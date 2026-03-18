取締役社長の交代および新経営体制の先行開始に関するお知らせ

カリモク家具株式会社

カリモク家具株式会社（本社：愛知県知多郡東浦町、取締役社長：加藤正俊、以下「当社」）は、2025年10月7日（火）開催の取締役会において、現取締役副社長の加藤洋が新たに取締役社長に就任することを内定いたしました。

本件は、2026年6月開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定ですが、年度の経営スピード向上を目的として、2026年4月より新体制へ移行・先行開始いたします。

今回の社長交代により、変化の激しい環境への対応力を高め、さらなる成長と企業価値の向上を目指すとともに、「木とつくる幸せな暮らし」をより多くのお客様へ提供すべく尽力してまいります。

新取締役社長 加藤 洋新取締役社長 加藤洋 略歴

学歴

1990年3月 京都大学農学部 卒業

ジョージワシントン大学にてMBA取得



職歴

1992年4月 三菱商事株式会社 入社

1994年1月 刈谷木材工業株式会社 入社

2004年5月 知多カリモク株式会社 取締役社長 就任（現職）

2004年5月 東浦カリモク株式会社 取締役社長 就任（現職）

2010年4月 カリモク家具株式会社 取締役副社長 就任

2026年6月 カリモク家具株式会社 取締役社長 就任予定

・役員の異動（2026年6月付予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13161/table/58_1_aabaa7ecf16a79a159fdd89e1fafe95d.jpg?v=202603191251 ]

※2026年4月より、上記体制にて実務を開始いたします。

■カリモク家具株式会社



1940年に加藤正平が愛知県刈谷市で木工所を創業。木製品の加工業を営み、そこで培った技術を元に、1960年代に自社製の木製家具の販売を開始した家具メーカーです。 「100歳の木を使うなら、その年輪にふさわしい家具をつくりたい」 をモットーに機械による高度な加工と職人の技を融合させる 「ハイテク & ハイタッチ」 で家具づくりに取り組んでいます。また安心・安全・環境配慮の観点から、（一社）日本家具産業振興会が定める国産家具表示認定基準を満たしています。



Web：https://www.karimoku.com/

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