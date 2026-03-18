採用管理システム「採用一括かんりくん」、連携サービス数が目標の100を突破！

HRクラウド株式会社

企業の採用活動を支援するHRクラウド株式会社（所在地：東京都千代田区 代表取締役社長：中島悠揮 以下、当社）が提供する採用管理システム「採用一括かんりくん」において、連携するHRサービスや求人媒体の数が、目標として掲げていた100を突破したことをお知らせいたします。

100サービス連携達成の背景と意義

労働人口の減少に伴い、企業の採用手法は多様化の一途を辿っています。多くの企業が複数の求人媒体、ダイレクトリクルーティング、人材紹介、適性検査などを並行して利用しており、応募者情報の散逸や管理工数の肥大化が深刻な課題となっています。

当社はこれまで、「採用一括かんりくん」を通じてこうした煩雑な管理業務を効率化し、人事担当者の「工数削減」に貢献してまいりました。

さらに売り手市場が加速する中で、「応募者が集まらない」「辞退が減らない」といった本質的な課題を解決すべく、あらゆる採用チャネルのデータを一元化するプロジェクトを推進しています。

そしてこの度、目標としていた「100サービス連携」を達成いたしました。

この100連携達成は、「採用一括かんりくん」が効率化できるツールから、「採用成功のためのプラットフォーム」へと進化したことを意味する重要なマイルストーンです。

多種多様な強みを持つHRサービス各社と強固に連携し、巨大なエコシステムを構築することで、企業は特定の媒体や手法に縛られることなく、自社に最適な採用チャネルを自由に選択し、その成果を最大化することが可能となりました。

今後の展開について

当社は、「明日の仕事が楽しみな世の中を創る」をビジョンに掲げています。

このビジョンを実現するためには、企業と求職者の「ミスマッチ」をなくし、一人ひとりが心から「楽しい」と思える職に出会える環境を作らなければなりません。

100サービス連携の達成はゴールではなく、新たなスタートであると考えています。今後は連携サービスの「数」をさらに拡大していくとともに、「質」の向上（より高度なAPI連携やデータ分析、AIを活用したマッチング精度の向上など）に取り組んでまいります。

HR業界の様々なプロダクトと手を取り合い、日本の採用活動の根幹を支えるインフラとして、企業と個人の幸福なマッチングを増やし、日本社会の発展に貢献してまいります。

【パートナー募集】日本の採用を共に盛り上げる協業・連携パートナー様を募集

当社は、来春の100サービス連携達成に向け、「採用一括かんりくん」とのAPI連携や、業務提携をご検討いただけるHRサービス提供企業様、求人媒体社様を広く募集しております。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

＜連携対象サービスの例＞

求人媒体 / ダイレクトリクルーティングメディア

適性検査 / アセスメントツール

日程調整ツール / Web会議システム

AI面接 / 録画面接ツール

タレントマネジメントシステム など

▼ 協業・連携に関するお問い合わせはこちら

「採用一括かんりくん」について

お問合せはこちら :https://share.hsforms.com/1i3k2qSMyQyyRpL1-euMvlge7ncd?utm_source=prtimes&utm_campaign=100collaborations

当社が提供する自動化と候補者とのコミュニケーション最適化をサポートする採用管理システム（ATS ）です。複数の求人媒体からの応募者情報を自動で取り込み一元管理できるほか、LINEを活用した候補者との円滑なコミュニケーション機能などを備え、採用業務の効率化と質の向上を支援します。

この度、新たに「採用AIエージェント」機能を搭載しました。採用プロセスを【集める】【自動化する】【惹きつける】の3ステップで再定義し、AIが採用担当者のパートナーとして採用活動の全フェーズを強力に支援します。

HRクラウド株式会社について

会社名 ： HRクラウド株式会社

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階

代表者 ： 代表取締役社長 中島悠揮

設立 ： 2014年4月2日

事業内容：クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供

、採用コンサルティング・採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供

https://www.career-cloud.asia/bpaas

https://www.career-cloud.asia

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： HRクラウド株式会社

部署名： HRテック事業部 マーケティンググループ

担当者： PR 担当 市原

TEL ： 03-6261-5989

E-mail： mk@hr-cloud.co.jp