3/24ウェビナー開催｜ブレイン・ラボ×弁護士ドットコム：広告費を抑えて売上増！候補者囲い込み戦略

株式会社ブレイン・ラボ［お申し込みはこちら］ :https://pages.matchingood.co.jp/260324.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=cp_pr_260318

株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区、代表取締役：中江典博）は、国内最大級の法律相談ポータルサイト等プラットフォームを運営する弁護士ドットコム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO・弁護士：元榮太一郎）と共同で、2026年3月24日（火）12時より、人材紹介会社の経営層・マネージャー層を対象とした無料ウェビナーを開催いたします。

■開催の背景：集客コストが利益を圧迫する「不採算構造」からの脱却

現在、人材紹介業界では媒体費の高騰により、せっかく獲得した候補者が成約に至らず他社へ流出してしまう「決定率の低迷」が収益悪化の要因となっています。単なる集客量の追求では、投じたコストが利益に結びつかず霧散していくばかりです。

本セミナーでは、自社プラットフォームを武器に急成長を続ける弁護士ドットコム社が登壇。広告費に依存せず売上を再加速させた「候補者の囲い込み戦略」と、形骸化したシステムを排して利益体質を構築した「業務刷新」のリアルな裏側を公開。場当たり的な集客から脱却し、確実な決定を生むための具体策を解説します。

■本セミナーで学べること

・高騰し続ける広告費の削減： 媒体依存から脱却し、ROIを劇的に改善するデータ活用戦略

・「候補者の囲い込み」強化： 他社への流出を防ぎ、獲得した候補者を確実に成約へ導く仕組み

・利益体質へのシステム刷新： 弁護士ドットコム株式会社が実践した、入力の形骸化を防ぎ「勝ちパターン」を作る運用術

・属人化を排除した組織構築： チーム全体で決定率を底上げし、効率的に売上を再加速させる方法

■開催概要

［お申し込みはこちら］ :https://pages.matchingood.co.jp/260324.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=cp_pr_260318

日時： 2026年3月24日（火）12:00～13:00

形式： オンライン開催（Zoom予定）

参加費： 無料

対象： 人材紹介会社の経営者、事業責任者、マネージャーの方々

詳細・お申し込み： https://pages.matchingood.co.jp/260324.html(https://pages.matchingood.co.jp/260324.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=cp_pr_260318)

■弁護士ドットコム株式会社 会社概要

［社名］ 弁護士ドットコム株式会社/ Bengo4.com,Inc.

［本社所在地］ 東京都港区六本木四丁目1番4号 黒崎ビル

［設立年月日］ 2005年7月

［代表者］ 代表取締役社長兼CEO・弁護士 元榮 太一郎

［事業内容］ 弁護士ドットコムの開発・運営

弁護士ドットコムニュースの運営

税理士ドットコムの開発・運営

クラウドサインの開発・提供

BUSINESS LAWYERSの運営

キャリア支援サービスの運営

Legal Brainの開発・提供

［URL］ https://www.bengo4.com/corporate/

■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要

［社名］ 株式会社ブレイン・ラボ（Brain Lab,Inc.）

［本社所在地］ 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F

［設立年月日］ 2002年11月

［代表者］ 代表取締役社長 中江典博

［事業内容］ 人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート

人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売

［URL］ https://www.brainlab.co.jp(https://www.brainlab.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=cp_pr_260318)

［プロダクトURL］https://careerplus-info.com/(https://careerplus-info.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=cp_pr_260318)

［お問い合わせ先］ 03-6778-4326