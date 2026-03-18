いらっしゃい・・・・・・今日から開店だよ『SILENT HILL f』よりキャラクターが大川ぶくぶ先生の描きおこしイラストで様々なグッズになって登場です。

株式会社empty[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KDoBQEmJ2Pw ]

株式会社empty(本社：東京都千代田区)はKONAMIから好評発売中の家庭用ゲーム『SILENT HILL f』より漫画家大川ぶくぶ先生描き起こしイラストのグッズを発売します。

『深水雛子』と『狐面の男』の大川ぶくぶ先生ならではの魅力のあるイラストをお楽しみください。

【SILENT HILL f×ぶくぶ 商品情報】

ちいさめアクリルスタンド 全8種 価格：１個770円(税込) ※ブラインド仕様 / 種類は選べません。カンバッジ 全8種 価格：１個550円(税込) ※ブラインド仕様 / 種類は選べません。セリフアクリルキーホルダー 全8種 価格：１個660円(税込) ※ブラインド仕様 / 種類は選べません。おおきめアクリルキーホルダー全8種 価格：各880円(税込)トートバッグ 全1種 価格：3,300円(税込)マグカップ 全1種 価格：2,200円(税込)ふぇいすタオル 全2種 価格：各1,100円(税込)祈願お守り 全1種 価格：1,650円(税込)ぬいぐるみマスコット 全2種 価格：各2,２00円(税込)ぬいぐるみバッジ 全2種 価格：各1,100円(税込)

雑貨類は2026年6月、ぬいぐるみマスコット・ぬいぐるみバッジは2026年8月に発売予定です。

予約は本日からempty公式通販サイト『empty.tokyo(https://empty2010.tokyo/)』や

キャラクターグッズ専門店・大手ECサイト等でスタートしました。

発売日より店頭購入キャンペーンも実施いたします。

購入特典でホログラムステッカーの配布と『ぬいぐるみマスコット』『ぬいぐるみバッジ』の

先行販売を2026年6月に予定実施予定です。

実施店舗は以下のとおりです。

・あみあみ秋葉原ラジオ会館店

・あみあみ池袋miniフェアグッズ店

・コトブキヤ秋葉原館

・コトブキヤ日本橋店

開催日や詳細は決定次第、後日empty公式Xアカウント(@empty_JP(https://x.com/empty_JP))にて告知いたします。

SILENT HILL f Official Website

https://www.konami.com/games/silenthill/f/gate

『販売に関する注意事項』

・画像はイメージです。実際のものと異なる場合がございます。

・混雑時や荒天時等、安全が確保できないと判断した場合、

列の形成を一時停止および中止、列を解消することがあります。

・購入可能数につきましては当日の状況により変更する場合がございます。

・グッズ・特典の数には限りがございます。売り切れの際はご了承ください。

・お買い求めいただいた商品・数量・釣銭などは、必ずその場でご確認ください。

・お客様都合による、返品・交換は致しかねますので、ご注意ください。

・すべての内容に関して予告なく変更や中止となる場合があります。

(C)Konami Digital Entertainment

発売元：株式会社 empty

公式サイト：https://www.empty.co.jp(https://www.empty.co.jp/)