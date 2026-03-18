「異常がないから大丈夫」の先へ。なぜ日本の女性は腟の不調を隠し続けるのか。医師の違和感から生まれた、自分を知るための新習慣「腟ドック」の思想をYouTubeで公開。

医療法人LEADING GIRLS女性医療LUNAクリニック

「もっと早く相談すればよかった」「これくらいで病院に来ていいと思わなかった」――。 女性医療の最前線に立つ医師が、診察室で繰り返されるこの言葉に抱き続けてきた強い「違和感」があります。

女性医療LUNAクリニック（所在地：神奈川県横浜市中区、院長：中村りょう子）は、日本社会においてタブー視されがちな「腟の健康」について、医学的視点と社会的な背景から紐解くYouTube動画を公開いたしました。あわせて、単なる異常探しではない、自分の体と向き合うための入り口として提唱する「腟ドック」に込めた思想を広く社会に問いかけます。

https://www.luna-clinic.jp/femrevive-project/

■ なぜ、今この話をしようと思ったのか

これまで日本の女性医療において、腟にまつわる悩み（痛み、違和感、尿もれなど）は「恥ずかしいもの」「年齢のせい」「我慢すべきもの」として片付けられてきました。しかし、沈黙を守り続けることで、本来防げたはずの不調が悪化し、人生の質を大きく損なっている現状があります。

「この沈黙を、医療の側から破りたい」――。そんな強い想いから、今回に至りました。

■ 医師が感じた「外来の空気感」という壁

外来を訪れる多くの女性たちが、どこか申し訳なさそうに、あるいは「こんなことで来てすみません」と小さな声で悩みを打ち明けます。 病気の有無以前に、「自分の体のことを相談していい場所がある」とさえ思われていない現状。この「相談への心理的ハードル」こそが、日本の女性たちが健康の主体性を取り戻すための最大の障壁となっているのです。

■ 「腟ドック」が目指すもの：検査は「自分を知るための地図」

こうした背景から誕生した「腟ドック」は、単に病気を見つけるための場所ではありません。

- 自分の体の状態を、客観的な数値や画像で「知ること」- なんとなく感じていた違和感に「名前」を与えること- 医師と一緒に、これからのライフプランに合わせたケアを考えること

「何かを治すため」だけでなく「自分の体を一生愛せるように理解する」ための、自分への投資としての検査を提案します。

https://www.luna-clinic.jp/reserve/

■ YouTube動画公開中

タイトル：なぜ日本では「腟の不調」が語られてこなかったのか

https://youtu.be/x5UxrhylDtI?si=81S0ZAABdvNyAyi7

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=x5UxrhylDtI ]

【動画の構成】

- なんでこの話をしようと思ったか： 医療現場に漂う「沈黙」への危機感。- 外来でよくある空気感： 診察室で交わされる、切実な「もっと早く知りたかった」の声。- 腟ドックを作った理由： 検査を「異常探し」から「自分への理解」へ変えるための挑戦。- 見ている人への一言： 「知ること」は、自分を大切にするための武器になる。

■ 社会へのメッセージ：語られること自体が、医療の第一歩

腟の健康は、特別な話でも、隠すべき話でもありません。それは女性の人生、パートナーシップ、そして日々の幸福感に直結する大切なテーマです。 「知ること」「話すこと」が当たり前になる社会へ。腟ドックが、その新しい扉を開く一つの選択肢となることを願っています。



■ 女性医療クリニックLUNAネクストステージ 中村りょう子院長

日本泌尿器科学会認定専門医

日本女性骨盤底医学会認定専門医

国際フェムテック医療美容研究会理事



日本泌尿器科学会認定専門医として、女性の排尿トラブルや骨盤底機能に関する診療に従事。頻尿・尿意切迫感・尿もれなど、日常生活の質（QOL）に直結する悩みに対し、症状やライフスタイルに合わせた治療提案を行っている。患者一人ひとりが安心して相談できる環境づくりと、正しい医療情報の発信にも注力している。

・中村りょう子Instagram

https://www.instagram.com/ryoko_dr_lunaclinic/

・中村りょう子X

https://x.com/ryoko_dr_LunaCL

・中村りょう子note

https://note.com/pure_hound6866

■ 女性医療クリニックLUNAネクストステージ

所在地：〒231-0861 横浜市中区元町1丁目32-1 LIST132ビル3F

診療科目：女性泌尿器科、フェムゾーン医療・美容、女性性機能障害相談

特徴：女性の「キレイ」と「元気」を医療で支える、臨床研究実施クリニック

【本件に関するお問い合わせ先】

女性医療クリニックLUNA

広報担当：武田 / 橋本唯

TEL：045-662-0618

Email：luna.takeda.hiroko@gmail.com

※本リリースは情報提供を目的としており、治療効果を保証するものではありません。

※治療には適応があります。医師の診察のうえ判断します。

※症状や治療内容により、保険診療／自由診療の取り扱いが異なる場合があります。