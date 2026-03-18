引越業界初！大好評の「引越マスター」が関東初上陸　アート引越センター、3月28日（土）「カンドゥー幕張」にアクティビティをオープン！

アート引越センター株式会社

アート引越センター株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：寺田 政登）は、イオンモール キッズドリーム合同会社が運営する仕事体験テーマパーク「カンドゥー幕張」（千葉県千葉市）に2026年3月28日（土）より「引越マスター」アクティビティをオープンいたします。

本アクティビティは、2025年12月にオープンした「カンドゥー大日」（大阪府守口市）にて先行導入され、オープン以来、子どもたちから「チームワークを学べる本格的な体験」として非常に高い評価をいただいております。この度、満を持してイオングループの拠点である幕張へ展開いたします。

引越マスターブースイメージ

アクティビティ体験イメージ

■出展の背景：大日での反響を受け、関東の子どもたちへ「最高のサービス体験」を

当社は、引越を単なる運送業ではなく、お客様の「あったらいいな」を形にする「サービス業」と捉えています。先行してオープンした「カンドゥー大日」では、多くの子どもたちが真剣な表情で荷物を運び、完了後に誇らしげに認定証を受け取る姿が見られました。 この「モノだけでなく想いも運ぶ」というホスピタリティの心を、多くの子どもたちにも体験していただきたいと考え、今回の出展に至りました。

■アクティビティ詳細：最新技術とチームワークで挑む「未来の引越」

子どもたちは「アート引越センター」のプロスタッフとして、専用のユニフォームを着用し、以下のミッションに挑みます。

1.「アーボット」からの指令： 未来の引越ロボット「アーボット」から、大切なお荷物の輸送依頼を受

けます。

2.プロの技を体験 ： オリジナル資材「エコ楽ボックス」を使用し、食器をパズルのように

安全に梱包。効率的で丁寧なプロの技を学びます。

3.チームで出動！ ： トラック型トロッコにお荷物を積み込み、仲間と協力して目的地まで

お届けします。

4.「引越マスター」認定 ： ミッション完了後、その功績を称え「引越マスター認定証」と記念品を

授与します。

■「カンドゥー幕張」アクティビティ概要

施設名 ： カンドゥー幕張

オープン日： 2026年3月28日（土）

場所 ： カンドゥー幕張（千葉県千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心 エキマエ3階）

体験時間 ： 約45分

定員 ： 5名／回