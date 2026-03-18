完全新作『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』がくる！ あつまれ どうぶつの森のスケジュール帳が付録の任天堂専門誌ニンテンドードリーム5月号発売

株式会社徳間書店

3月21日発売の5月号は、『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』がイチオシ！

さらに、みんなの「好き」がわかる『Pokemon LEGENDS Z-A』総選挙ほか、『ポケモン』関連タイトル特集がいっぱいです。

特別付録は、来年3月まで『あつまれ どうぶつの森』の予定がわかる&自分の予定が書き込めるスケジュール帳と、『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』ロングポスターです。

《特別付録》

（1）あつまれ どうぶつの森 スケジュール帳

今年の4月から来年3月まで、1年間使えます。

1か月ごとのカレンダーを見開きで掲載。住民さんの誕生日やゲーム内イベントの日が書かれています。もちろん、あなたの予定を書き込むスペースもありますし、ゲームのお得な情報もあります！

（2）ポケットモンスター ウインド・ウェーブ ロングポスター

片面は特別なピカチュウと新しい主人公、もう片面は最初のパートナーとなる3匹を配置。ヨコ約73cmの長～いポスターです。

※電子版に付録は付属しません

ー特集・企画ー

●ポケットモンスター ウインド・ウェーブ

完全新作が2027年にやってくる！ 公開された画面から、どんなポケモンが確認できたのかなど、さまざまな情報をまとめました。

そのほか、『Pokemon Champions』『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』『ぽこ あ ポケモン』などの情報もまとめています。

●Pokemon LEGENDS Z-A ニンドリ Z-A総選挙

あなたの好きなキャラクターは誰ですか？ 好きなポケモンはなんですか？

「キャラクター部門」「ポケモン部門」に分けて投票開始です！

投票の参考になるよう『Pokemon LEGENDS Z-A』のキャラクター、そして登場するすべてのポケモンをまとめています。

●カービィのエアライダー イラストコンテスト発表

「アートフェスティバル」と題して募集したみんなのイラスト作品をどどんと掲載。愛にあふれた投稿が集まりました。

また、ロードトリップに登場するキャラクターを深く掘り下げる企画はいよいよ終盤、クライマックスです！

●SUPER MARIO BROS. 40TH 京都マラソン2026 アフターレポート

『スーパーマリオブラザーズ』40周年を冠したマラソン大会の様子をばっちりお伝えします。コース上にはマリオたちの姿もあったようですよ。

●あつまれ どうぶつの森 かっぺいってこんなキャラ

一家で『あつ森』にやってきたかっぺいを大研究。これまでのシリーズで、かっぺいはどんなことをしていた？ 家族たちが初めて登場したゲームは？ そんな謎（？）がわかります。

●インタビュー：ドラゴンクエストVII Reimagined

名作の「再構築」、大きなプレッシャーのかかる仕事だと思います。そのチャレンジを高い水準でまとめ上げ、ユーザーから好評を得ることに成功したのはどうしてか。システム、ストーリー、キャラクターについて深く聞きました。

●インタビュー：パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語

きみはもう人魚を見たか!? これからプレイする人も安心のネタバレなしパートと、遊んだあとに読んだほうがいいかもな内容の主要キャラクター誕生秘話に分けて、石山貴也さん、小林元さんほか開発スタッフにお話をうかがいました。

●特別企画：ニンドリ的 みつけて！ 推しゲーーム

サードメーカーのゲームを応援したい！ 編集部セレクトの10タイトルを紹介＆推しポイントを解説します。

【紹介タイトル】OFF、カルドセプト ビギンズ、FINAL FANTASY VII REBIRTH、Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition、デジモンストーリー タイムストレンジャー、キャプテン翼2 WORLD FIGHTERS、コメンテーター、オービタルズ、パワフルプロ野球2026-2027、アナザーエデン ビギンズ

ー新作ー

●トモダチコレクション わくわく生活

●モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～

●ゼノブレイドクロス Nintendo Switch 2 Edition

●GOBBLE

ほか

ニンテンドードリーム（ニンドリ）は、任天堂専門ゲーム雑誌です。Nintendo Switchのゲーム情報を中心に、インタビューなどでより楽しむ企画をお届けします。

毎月21日ごろ発売。全国の書店、書籍・ゲーム取り扱いのある量販店や大型スーパー、アニメショップ、ネット通販などでお求めください。

電子版も販売、配信中です。

概要

Nintendo DREAM（ニンテンドードリーム） 2026年5月号

2026年3月21日発売

特別定価：1280円（10%税込）

発行：アンビット

発売：徳間書店

雑誌コード：07113‐05

https://www.ndw.jp/nd2605-384/

■Nintendo DREAM WEB■ https://www.ndw.jp/

■ニンテンドードリーム編集部公式Twitter■ https://twitter.com/nindori

■YouTubeチャンネル■ https://www.youtube.com/channel/UCWoOBfK86MyiHVnBraDBq-Q