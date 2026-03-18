「PMIルールメイキングアカデミー」始動。法律・政策のトップランナーから学ぶ、社会のルールを動かす力を身につける実践プログラム

一般社団法人Public Meets Innovation

一般社団法人Public Meets Innovation（パブリックミーツイノベーション、以下PMI）（東京都渋谷区・代表理事 石山アンジュ・南知果）は、法律・政策のトップランナーから学ぶ「PMIルールメイキングアカデミー」を始動します。

PMIルールメイキングアカデミー公式サイト：https://rulemakingacademy.web.app/

社会を動かす人は、ルールの動かし方を知っている。



AI、宇宙、モビリティ、フィンテック、次世代医療、シェアリングエコノミーなど、新しい産業はいつも「技術」と「ルール」がセットで生まれます。新規事業が社会実装できるかどうかは、実は制度や政策の設計に大きく左右されます。

これからのビジネスパーソンに必要なのは「既存のルールの中で戦う力」ではなく「社会のルールそのものを動かす力」です。



PMIは、スタートアップ、大企業、自治体、ソーシャルセクターなど社会を変えようと行動する誰もが、官民の垣根を超えて集い、学び、つながる場を創ってきた組織力を活かして、2026年5月から法律・政策のトップランナーとともに、 リアルなケースを題材に、ルールメイキングの思考と実践スキルを体系的に身につける6か月間のプログラム「ルールメイキングアカデミー」を始動します。



表に出ない政治や政策を読み解く、交渉の裏側を聞く、現場を知る、提言を書く。官民を巻き込み、世論をつくる。すぐに実践できる力を身につけながら、弁護士、官僚、ロビイスト...公共に関わる仲間たちと出会う、6か月間。

▪️ルールメイキングとは？

PMIが考えるルールメイキングとは、社会の変化を捉え、法制度だけではなく社会規範をも含むルールを、官民の垣根を超えてつくる思考と実践スキル。

▪️カリキュラム概要

ルールメイキングの事例

本アカデミーでは、ルールメイキングの思考と実践スキルを全6回の基礎講座で体系的に学ぶことができます。1dayキャンプ・懇親会・ランチ会などを通して第一線で活躍する講師陣・パートナーからリアルな知見を聞くことに加え、社会変革を志す熱量の高い仲間との強固なネットワークを築きます。

▪️講師・パートナー紹介

・矢嶋 聡：株式会社はね 代表取締役

・小木曽 稔：株式会社政策渉外ドゥタンク・クロスボーダー 代表取締役

・小泉 美果：フリー株式会社 スモールビジネス総合研究所所長 / 金融渉外部長 / プロダクトマネージャー

・小堀 恭志：EVP of Public Relations (Telexistence)

・國峯 孝祐：國峯法律事務所 弁護士

・宮下 智：群馬県知事戦略部デジタルトランスフォーメーション課次長

・齋藤 貴弘：渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー 弁護士

・高橋 朗：マカイラ株式会社 代表取締役 COO

・殿村 桂司：長島・大野・常松法律事務所 パートナー 弁護士

・野本 遼平：グロービス・キャピタル・パートナーズ ディレクター

・羽深 宏樹：スマートガバナンス株式会社 代表取締役CEO / 京都大学大学院法学研究科特任教授 / 日本・ニューヨーク州弁護士

・増田 雅史：森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士（日本・NY州）/ 一橋大学大学院 法学研究科ビジネスロー専攻 特任教授

・水野 祐：弁護士（シティライツ法律事務所） / Creative Commons Japan理事 / Arts and Law理事 / 慶應義塾大学SFC研究所上席所員（リーガルデザイン・ラボ）

・石原 遥平：弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士

・岡本 杏莉：株式会社アンドパッド 上級執行役員 経営推進本部長 / 建設DX研究所 代表 / 日本 / NY州法弁護士

・落合 孝文：渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 プロトタイプ政策研究所・シニアパートナー弁護士 / 一般社団法人Fintech協会代表理事副会長

・宮田 洋輔：株式会社ポリフレクト 代表取締役社長

・吉川 徳明：PA Commons株式会社代表取締役

・片岡 修平：一般社団法人Public Meets Innovation 理事 / 新規事業戦略アドバイザー / 国立大学法人信州大学社会基盤研究所特任教員

・日比谷 尚武：一般社団法人Public Meets Innovation 理事 / kipples代表 / Sansan コネクタEightエヴァンジェリスト

・田中 佑典：一般社団法人Public Meets Innovation 理事

・南 知果：一般社団法人Public Meets Innovation 代表理事 / 弁護士（法律事務所ZeLo）

・石山 アンジュ：一般社団法人Public Meets Innovation 代表理事 / 一般社団法人シェアリングエコノミー協会 代表理事

▪️アカデミー概要

- 対象- - ルールメイキングに興味のある社会人・学生（例えば、新規事業担当者、公共政策部門、法務・弁護士、コンサルタント、ベンチャーキャピタリスト、広報・PR関係者、ロースクール生、大学生など）- 料金- - 社会人：150,000円（税別）定員：35名- - 学生：15,000円（税別）定員：10名

3/31（火）まで早割実施中です！3/31までに申込みいただくと20%OFFの下記の金額となります。

・社会人：150,000円（税別）

→【3/31まで早割!!20%OFF】120,000円（税別）

・学生：15,000円（税別）

→【3/31まで早割!!20%OFF】12,000円（税別）

- 会員特典- - 講座への参加 (毎月開催)- - 1dayキャンプへの参加権（6月27日(土)開催）- - リアル懇親会への参加権- - パートナーとのランチ会参加権- - 官僚メンバーやPMIに参加している方との交流- お申込み参加希望の方は下記のフォームより、お申込みをお願いいたします。申し込みはこちらから :https://form.jotform.com/260457482066461

詳細はPMIルールメイキングアカデミーHPをご覧ください。

https://rulemakingacademy.web.app/

▪️説明会開催！

ルールメイキングアカデミーについてより詳しく知りたいという方向けに、「ルールメイキングアカデミー説明会＋ルールメイキング入門（ルールメイキングについての簡単な説明）」を特別に開催します。オンラインでの開催となりますので、お気軽にご参加ください。

- 開催日程- - 3/22(日) 10:00~10:30（担当：石山 アンジュ）- - 3/22(日) 21:00~22:00（担当：梶原 陽太）- - 3/25(水) 9:00~9:30（担当：石山 アンジュ）- - 3/29(日) 10:00~10:30（担当：石山 アンジュ）- 説明会 お申込み参加希望の方は下記のフォームより、お申込みをお願いいたします。説明会の申し込みはこちらから :https://forms.gle/K8kbE6RUFAJBpmuF9

※上記日程でご都合が合わない場合は、フォーム内の「希望日程」欄にて、個別日程のご希望をご入力いただけます。その場合は、代表理事 南知果が個別に対応させていただきます。

【団体概要】

名称：一般社団法人Public Meets Innovation

代表理事：石山アンジュ・南知果

設立日：2018年10月1日

住所：東京都渋谷区



【公式HP】

公式HP：https://pmi.or.jp/







