしてくれるアイテムです。※UVカット率99％

＜おうちひんやりアイテム＞

～ひんやり清涼感ミストで、夏のおうち時間を心地よい空間に～

氷をモチーフにしたデザインのフレグランスで、インテリアとしても涼やかさを演出します。

※3月下旬入荷

【商品名】サマーグロウ ストーン・フレグランス ディフューザー

【種類】ブルー（シトラスヴェールの香り）/グリーン（フラワーシャインの香り）

【価格】各3,980円

涼感のある香りをセレクトしたフレグランスシリーズです。氷をイメージしたトレンド感のあるデザインが特徴。見た目からも涼しさを感じられて、使用していないときも涼やかに飾れるインテリア性の高いアイテムです。ブルーは爽やかに弾けるシトラスの香り、グリーンは澄みわたる透明感のあるホワイトフラワーの香り。暑い夏を爽やかに過ごすための、インテリアアイテムとしておすすめです。

【商品名】サマーグロウ クールファブリックミスト

【種類】グリーン（フラワーシャインの香り）/ブルー（シトラスヴェールの香り）/

グレー（ミントフリーズの香り）

【価格】各1,800円

冷感タイプのファブリックミストです。衣類や布製品にシュッとひと吹きするだけで、ひんやりとした清涼感と心地よい香りが広がります。お出かけ前に洋服へさっとひと吹きすれば、涼やかな気分で外出を楽しめます。また、ソファやラグなどの布製品に使用することで、ひんやりと快適な空間に。ブルーは、爽やかに弾けるシトラスの香り。グリーンは、澄みわたる透明感のあるホワイトフラワーの香り。グレーは、涼やかでやさしいフローラルミントの香り。お好きな香りに包まれながら、心地よいおうち時間をお過ごしいただけます。

～女性らしいデザインと夏にぴったりな機能性を兼ね備えたルームウェアで、暑い夜もリラックスタイムに～クールな肌触り・吸水性・接触冷感など、お好みのアイテムで涼やかに過ごせます。

※3月19日展開

【商品名】キシリトール加工 パイルパジャマ

【種類】ベージュ/ミント/ラベンダー/ダークグレー

【価格】 各5,900円

【商品名】キシリトール加工 パイルワンピース

【種類】ピンク/ダークグレー

【価格】各5,400円

【商品名】キシリトール加工 パイルルームシューズ

【種類】ベージュ/ミント/ラベンダー/ダークグレー

【価格】 各2,400円

ひんやりクールな肌ざわりを楽しめる、春夏シーズンに人気の「キシリトール加工」のルームウェアシリーズです。今年は新たにベージュが登場し、パジャマ、ワンピース、ルームシューズの計10点をラインアップ。キシリトール加工を施したパイル生地に、吸水速乾機能と抗菌防臭加工をプラスし、汗ばむ季節も快適に過ごせます。パジャマの袖と裾にあしらったフリルのデザインはトレンド感を演出します。ワンピースは身体を締め付けない、ゆったりとしたAラインシルエットでリラックス感のある着心地。ルームシューズは大ぶりなフリルが大人可愛いデザインで、ウェアと合わせたコーディネートをお楽しみいただけます。※機能加工・吸水速乾機能・抗菌防臭効果は永続的ではありません。

【商品名】接触冷感リブクロス ルームシューズ

【種類】ブルー/ネイビー

【価格】 各2,400円

ひんやり冷感機能を施した、夏にぴったりのルームシューズです。シンプルでインテリアにも馴染みやすいデザインが特徴。肌にふれるとひんやりと感じる接触冷感加工の生地を使用し、抗菌消臭機能も備えているため、暑い季節も快適にお使いいただけます。※機能加工・抗菌防臭効果は永続的ではありません。

【商品名】やわらか吸水タオル パジャマ

【種類】ホワイト/ピンク/ネイビー

【価格】 各5,900円

【商品名】やわらか吸水タオル ルームシューズ

【種類】ホワイト/ピンク

【価格】各2,400円

柔らかさと吸水性を重視したタオル生地のルームウェアシリーズです。レーヨンを主成分としたタオル生地で、なめらかでやさしい肌触りが特徴。汗をかきやすい夏の睡眠時間も快適に過ごせます。とろみのある柔らかな素材感と、被りタイプのゆるやかなシルエットで、暑い時期もリラックスして着用いただけます。ゆったりとしたシルエットでありながら、デコルテをきれいに見せるスクエアネックで、女性らしいデザインも嬉しいポイント。※機能加工・抗菌防臭効果は永続的ではありません。

