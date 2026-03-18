スターダム × ボートレース宮島コラボイベント「BOATRACE宮島 Presents The VENUS SPLASH 2026」3月20日(金・祝)・21日(土)開催！

宮島ボートレース企業団

〔イベントスケジュール〕

3月20日(金・祝)

★イベント会場（場所：イベントホール）開場★

【時間】13:30



■舟券予想コラボトークライブ■

【時間】14:15～14:45

【MC】中島尚樹／井上恵津子／石川ことみ

【ゲスト】鈴季すず／鉄アキラ（予定）



■「BOATRACE宮島 Presents The VENUS SPLASH 2026」■

【試合開始】15:00～（全３試合予定）

【出場予定選手】

羽南、向後桃、姫ゆりあ、月山和香、梨杏、金屋あんね

水森由菜、さくらあや、壮麗亜美、レディ・C、八神蘭奈、

妃南、AZM、星来芽依、鈴季すず、鉄アキラ

※対戦カードは決定次第発表いたします

（https://wwr-stardom.com）

3月21日(土)

★イベント会場（場所：イベントホール）開場★

【時間】12:30



■舟券予想コラボトークライブ■

【時間】13:15～13:45

【MC】中島尚樹／井上恵津子／柳瀬さき

【ゲスト】水森由菜／玖麗さやか／さくらあや（予定）



■「BOATRACE宮島 Presents The VENUS SPLASH 2026」■

【試合開始】14:00～（全３試合予定）

【出場予定選手】

羽南、向後桃、姫ゆりあ、月山和香、梨杏、金屋あんね

水森由菜、さくらあや、壮麗亜美、レディ・C、八神蘭奈、

妃南、鈴季すず、鉄アキラ

※対戦カードは決定次第発表いたします

（https://wwr-stardom.com）

【注意事項】

◆座席指定◆

※9:40よりイベントホール前にて座席指定席券(先着約450席予定)をお配りします（お一人様１枚）

※券の配布が終了した場合は立見でのご案内となります

※立見エリアも定員に達しますとご観戦いただけない場合もございます

※お席のご指定はできません。お並びの方から順にお渡しいたします



◆その他◆

※観覧無料ですが、ボートレース宮島への入場料100円が必要です（20歳未満の方は無料）

※サインやプレゼントのお渡しなど、出演者とのふれあいは出来ませんのでご了承ください

※イベントホール内での録音/動画撮影は禁止となっております

※都合により時間など内容が変更する場合がございます

【イベント会場】ボートレース宮島

〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1-15-60

-専用駐車場800台完備-

ボートレース宮島専用駐車場をご利用の場合、インフォメーションで1,000円分の舟券と駐車券の提示で無料とさせていただきます。

このほか、楽しいイベントを定期的に開催中！

ボートレース宮島のイベント・ファンサービスの最新情報はこちらでチェック！

https://www.boatrace-miyajima.com/fanservice.html