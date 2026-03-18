【3/18より】最大5,000万円(補助率2/3)「長崎市チャレンジ企業応援事業費補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

長崎市チャレンジ企業応援事業費補助金が公募開始するため、取り急ぎ共有します。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/76401.html

募集期間：令和8年9月30日(水)

※ただし、予算がなくなり次第、受付終了

新事業展開、新製品開発、生産性向上と業務効率化に要する研究開発や設備投資等に係る経費に対して、最大5,000万円(補助率2/3)を補助します。

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

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対象事業者

(1) 中小企業枠

市内に本社又は主たる事業所を有する者

(2) 成長分野枠

(1)のうち、造船、航空機、洋上風力等の本市の成長分野において補助対象事業を実施するもの

(3) 地域経済牽引枠

市内に本社又は工場を有し、次のいずれかに該当する者

ア：地域未来牽引企業として経済産業省から選定された事業者（長崎県から地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者を含む。）

イ：売上額や従業員数の規模が大きく、地域経済に貢献し成長性が高いと認められる事業計画であり、一定の地元調達拡大が見込める事業者

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賃上げ環境整備における補助限度額：100万円

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賃上げ実施における賃金増加額ごとの補助限度額

賃金増加額（1人1時間あたり）：30円以上

（1）中小企業枠：200万円

（2）成長分野枠：600万円

（3）牽引枠：3,000万円

賃金増加額（1人1時間あたり）：50円以上

（1）中小企業枠：300万円

（2）成長分野枠：1,000万円

（3）牽引枠：5,000万円

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補助率

事業完了時までに、正社員の2割以上の社員に対し、令和8年1月支給時の賃金単価と比較して30円以上の引上げを行っている事業者：3分の2

賃金単価の引上げ環境を整備する事業者：3分の1

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補助対象経費

旅費、謝金、受講料等、会場借上料、消耗品費、機械設備等導入費、委託費、使用料、役務費、研究費

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事業実施期間

交付決定日～令和9年1月末（原則）

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〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

☆お問合せはこちら

認定経営革新等支援機関

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com