【商品名】接触冷感 サテンパジャマ ※4月中旬入荷

【種類】ブルー/グレー

【価格】 各5,900円

【商品名】接触冷感サテン ルームシューズ ※4月中旬入荷

【種類】ブルー/グレー

【価格】各2,400円

艶のあるサテン生地にトワルドジュイ柄をプリントした、上品なテイストのルームウェアシリーズです。接触冷感加工を施しており、夏にぴったりのひんやりとした肌触りが楽しめます。胸元のリボンは取外し可能で、気分に合わせてアレンジ可能。女性らしいデザインで、トレンド感のあるコーディネートをお楽しみいただけます。※機能加工・抗菌防臭効果は永続的ではありません。

【商品名】冷感ポンチョ ※4月上旬入荷

【種類】ライトブルー

【価格】 各4,980円

【商品名】冷感ヘアバンド ※4月上旬入荷

【種類】ライトブルー

【価格】 各1,200円

ひんやりとした冷感が心地よい生地を使用した、ポンチョとヘアバンドです。ポンチョは、さらっとした着心地で、お風呂上がりのリラックスタイムにぴったりのアイテム。ひんやりとした肌触りで、暑い夏の夜も快適にお過ごしいただけます。ヘアバンドは、冷感で使い心地がよく、汗をかきやすい季節にお家の中で活躍するアイテム。洗顔時や家事の際など、さまざまなシーンでお使いいただけます。※機能加工は永続的ではありません。

～人気の冷感寝具「ふわろ」シリーズに、リバーシブル仕様が新登場！～

自然なひんやり感と、頬ずりしたくなるもちもちの肌触りで、すこやかな睡眠を叶えます。

※4月上旬入荷

【リバーシブル仕様】

●バイカラーウェーブ

●クラシックフラワー

●ハート（ピンク×ネイビー/ライトグリーン×アイボリー）

【その他ラインアップ】

●ギャザー

●フリルチェック（ホワイト×グレー/ピンク×パープル）

●フリル（ホワイト/ピンク/グレー）

【商品名】ふわろ 冷感まくらカバー

【価格】各2,800円

【商品名】ふわろ 冷感肌掛けふとん S・SD・D

【価格】S:各9,800円・SD:各10,800円・D:各11,800円

【商品名】ふわろ 冷感ベッドパッド S・SD・D

【価格】S:各8,800円・SD:各9,800円・D:各10,800円

デザイン性の高いベッドコーディネートを楽しみながら、夏時期の睡眠を心地よく過ごせる冷感寝具「ふわろ」シリーズです。自然なひんやり感と、頬ずりしたくなるもちもちの肌触りで、すこやかな眠りをもたらします。中わたにはふんだんにマイクロわたを使用したことで、とろみ感のあるもちもち・ふわふわと包まれるような贅沢な肌触りが楽しめます。さらに抗菌防臭効果のある中わたを使用し、自宅で洗濯も可能なため、汗ばむ季節も清潔にお使いいただけます。

今年は、夏の快適さはそのままに、春や秋にも心地よくご使用いただけるリバーシブル仕様が新登場！片面には通年でご使用いただける肌触り滑らかなポリエステル生地を仕様し、もう片面には自然なひんやり感のある滑らかな肌触りの天竺素材を使用しました。季節やお好みに合わせてリバーシブルでご使用いただけます。※抗菌防臭効果は永続的ではございません。

~軽やかな冷感素材が魅力のブランケットでリラックスタイムを~

「ふわろ」シリーズとカラーコーディネートをお楽しみいただけます。

※4月上旬入荷

【商品名】ひんやり リップル ブランケット ハーフ・シングル

【種類】ホワイト/ブルー/イエロー×ライトグリーン/ピンク×レッド

【価格】ハーフ:各3,000円・シングル:各4,800円

冷感素材を使用した、ひんやりと気持ちよいサマーブランケットです。アイスクリームを連想させる涼しげな配色に、くしゅくしゅとしたデザインで見た目もかわいらしく、軽くて使い勝手が良いのが特徴。さらっとやわらかい肌触りでベタつきにくく、快適にお使いいただけます。エアコンの下でのリラックスタイムやお昼寝、車内や外出先でも活躍するアイテムです。コンパクトに丸められるため、持ち運びにも便利です。

※価格は税込表示です。商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。

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