４月１日～１２日は「チャリティー営業」を行いグランスノー奥伊吹の「スキー場売上１０％」を「米原市伊吹地先の土砂災害」に関わる植生環境復元に寄付。４月７日は五輪日本代表「伊藤みき」さんらも募金活動実施。

奥伊吹観光株式会社

4月 １日～１２日は「チャリティー営業」を実施して「スキー場売上の１０％」を「米原市伊吹地先の土砂災害」に関わる植生環境復元に寄付。３月１８日～４月１２日までは「募金活動」も行います。「令和６年７月」に発生した「米原市伊吹地先の土砂崩れ」被害の様子３月１８日（水）～４月１２日（日）まではスキー場内の１０ヵ所に「募金箱」を設置。

【４月１日～１２日は「チャリティー営業」を行いグランスノー奥伊吹の「スキー場売上げ１０％」を「米原市伊吹地先の土砂災害」に関わる植生環境の復元に向けて「伊吹山植生復元プロジェクト」へ寄付。スキーモーグル３大会連続「オリンピック日本代表」の「伊藤みき」さん、「伊藤さつき」さんのスキーアスリートも来場してスキー滑走や募金活動も行います。】

関西最大級の規模を持つ滋賀県米原市の「グランスノー奥伊吹」（https://www.okuibuki.co.jp/）は５６年間で「過去最長営業期間」となる「１５０日」（５ヵ月間）のオープンで「４月１２日」（日）まで営業予定。

４月１日～１２日のシーズン終了までの約２週間は「チャリティー営業」を行い、「スキー場売上げ１０％」を「令和６年伊吹地先の土砂災害」の原因の一つである、伊吹山の植生環境の復元に向けて「伊吹山植生復元プロジェクト」への寄付を行うことと合わせて、３月１８日～４月１２日の約１ヵ月間の「募金活動」も行い、募金も合わせて寄付します。

チャリティー営業期間中の４月７日（火）には、冬季オリンピック３大会連続日本代表、元スキーモーグル選手の「伊藤みき」さん、同じく元スキーモーグル選手でワールドカップや世界選手権に出場して活躍した「伊藤さつき」さんが駆けつけて、「募金活動やスキー滑走、トークショー」などを行います。

３月１８日（水）～４月１２日（日）まではスキー場内の１０ヵ所に「募金箱」を設置。３月１８日（水）～４月１２日（日）まではスキー場内の１０ヵ所に「募金箱」を設置。３月１８日（水）～４月１２日（日）まではスキー場内の１０ヵ所に「募金箱」を設置。賑わいを見せる関西最大級のスキー場「グランスノー奥伊吹」「チャリティー営業＆募金活動」を行い被災地の植生復元に「寄付金」を届けます。

【私たちがチャリティー営業を行うと決めた理由】

雪という自然の資源を活かしてスキー場事業をしている私たちは、令和6年7月に3度にも渡り「令和6年伊吹地先に大規模な自然災害（土砂災害）」が発生して、甚大な被害が出たことに大きく心を痛めました。

「雪」という資源は、多くの人々を楽しませるスキー場というレジャーに変えられる一方で、自然災害にもなりえるという側面も合わせ持っています。

だからこそ私たちは、その自然資源を使って事業を行っている企業として、「米原市伊吹地先の土砂災害」の原因の一つである、伊吹山の植生環境の復元に向けて「伊吹山植生復元プロジェクト」への寄付を目的に、「チャリティー営業」と「募金活動」を行う事に決めました。

