引越業界初！大好評の「引越マスター」が関東初上陸　アート引越センター、3月28日（土）「カンドゥー幕張」にアクティビティをオープン！

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アート引越センター株式会社

　アート引越センター株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：寺田 政登）は、イオンモール キッズドリーム合同会社が運営する仕事体験テーマパーク「カンドゥー幕張」（千葉県千葉市）に2026年3月28日（土）より「引越マスター」アクティビティをオープンいたします。


　本アクティビティは、2025年12月にオープンした「カンドゥー大日」（大阪府守口市）にて先行導入され、オープン以来、子どもたちから「チームワークを学べる本格的な体験」として非常に高い評価をいただいております。この度、満を持してイオングループの拠点である幕張へ展開いたします。






引越マスターブースイメージ





アクティビティ体験イメージ




■出展の背景：大日での反響を受け、関東の子どもたちへ「最高のサービス体験」を


当社は、引越を単なる運送業ではなく、お客様の「あったらいいな」を形にする「サービス業」と捉えています。先行してオープンした「カンドゥー大日」では、多くの子どもたちが真剣な表情で荷物を運び、完了後に誇らしげに認定証を受け取る姿が見られました。 この「モノだけでなく想いも運ぶ」というホスピタリティの心を、多くの子どもたちにも体験していただきたいと考え、今回の出展に至りました。



■アクティビティ詳細：最新技術とチームワークで挑む「未来の引越」


子どもたちは「アート引越センター」のプロスタッフとして、専用のユニフォームを着用し、以下のミッションに挑みます。


1.「アーボット」からの指令： 未来の引越ロボット「アーボット」から、大切なお荷物の輸送依頼を受


　　　　　　　　　　　　　　 けます。


2.プロの技を体験 ： オリジナル資材「エコ楽ボックス」を使用し、食器をパズルのように


安全に梱包。効率的で丁寧なプロの技を学びます。


3.チームで出動！ ： トラック型トロッコにお荷物を積み込み、仲間と協力して目的地まで


お届けします。


4.「引越マスター」認定 ： ミッション完了後、その功績を称え「引越マスター認定証」と記念品を


授与します。






■「カンドゥー幕張」アクティビティ概要


施設名　　： カンドゥー幕張


オープン日： 2026年3月28日（土）


場所　　　： カンドゥー幕張（千葉県千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心 エキマエ3階）


体験時間　： 約45分


定員　　　： 5名／回