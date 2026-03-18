CINCA、約 450 社が出展するスタートアップ展示会「Startup JAPAN EXPO 2026」に出展

株式会社CINCA

株式会社CINCA（本社：東京都港区 代表取締役 阿部拓貴、以下「当社」）は、4月15日（水）・16日（木）に幕張メッセにて開催される、約 450 社が出展するスタートアップ展示会「Startup JAPAN 2026」に出展いたします。

当社ブースでは、採用いらずで新規事業が進む「レンタル新規事業室」のほか、事業開発スキル・マインドを鍛え社内起業家を輩出する研修サービス「ゼロイチ研修」、新規事業を法人化し事業の成功確度を高める「カーブアウトパートナー」の紹介を実施する予定です。

現在、当社ブースへの訪問予約も受け付けておりますので、新規事業の推進に興味のある方や社内向け新規事業の運営事務局を担当されている方などはぜひご予約ください。

【Startup JAPAN EXPO 2026 開催概要】

イベント名称：Startup JAPAN EXPO 2026

開催日時 ：2026年4月15日（水）～16日（木） 10:00～17:00予定

会場 ：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール7・8

主催 ：Eight（Sansan株式会社）

特設サイト：https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/(https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/?code=sj_sp_pk&utm_source=sp)

参加方法 ：事前登録制（無料）

※当社ブースへの訪問予約につきましては、下記より参加申込の上、当社ブースへご希望の時間をご予約ください。

参加申し込みはこちら(https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/?code=sj_sp_pk&utm_source=sp)

【株式会社CINCAについて】

社内の新規事業室が抱えやすいコストとリスクといった課題を最小限に押さえて事業の立ち上げを代行する「レンタル新規事業室」の他、事業開発スキル・マインドを鍛え社内起業家を輩出する研修サービス「ゼロイチ研修」、新規事業を法人化し事業の成功確度を高める「カーブアウトパートナー」を展開。これまでに通信・金融・教育・web3・食品・医療など幅広い業界で新規事業を創出しています。

【会社概要】

会社名：株式会社CINCA

所在地：東京都港区虎ノ門二丁目2番1号住友不動産虎ノ門タワー17階

代表者：代表取締役 阿部 拓貴

URL：https://cinca.tokyo/

【お問い合わせ先】

株式会社CINCA

https://cinca.tokyo/contact/