「地域を想い、被災地の皆さんの気持ちに寄り添い、一日でも早い復興が出来ることを心から願います」

日々、様々な人や地域から恩恵を受けながら事業を行う企業として、これからも「社会貢献」という形で恩返しや貢献が出来ればと考えています。

【「チャリティー営業と募金活動」および「アスリート参加イベント」の概要】

「募金活動」

期間：２０２６年３月１８日（水）～４月１２日（日）

内容：スキー場全１０ヵ所に募金箱を設置

目的：伊吹山の植生環境の復元に向けた「伊吹山植生復元プロジェクト」への寄付を行う

「チャリティー営業」

期間：２０２６年４月１日（水）～４月１２日（日）

内容：スキー場売上げ１０％を寄付

目的：伊吹山の植生環境の復元に向けた「伊吹山植生復元プロジェクト」への寄付を行う

「アスリート参加イベント」

日程：２０２６年４月７日（火）

場所：滋賀県米原市甲津原奥伊吹 グランスノー奥伊吹

内容：当日のスキー場来場者に向けた「募金活動」の呼びかけおよび、「スキーアスリートと一緒に滑ろう会」と「トークショー」の実施。

目的：スキーアスリートとの交流をきっかけに、伊吹山の植生環境の復元に向けて「伊吹山植生復元プロジェクト」への募り募金の寄付を行う

４月７日（火）アスリート参加イベント

「タイムスケジュール」

11:00～11:30 「募金活動」

11:30～11:45 スキー滑走準備・移動

11:45～12:00 「スキーアスリートと一緒に滑ろう会」

12:00～12:20 「トークショー」

12:20～12:30 「記念撮影＆サイン会」

協力アスリート 伊藤みき、伊藤さつき（伊藤姉妹）



＜協力アスリート紹介＞

４月７日（火）のチャリティー営業にゲストとして協力する元スキー・モーグル選手の「伊藤三姉妹」。世界選手権出場「伊藤あづさ」（写真左）、ワールドカップ準優勝「伊藤さつき」（写真中央）、「３大会連続」オリンピック日本代表「伊藤みき」（写真右）４月７日（火）のチャリティー営業にゲストとして協力する元スキー・モーグル選手の「伊藤三姉妹」。「３大会連続」オリンピック日本代表「伊藤みき」（写真左）世界選手権出場「伊藤あづさ」（写真中央）、ワールドカップ準優勝「伊藤さつき」（写真右）、

【伊藤三姉妹】

幼いころからモーグルに親しみ、全員が日本のトップモーグラーに成長した「あづさ」、「みき」、「さつき」の三姉妹。滋賀出身の三姉妹が幼いころから通ったホームゲレンデ「グランスノー奥伊吹」でのトレーニングを経て、Ｗ杯、世界選手権、オリンピックなど世界の舞台で活躍。

【伊藤みき】「３大会連続」オリンピック日本代表。ワールドカップ優勝。世界選手権にも出場。

【伊藤みき】

滋賀県日野町出身。三姉妹の次女。スポーツビス所属。

オリンピック3大会連続出場。2013年世界選手権モーグル／デュアルモーグルで銀メダルを獲得、同年ワールドカップ猪苗代大会では初優勝を飾る。

【伊藤さつき】ワールドカップ表彰台、世界選手権にも出場。

【伊藤さつき】

滋賀県日野町出身。三姉妹の三女。

2015年ワールドカップたざわ湖大会デュアルモーグルで2位に入り、初の表彰台に立つ。

賑わいをみせる「グランスノー奥伊吹のゲレンデ全景」最高「絶景＆パウダースノー」が楽しめるゲレンデ「全国スキー場人気ランキング１位」にも輝く大人気のスキー場ゲレンデに出る前の準備が全て整う最新の「センターハウス」

【グランスノー奥伊吹の概要】

滋賀県の北部に位置し、関西最大級の規模と積雪量を誇るスキー場。京阪神・中京圏からのアクセスの良さと、標高が高く雪質も良いことで知られ、自然の地形を活かした全１４コースで、日帰りのスキーヤー・スノーボーダーを中心にシーズン２５万人の来場者を集める。自社経営のスキー場という強みを活かし、スキー場に関わる全ての施設（索道施設、レストラン、レンタル、スクール等）を自社で運営する。また、近年は日本最速の高速リフトの新設、新コースの造成（最大斜度４６度）、人工降雪機の導入、自動改札システム（ＡＣＳ）の導入を行い、スキー不況が叫ばれているスキー場産業の現状を打開し更なる発展へと繋げていく為に、先進技術を取り入れた積極的な設備投資を行っている。



【施設概要】

施 設 名 グランスノー奥伊吹

運営会社 奥伊吹観光株式会社（奥伊吹グループ）

住 所 滋賀県米原市甲津原奥伊吹

電 話 0749-59-0322

【グランスノー奥伊吹】

https://www.okuibuki.co.jp/

滋賀県米原市・長浜市を拠点に「観光・レジャー業を中心に12施設を運営」する企業グループ「奥伊吹グループ」。

【運営会社概要】

運営会社 奥伊吹観光株式会社（奥伊吹グループ）

住 所 滋賀県米原市甲津原奥伊吹

電 話 0749-59-0322

「奥伊吹グループの事業内容」

滋賀県米原市・長浜市を拠点に観光・レジャー施設を運営する企業グループとして、グランスノー奥伊吹のスキー場運営を中心に、アウトドアのレジャー施設・観光・地域活性化事業を含めて12施設展開し、冬季のみならず四季型リゾート事業としてスキー場・キャンプ場・グランピング施設・アクティビティ・モーターパーク・道の駅・水力発電所など多角的な事業展開を行っています。

「四季型リゾート事業」としてスキー場・キャンプ場・グランピング施設・アクティビティ・モーターパーク・道の駅・水力発電所など「多角的な事業を展開」。

【奥伊吹グループサイト】

奥伊吹グループ

https://www.okuibuki.jp/

奥伊吹グループ採用

https://www.okuibuki.jp/recruit/

【主要運営施設】

グランスノー奥伊吹 公式HP

https://www.okuibuki.co.jp/

グランエレメント 公式HP

https://glamp-element.jp/