【新サービス】マンガとAI対話を活用した、先輩・OJT担当者・管理職の若手育成力を強化する『AIロープレ型e-ラーニング』の提供を開始

株式会社アイ・ラーニング

デジタル人材の育成をリードする株式会社アイ・ラーニング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：杉山 真理子）は、現場の先輩や管理職を対象とした、新人・若手育成力強化プログラム 『AIロープレ型e-ラーニング』 の提供を開始いたしました。

近年、企業においては若手社員とのジェネレーションギャップを感じ、「どう教えたらよいのかわからない」と育成に悩む声が多く聞かれます。 さらに、ハラスメントリスクへの配慮などから指導に踏み切れないケースもあり、現場は深刻な「育成の壁」に直面しています。

こうした課題を解決するため、本サービスはマンガによるストーリーとAIを用いたロールプレイを取り入れ、現場の“育てる力”を伸ばせる仕組みのe-ラーニングとして開発しました。

本サービスの特長は、マンガを活用したストーリー仕立てで受講者を引き込み、記憶に残りやすい「自分ごと化させる」学習設計です。 さらに、今求められる指導スキルを全15項目のカリキュラムに集約し、ロジカルに「どうすればよいか」まで落とし込む解説を提供します 。また、知識のインプットだけでなく、AI対話を通じた個別フィードバック付きのロールプレイを行うことで、「できたつもり」を防ぎます。 従来の知識習得型研修とは異なり、現場で“実際に使える育成スキル”を身につけられる学習プログラムです。

画面例

本サービスの提供開始に伴い、2026年5月末までのお申し込み限定でお得にご受講いただける「リリース記念キャンペーン」を実施します 。導入をご検討中のご担当者様向けには実際のコンテンツを確認できる「無料トライアル」をご用意しているほか 、自社のコンテンツをカスタマイズしてオリジナルのe-ラーニングを作成できる「カスタムプログラム」も提供しております 。

■サービス概要

https://www.i-learning.jp/human-skills/leadership/nurturing-roleplay/

・コース名：【AIロープレ型 e-ラーニング】 先輩・管理職のためのイマドキ新人・若手育成力強化 ～マンガで学び、AI対話で指導・フィードバックを実践～

・内容：若手育成・OJT指導に必要なテーマを体系化した全15パート（各約15分）で構成。「やれる気」を引き出す関わり方、タイプ別の任せ方、効果的な指示・フィードバック、叱り方・褒め方のポイント、自律性の育成、信頼関係の構築など、管理職・OJT担当者に求められる実践スキルを網羅的に学習できます。

・価格： 27,500円 (税別 25,000円) ※2026年5月末までリリース記念価格：22,000円 (税別 20,000円)

・利用期間：受講開始日から90日間

■ 『AIロープレ型e-ラーニング』の特長

１．マンガで学ぶ没入型設計：現場で起こりがちな若手指導の場面をマンガで疑似体験し、状況を自分ごととして捉えながら学習できます。

２．AIによる実践ロールプレイ：AI部下との対話形式で「自分ならどう伝えるか」を実際に試します。理解を“行動レベル”へと高めます。

３．AIによる個別フィードバック：回答内容に応じてAIが具体的なフィードバックを提示し、振り返りとスキル定着を促進します。

４．安心して試せる実践環境：AI相手に何度でも練習が可能なため、失敗を恐れず実践力を磨くことができます。

５．実践を支える育成の5ステップ：１.マンガを読む → ２.考える → ３.解説を聞く → ４.AI対話 → ５.個別フィードバックの反復で、着実に指導力を向上させます。

■ アイ・ラーニングについて https://www.i-learning.jp/

ブリッジインターナショナルグループ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役会長兼CEO：吉田融正）の子会社である株式会社アイ・ラーニングは、DX時代の人材の育成をはじめとして、DX推進、ITスキル、ビジネススキル、プロジェクトマネジメントおよび新入社員研修など、企業向け研修とコンサルティングサービスを提供する総合人材育成サービス企業です。

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎4-3 国際箱崎ビル

■ブリッジインターナショナルグループについて https://ir.bridge-g.com/

ブリッジインターナショナルグループは「新たな価値を提案し、成功を創り続け、未来への架け橋になる」をミッションとして掲げ、B2B企業の売上成長に向けた改革を支援するEnd to Endのサービスを提供しています。アイ・ラーニングを中心とする「研修事業」に加えて、「インサイドセールスアウトソーシング事業」、「プロセス・テクノロジー事業」を展開しています。

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー19階