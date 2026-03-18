【開催報告】第14期医療政策アカデミー 最終発表会

特定非営利活動法人 日本医療政策機構

特定非営利活動法人 日本医療政策機構（HGPI: Health and Global Policy Institute）（所在地：東京都千代田区、代表理事：乗竹 亮治）主催の医療政策アカデミー第14期、最終発表会を開催しました。

最終発表会では、受講生が約半年間のグループワークを通して作成した「2050年に向けた」政策提言の発表と、当機構理事の小野崎耕平、およびフェローの阿真京子による講評を行いました。

発表会では、受講生らがグループワークを通じて整理した医療政策課題について、これまでの講義を通じた学びやグループでのリサーチや議論を基に政策提言を作り上げました。また、2050年の将来推計を踏まえつつ、作成した提言に想定される各ステークホルダーの意見を考慮することで、政策を実現するために必要な合意形成の観点についての理解も深めました。

本講義をもって医療政策アカデミー第14期の全プログラムが終了となりました。第14期医療政策アカデミーでは、医療政策を「実学」としてとらえ、現場や社会に活きる知識と視点を提供することを目指し、1）医療の”あるべき姿”を見つめる、2）多様な立場に耳を傾ける、3）未来を構想し、形にするという3つの視点を重視しました。

第15期の開催については、概要が決定次第、当機構ウェブサイトおよびメールマガジンにてご案内いたします。よろしければ当機構メールマガジンへのご登録をしてお待ちください。

■医療政策アカデミーについて

詳細を見る :https://hgpi.org/mail.html

「医療政策アカデミー（HPA: Health Policy Academy）」は、非営利・独立の民間シンクタンクである日本医療政策機構（HGPI）が提供する医療政策を学びたい市民向けの公開講座です。2015年の第1期開講以来第13期まで、のべ400人を超える方々が受講されました。本講座では、多様な視点から医療政策を捉えるための講義と多様なバックグラウンドを持つ受講生同士の交流・ディスカッションなど、多彩なプログラムにより医療政策初学者向けのコンテンツを提供してまいりました。

近年、医療政策に関するテキストや講座も数多く登場しており、オンライン上でも様々な意見交流やコンテンツに触れることができるようになりました。一方で、医療政策はステークホルダーによって考えも多様であり、合意形成にも難しさがあります。しかし医療を取り巻く諸システムの目指す姿は、私たちの生命・健康を支え、質の高い暮らしを送ることにあります。医療政策アカデミーでは、「市民主体の医療政策の実現」という日本医療政策機構（HGPI）のミッションに則り、受講生が日頃の立場を超えて、1人の市民として医療政策に向き合い、これからの医療政策・医療システムの姿を考える機会を提供したいと考えています。

詳細を見る :https://hgpi.org/tag/health-policy-academy

■日本医療政策機構とは： https://hgpi.org/

日本医療政策機構（HGPI: Health and Global Policy Institute）は、2004年に設立された非営利、独立、超党派の民間の医療政策シンクタンクです。市民主体の医療政策を実現すべく、独立したシンクタンクとして、幅広いステークホルダーを結集し、社会に政策の選択肢を提供してきました。特定の政党、団体の立場にとらわれず、独立性を堅持し、フェアで健やかな社会を実現するために、将来を見据えた幅広い観点から、新しいアイデアや価値観を提供しています。設立以来、女性の健康、がん対策、認知症、薬剤耐性、再生医療、グローバルヘルスなど、当時は十分に議論されていなかったテーマをいち早く政策課題として提示し、法制度や国家戦略の形成、国際的な政策議論に反映されるなど、具体的な政策の前進に寄与してきました。こうした継続的な取り組みは、国内外の政策関係者や国際機関からも一定の評価を受けており、日本発の医療政策シンクタンクとして国際的な対話の場に参加し続けています。

日本国内はもとより、世界に向けても有効な医療政策の選択肢を提示し、地球規模の健康・医療課題を解決すべく、これからも皆様とともに活動を続けていきます。