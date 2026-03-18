KIM HYUN JIN JAPAN OFFICIAL SITEが2026年3月18日（水）オープン！

株式会社HUB JAPAN

高身長で端正なビジュアルと繊細な演技でひときわ目を引き、俳優としても着実に存在感を高めているキム・ヒョンジンの日本公式サイト「KIM HYUN JIN JAPAN OFFICIAL SITE」が、2026年3月18日（水）12:00にオープンした。

本サイトでは、キム・ヒョンジンの日本国内における最新活動情報をいち早く発信。ニュース、出演作品、イベント情報、メディア出演情報に加え、ここでしか見ることのできないオリジナルコンテンツなども順次公開していく予定だ。

近年はドラマ「アイドルアイ」で存在感を発揮し、さらに「ラブフォビア」では主演のひとりとして新たな魅力を披露するなど、俳優として着実に活躍の幅を広げている。

日本公式サイトのオープンを皮切りに、日本でもこれからさらに注目を集める存在として、今後の活動に期待が高まっている。

■KIM HYUN JIN JAPAN OFFICIAL SITE概要

- オープン日：2026年3月18日（水）12:00- URL： https://kimhyunjin.jp/- 掲載内容：最新ニュース、スケジュール、イベント情報、メディア出演情報 ほか

■本件に関するお問い合わせ先

KIM HYUN JIN JAPAN OFFICIAL SITE運営事務局

Email：info-live@nurimjp.com（土日祝日除く11:00 - 17:00）

公式SNS：X [@KIMHYUNJIN_JP]