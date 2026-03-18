色選びにもう迷わない。キャラが映える「今っぽい配色」のパターン本『迷わず塗れる！肌の色から決めるキャラ塗り配色レシピ』、発売

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、『迷わず塗れる！肌の色から決めるキャラ塗り配色レシピ』を2026年3月18日（水）に発売します。

6種類の肌の色をベースに、キャラクターが一番映える配色パターンを提案

本書は、キャラクターの肌の色に合わせて、「影」「髪」「瞳」の色を決める新発想の配色パターン本です。「オレンジベース」「ブルベ」「イエベ」「明るい褐色」「濃い褐色」「ファンタジー」の6種類の肌の色をベースに、キャラクターが一番映える配色パターンを提案します。序盤でしっかり、「色相環」「彩度」「明度」など、色選びの基本を解説しているため、提案パターンをそのまま使うだけでなく、自分好みにカスタマイズする力も身につきます。

さらに、購入特典の「入門パレット」も充実。初心者でも楽しく色選びがスタートできます。

本書のポイント

・肌の色を基準にしているから、キャラが自然に映える配色を提案

・トレンド感のある色の組み合わせがすぐ見つかる

・色の基本を学べるから、パターンを自由にアレンジ可能

・購入者特典の入門パレットで、誰でも簡単に色塗りを楽しめる！

Contents

Chapter 1 色選び入門編！色について知ろう

Chapter 2 まずはここから決めよう！肌と影色のレシピ

Chapter 3 肌の色から決める髪色のレシピ

Chapter 4 肌の色から決める瞳の色のレシピ

SNS参加型キャンペーンを開催。線画2種を無料配布＆投稿作品を本書の著者ディープブリザードさんが動画で紹介！

書籍の発売を記念し、SNS参加型キャンペーンを実施します。

期間中、マイナビブックス_クリエイティブ公式Xアカウント（@mynavibooks_cre(https://x.com/mynavibooks_cre)）にて、塗り絵に使用できる線画2種を無料配布します。線画は、書籍に掲載されている配色を使用して着彩を楽しむことはもちろん、オリジナルの配色で自由に仕上げることも可能です。完成した塗り絵は、指定のハッシュタグを付けてSNSに投稿することで、ディープブリザードさんご本人のYouTube動画内で、コメント付きで作品を紹介します（※投稿作品の中から一部をご紹介予定）。

●キャンペーン参加方法

１.マイナビブックス_クリエイティブ（@mynavibooks_cre(https://x.com/mynavibooks_cre)）より配布される線画を使用して塗り絵を制作

２.完成作品をハッシュタグ「#ディープブリザードのキャラ塗り配色本」「#キャラ塗り動画希望」を付けてSNSに投稿

発売から1カ月以内（～4月18日）に「#キャラ塗り動画希望」タグを付けて投稿いただいた作品の中から、ディープブリザードさんのYouTube動画内で、コメント付きで作品を紹介します。

※投稿作品の中から一部をご紹介予定です。

●注意事項

・「#キャラ塗り動画希望」タグを付けて投稿された作品は、投稿者のアカウント名と完成した塗り絵が、YouTube動画内で紹介される場合があります。YouTubeでの紹介を希望されない場合は、タグを「#ディープブリザードのキャラ塗り配色本」のみ付けて投稿してください。

・キャンペーン期間は書籍発売日から1カ月間（～4月18日）です。

・紹介動画の公開は、キャンペーン終了後を予定しています。

●線画データ利用に関する注意事項

本塗り絵データは、キャンペーン期間中に無料配布される非商用限定の特典です。

イラストに関する著作権は著者に帰属しています。したがって、以下の行為は禁止されています。

・塗り絵データを使用したグッズの制作・販売

・データやその一部を改変しての販売・配布

・第三者への譲渡、再配布

・生成AIへの学習利用

・その他、著作権を侵害する行為

また、著者名を明示せず、線画を自作であるかのように公開する行為も禁止しております。

完成した塗り絵をインターネット上で公開する際は、必ず投稿内容に「#ディープブリザードのキャラ塗り配色本」を一緒に明記してください。

ぜひ、書籍ともにキャラクター塗りをお楽しみください。

著者情報

ディープブリザード

YouTubeやXで初心者に向けたイラスト入門動画を中心にお絵かき講座を公開している。YouTubeのチャンネル登録者数は40万人（2026年3月現在）。著書に『魔王とはじめる！iPadキャライラスト Procreateを使った簡単＆時短テクニック』（KADOKAWA）『ディープブリザードといっしょに! いちばんたのしいコピック』（日本文芸社）などがある。

YouTube：https://www.youtube.com/@deepblizzard

X：@mao_DBmiyuki(https://x.com/mao_DBmiyuki)

書誌情報

迷わず塗れる！肌の色から決めるキャラ塗り配色レシピ

著作者名：ディープブリザード

書籍：2,475円（税込）

電子版：2,475円（税込）

判型：B5

ページ数：160ページ

ISBN：978-4-8399-88845

発売日：2026年03月18日

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4839988846

マイナビBOOKS：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=149664

※流通の都合により、ストアによって発売日が異なる場合がございます。

マイナビ出版について

株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。

【会社概要】

2015年10月に、株式会社マイナビの出版事業本部を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。大手取次との契約以来45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

本社：東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号

代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀

公式HP：https://pub.mynavi.jp/