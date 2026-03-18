無料で機能豊富なデザインツール「Affinity」の入門書 『Affinity入門 無料ではじめるプロ並みデザイン』を3月18日（水）に発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、無料で利用でき機能も豊富なデザインツール「Affinity（アフィニティ）」のやさしい解説書『Affinity入門 無料ではじめるプロ並みデザイン』を2026年3月18日（水）に発売いたします。

■機能豊富なのに無料！ デザインツールに新たな選択肢が登場

デザインツールといえば、Adobe社のCreative Cloudが大定番です。また最近では、ノンデザイナーでも扱いやすく無料で使えるCanvaもユーザーを増やしています。しかし、「サブスク型アプリの有料プランは負担が大きい」「Canvaの機能では少し物足りない」などと感じている人も少なくありません。

そこに新たな選択肢となるのが「Affinity」です。Affinityは、画像編集からベクターデータの編集、ページ機能など多岐にわたる機能が無料で使える、画期的なオールインワンのデザインツールです。Affinityはこれまで画像編集に特化した「Affinity Photo」、ベクター編集に特化した「Affinity Designer」、そしてページレイアウトに特化した「Affinity Publisher」がそれぞれ買い切りの高機能デザインソフトとして親しまれてきましたが、2025年10月よりこれらが一元化され完全無料化されたこと、さらにCanvaとの連携が強化されたことが大きな話題となりました。

■3つのスタジオを使いこなし、Canva連携でさらに便利に

本書は、デザイン初心者・入門者向けに、Affinityの3つのメイン機能である「ピクセル（画像編集）」「ベクター（イラストレーション）」「レイアウト（ドキュメント作成）」の使い方をわかりやすく解説しています。各機能でどのようなことができるか、どのような成果物を作れるかがイメージしやすい作例を使った機能解説の他、実践編として実際のデザイン業務でよく行われる写真補正やロゴ、配信用サムネイル、チラシ制作の方法などを掲載。さらに、ピクセル・ベクター・レイアウトを1つの画面内でシームレスに切り替えられる機能を活かすノウハウやCanvaとの連携方法、AI機能なども解説しています。

■本書は以下のような方におすすめです- 無料でプロ並みのデザインをしたい方- Canvaでは難しい細かい写真加工や色調補正がしたい方- Canvaと組み合わせて、ワンランク上のデザインを目指したい方- 趣味や副業として手軽にデザインしたい方- デザインに対する意欲がある学生や、デザイン業務でのコスト削減を目指す企業■紙面イメージ基本機能やインストール方法を丁寧に解説しており、Affinityを初めて使う人も安心。「ピクセル」では画像補正や加工の方法を、ビジュアルとともにわかりやすく解説。デザイン初心者がつまずきやすい「ベクター」も、基本の使い方から丁寧に解説。「レイアウト」の実践編ではチラシの作成方法を紹介。■購入者ダウンロード特典

購入者特典として、本書の解説や各章の「実践」ページで使った作例データ（Affinity形式）をダウンロードできます。作例データを使って、紙面と同じように手を動かしながら学ぶことができます。

■本書の構成

Chapter1：Affinityの基本

Chapter2：ピクセルで画像を加工する

Chapter3：ベクターでイラストを作成する

Chapter4：レイアウトでドキュメントを作成する

Chapter5：Canvaとの連携と応用テクニック

■書誌情報

書名：Affinity入門 無料ではじめるプロ並みデザイン

著者：インプレスデザイン編集部

発売日：2026年3月18日（水）

ページ数：224ページ

サイズ：B5変形判

定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）

電子版価格：2,420円（本体2,200円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02409-5

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295024090/

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1125101140

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

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株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。