「AnimeJapan 2026」に「TOブックス」が初出展！『本好きの下剋上』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』をはじめアニメ化作品の展示多数！

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、2026年3月28日（土）から3月29日（日）まで東京ビッグサイトにて開催されます「AnimeJapan 2026」に出展いたします。

作品展示・ノベルティ配布・グッズ販売を【東8ホールA07】にて実施いたします。

皆様のお越しをお待ちしています。

【開催概要】

出展ブース名: TOブックス

ブース位置：東8ホールA-07

開催日: 2026年3月28日(土)~2026年3月29日(日)

開催場所:東京国際展示場(東京ビッグサイト)

▼「AnimeJapan2026」に関する詳細は公式サイトをご確認ください。

AnimeJapan2026公式サイト：https://anime-japan.jp/

※内容に関して変更や中止となる場合がございます。

【出展タイトル】

- 『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～』- 『穏やか貴族の休暇のすすめ。』- 『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』- 『欠けた月のメルセデス～吸血鬼の貴族に転生したけど捨てられそうなのでダンジョンを制覇する～』- 『乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル』- 『恋した人は、妹の代わりに死んでくれと言った。―妹と結婚した片思い相手がなぜ今さら私のもとに？と思ったら―』- 『悪党一家の愛娘、転生先も乙女ゲームの極道令嬢でした。～最上級ランクの悪役さま、その溺愛は不要です！～』- 『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』- 『バッドエンド目前のヒロインに転生した私、今世では恋愛するつもりがチートな兄が離してくれません!?』- 『ゲーム世界転生〈ダン活〉～ゲーマーは【ダンジョン就活のススメ】を〈はじめから〉プレイする～』

And more!!!!

【物販】

『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～』

TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』

『穏やか貴族の休暇のすすめ。』

TVアニメ『水属性の魔法使い』

【ノベルティ】

TO ブックスブースでは会場にお越しいただいた方に、先着で下記ノベルティを配布予定です！

是非ブースで受け取ってくださいね！

※お一人様一個まで、なくなり次第終了

１.レッサーくんペーパーサンバイザー

4 月から放送開始される TV アニメ「本好きの下剋上 領主の養女」に登場する

レッサーくんの顔がデザインされたかわいらしいペーパーサンバイザーを配布いたします。

TO ブックスブースに来て受け取ってくださいね！

２.Celica 試し読み小冊子

3 月 1 日に創刊した TO ブックスの女性向け新レーベル「Celica」の人気 6 タイトルコミックスの小冊子を配布します。

▼詳しい情報は、noteをチェック

https://note.com/tobooks/n/nc3b48357d0a3

当日はお楽しみいただけるよう、会場でお待ちしています！

【出展タイトルの原作特設サイトはこちら】

『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～』(https://www.tobooks.jp/booklove/index.html)

『穏やか貴族の休暇のすすめ。』(https://www.tobooks.jp/odayaka/index.html)

『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』(https://www.tobooks.jp/all-works-maid/)

『欠けた月のメルセデス～吸血鬼の貴族に転生したけど捨てられそうなのでダンジョンを制覇する～』(https://www.tobooks.jp/kakemeru/)

『乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル』(https://www.tobooks.jp/otosaba/index.html)

『恋した人は、妹の代わりに死んでくれと言った。―妹と結婚した片思い相手がなぜ今さら私のもとに？と思ったら―』(https://www.tobooks.jp/koishitahitoha/index.html)

『悪党一家の愛娘、転生先も乙女ゲームの極道令嬢でした。～最上級ランクの悪役さま、その溺愛は不要です！～』(https://www.tobooks.jp/akumana/)

『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』(https://www.tobooks.jp/saijakutamer/index.html)

『バッドエンド目前のヒロインに転生した私、今世では恋愛するつもりがチートな兄が離してくれません!?』(https://www.tobooks.jp/badend/index.html)

『ゲーム世界転生〈ダン活〉～ゲーマーは【ダンジョン就活のススメ】を〈はじめから〉プレイする～』(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%B8%96%E7%95%8C%E8%BB%A2%E7%94%9F%E3%80%88%E3%83%80%E3%83%B3%E6%B4%BB%E3%80%89&release_date_from=&release_date_to=)

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/