ミュージックブースト発「ZEZE.」、40mP全面プロデュースのデビューシングル「かいぶつの子」がテレビ朝日系『musicるTV』主題歌に決定！

株式会社ミュージックブースト

株式会社ミュージックブースト（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：篠原 正之）が企画・運営する「NEW VOCALIST PROGRAM」参加アーティスト「ZEZE.」が、デビューシングル「かいぶつの子」を2026年3月18日（水）に配信リリースしました。

本楽曲は、「40mP」が作曲・編曲・プロデュースを手掛けており、テレビ朝日系全国放送『musicるTV』3月度エンディングテーマに決定しています。

「もういいかい」「まだだよ」--。

ZEZE.自身が作詞を手がけた本楽曲は、心の奥に生まれた“架空の童話”をもとに紡がれた物語です。

絵本のようにやわらかく可愛らしい世界観の裏側に、不穏な空気が静かに漂い、その独特な世界観の中で、ZEZE.のハスキーボイスが淡々と響き、物語を静かに描き出します。

突然幕を閉じるかのようなラストまで、聴く人を物語の世界へと惹き込む一曲となっています。

【ZEZE. コメント】

ちょっと不気味な絵本のような世界観を意識した楽曲です。自分の中で架空の童話を作り上げて、それを題材に詩を書きました。あの40mPさんにプロデュースしてもらえるということで、めちゃくちゃ張り切ってしまい、リクエストをたくさん出してしまいました。ポップで不気味なかわいい曲に仕上げてくださって、やばいです。

MVも当然張り切ってしまい、かなり細かくリクエストしてしまいました。気味悪めな童話の絵本のような世界観を、あのミツ蜂さんが素敵に描いてくださり、やばいです。

【40mP コメント】

「不気味さを出したい」とZEZE.さんからリクエストがあり、あえて不協和音を入れるような作編曲を意識しました。所々に出てくるトイピアノの音も ZEZE.さんからの提案で、自分では思いつかないようなアイデアが色々飛び出してきて刺激的な共作でした。独創的なZEZE.さんの世界がこれからどんな風に音楽に昇華されていくのかとても楽しみです。

【作品情報】

ZEZE.

1st Single「かいぶつの子」

2026.3.18 [Wed] Digital Release

テレビ朝日系全国放送 『musicるTV』 3月度エンディングテーマ

テレビ朝日（毎週月曜日25：26～放送中）

https://sndo.ffm.to/g0jy8oe

かいぶつの子

https://youtu.be/XKM4rgTqDeA

※2026年3月18日（水）20:00 プレミア公開

【ZEZE. PROFILE】

19歳のぼっち大学生。

大学に1人も友達がおらず、 孤独感を埋めるためにアニメや漫画の世界に入り浸っている。

高校時代は軽音部のボーカルをつとめ、学内にファンができたことで、音楽を本格的に始める。ハスキーで透明感のある歌声は、一度聞けば病み付きになる。

https://www.instagram.com/zeze._0327

https://x.com/ZEZE_0327

https://www.youtube.com/@zeze_0327

【会社概要】

株式会社ミュージックブースト

代表取締役社長 篠原 正之

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目11番6号 ラウンドクロス渋谷5階（総合受付）、9階

https://musicboost.jp/

オリジナル楽曲制作を含む、ボーカリストブーストパッケージを提供し、歌手活動の第一歩を支援する、新時代のプログラム『NEW VOCALIST PROGRAM』を運営。

https://musicboost.jp/lp/