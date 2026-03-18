洗足学園音楽大学大学院修了生・本学教員が世界的スポーツイベントの開幕を創出

洗足学園音楽大学

洗足学園音楽大学・大学院（所在地：神奈川県川崎市、学長：前田雄二郎）は、洗足学園音楽大学大学院 作曲専攻修了生（音楽・音響デザイン）ヒラテマリノ氏、並びに学部音楽・音響デザインコース客員教授 田中知之氏、音楽環境創造コース客員教授 近藤大輔氏が、2026年3月5日（木）、6日（金）に東京ドームにて開催された「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) Tokyo Pool」オープニングセレモニーにおいて、DJ・音楽制作・演出を担当したことをお知らせいたします。

オープニングセレモニーは、“ONE BEAT ― 野球で、世界はひとつになる。”をテーマに、Tokyo Pool 5ヵ国の文化性をエッセンスとして織り交ぜながら、音楽とレーザーを大胆に使い、世界がひとつになる瞬間を描きました。

世界的スポーツイベントのオープニングセレモニーにおいて、修了生と本学教員がDJ・音楽制作・演出を担ったことは、大変光栄であり、洗足学園音楽大学・大学院が推進する「実社会につなげる教育」「第一線と直結した実践的な学び」の成果を象徴するものです。教育と現場が循環する環境の中で育まれた専門性と創造力が、世界規模の舞台で発揮されました。

【実施概要】

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) Tokyo Pool presented by dip

主催：WORLD BASEBALL CLASSIC INC. ／ 読売新聞社

日時：2026年3月5日 19:00～ ／ 3月6日 19:00～

会場：東京ドーム

【STAFF】

プロデュース：TBWA＼HAKUHODO

企画・制作：TOW (大崎雅弘・徳山彰一・高橋穂輝)

演出：T2 Creative (近藤大輔・明利翔・石井琉偉・赤木玲美)

DJ（3/5）：ヒラテマリノ

DJ（3/6）：田中知之 （FPM）

音楽：田中知之 （FPM）・ナカムラヒロシ

レーザー：CRYSTALINO （茶原未結・野口芹南）

映像制作：花房伸行

カメラ：AVC

照明：HEART-S

【洗足学園音楽大学・大学院について】

洗足学園音楽大学・大学院は、学校法人洗足学園が設置する音楽大学です。音楽学部を設置する国内大学の中で最大規模の学生数と19の専門コースを有し、学生一人ひとりが自身の志向に応じて専門性を磨くことができる環境を整えています。

最先端設備と実践的教育を通じ、国内外で活躍するアーティスト・クリエイターを多数輩出。

主な卒業生には、マカロニえんぴつ、Saori（SEKAI NO OWARI）、平原綾香、昆夏美、唯月ふうか、新田恵海などがいます。

公式HP：https://www.senzoku.ac.jp/music/

【お問い合わせ先】

洗足学園音楽大学 インキュベーションセンター

E-mail：incubation@senzoku.ac.jp