非常時の通信を支える「JAPANローミング(TM)」を4月1日に提供開始

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、ソフトバンク株式会社および楽天モバイル株式会社の5社（以下、「携帯5社」）は、非常時における通信の代替手段の提供を目的として、非常時の通信を支える「JAPANローミング(TM)」（以下、「本サービス」）を、2026年4月1日（水）に開始します（注1）。

大規模な災害や障害などにより、ご契約の通信事業者の通信サービスが利用できない場合でも、本サービスにより、お客さまは代替手段として他の通信事業者のネットワーク（4G LTE）に一時的に接続し、一部通信をご利用いただくことが可能になります（注2）。

■背景

携帯電話サービスは、日常生活や経済活動に不可欠なライフラインであり、地震や台風などの大規模 災害時や、通信設備の大規模障害発生時においても、継続的に通信サービスを利用できる環境を整備することが重要です。携帯5社は、これまでも非常時における通信代替手段として、固定電話や公衆電話のほか、「00000JAPAN」などの無料Wi-Fiサービスの利用を呼びかけてきましたが、それらの代替手段が お客さまの近くにない場合の通信手段の確保が課題でした。

■「JAPANローミング(TM)」について

1．サービス概要

本サービスは、大規模災害や大規模障害などにより、ご契約の通信事業者の通信サービスが利用できない場合に、他の通信事業者が救済用のネットワークを提供します。

なお、本サービスは、災害などが発生した場合の代替手段であり、固定電話・公衆電話・ 固定インターネット回線・「00000JAPAN」などの他の代替手段も併せてご利用ください。

2. 提供方式

本サービスは、被災事業者の被害状況などに応じて、以下の2種類の方式で提供します。方式は、 携帯電話サービスがご利用いただけないエリアおよび対象人数、通信設備の状況などを踏まえ、 携帯5社間で協議のうえで決定します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/780_1_30e5175b5278ac13d95cbaead46ec5e1.jpg?v=202603190151 ]

※MVNO事業者をご契約のお客さまは、緊急通報のみ方式では音声通話（緊急通報の発信）、フルローミング方式では データ通信を除き、音声通話・SMSをご利用いただけます。詳細については、MVNO各社にお問い合わせください。

3.ご利用方法

（1）フルローミング方式

ご利用中のスマートフォンが本サービスに対応している場合、フルローミング方式では自動で他の 通信事業者のネットワークに接続され、携帯電話のピクトが「JPN-ROAM（JpnRoam）」と表示されます。

※Android端末でデータ通信をご利用する場合、データローミング設定をオンにする必要があります。データローミングをオンにしたまま海外に渡航すると、予期せぬデータ通信料が発生する可能性があるためご注意ください。（データローミングをオフのままでもご利用にいただける端末もあります）

※「JPN-ROAM」などの表示が出ていても通信ができない場合は、ネットワークの選択方法を「手動選択」に設定することで 改善することがあります。一覧から「JPN-ROAM D」「JPN-ROAM K」「JPN-ROAM S」「JPN-ROAM R」のいずれかを選択してお試しください。（「手動選択」後は、JAPANローミング(TM)の終了時に「自動選択」の設定に戻す必要があります）

（2）緊急通報のみ方式

緊急通報の発信が必要な場合のみ、以下１.～３.の手順でご利用ください。

＜設定手順＞

１. ネットワークを「手動選択（自動選択をオフ）」に設定のうえ、ご契約中の事業者以外のネットワ

ーク名を選択してください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/780_2_dd470ecab34a97d3c0afa397fde6e11c.jpg?v=202603190151 ]

※ネットワーク名の横に（禁止）と表示されていても選択可能です。

※「自動選択」の状態でご利用いただける場合もあります。

２. 「圏外」と表示されますが、繰り返し発信をお試しください。

３. 緊急通報が終わりましたら、ネットワークの選択方法を「自動選択」の設定にお戻しください。

設定を戻さない場合、「JAPANローミング(TM)」提供終了後、平常時の通信がご利用いただけませ

ん。

4．対象機種

2026年春以降に発売された機種は順次対応予定です。

それ以外の端末の対応状況については、各社ウェブサイトをご確認ください。

5．提供時のご案内について

大規模災害・障害などの非常時に本サービスが提供された場合、携帯5社のウェブサイトなどで、 提供方式、提供エリアなどをご案内します。

携帯5社は今後も、ネットワークの相互提供によって実現する「JAPANローミング(TM)」を重要な社会貢献の一環と位置付け、非常時における通信の確保に尽力するとともに、誰もがあんしんして利用できる通信ネットワークの実現をめざしてまいります。

本サービスの対象となるお客さま、ご利用方法、対応機種などの詳細は、各社ウェブサイトをご覧ください。

TCA（一般社団法人 電気通信事業者協会）：https://www.tca.or.jp/information/japan-roaming.html

NTTドコモ：https://www.docomo.ne.jp/service/japanroaming/

（注1）大規模災害や大規模障害の際に携帯5社間で協議の上で提供します。平常時や小規模な通信障害の際には提供しません。

（注2）「JAPANローミング(TM)」ご利用中は、一部ご利用いただけないサービスがございます。詳細は各社ウェブサイトをご確認ください。

※JAPANローミング(TM)は一般社団法人電気通信事業者協会（TCA）の商標です。

※その他、本プレスリリースに掲載の商品名称やサービス名称などは、一般に各社の商標または登録商標です。

※本プレスリリースにおける各社の商標記載においては、(TM)や(R)などの商標表示を省略する場合があります。