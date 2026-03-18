リュックと添い寝ごはん × Ryo’LEFTY’Miyata　最新アルバム『生きるは愛』を語る

OIKOS MUSIC株式会社

JFN系列全国FMラジオ番組『MUSIC TOURIST』（パーソナリティ：音楽プロデューサー Ryo’LEFTY’Miyata）第77・78回（2026年3月21日(土)より順次放送）は、リュックと添い寝ごはんの松本ユウが登場します。

番組前半「音楽ルーツの旅」では、松本ユウさんとRyo’LEFTY’Miyataが、高校の軽音楽部でコーチと生徒の立場で出会ったエピソードを紹介。また、最新アルバム『生きるは愛』から、Ryo’LEFTY’Miyataがプロデューサーとして参加した楽曲「恋煩い」の制作秘話を語ります。

後半は「マイ哲学」をテーマに、松本ユウさんが音楽制作の現場で得た学びや、音楽との向き合い方について深掘ります。さらに、『生きるは愛』を通して感じるAI時代の音楽観についても、アーティストの立場から深い音楽談義が展開されます。

“音楽の旅”をテーマに、アーティストの素顔を紐解く『MUSIC TOURIST』。音楽と真摯に向き合う姿勢が、さまざまな視点から語られる2週間、ぜひお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104775/table/117_1_ac8267747c81a1c4c84064ce01f03b7d.jpg?v=202603191251 ]

※各局放送日時の詳細は、放送スケジュール掲載の番組サイト(https://www.cross-dominance.tokyo/music-tourist/)をご確認ください

ゲスト情報

リュックと添い寝ごはん ＜松本ユウ(Vo&Gt) / 宮澤あかり(Dr) / ぬん(Gt) / 堂免英敬(Ba)＞

2017年11月10日結成。

東京都内を拠点に活動する4人組バンド。通称・リュクソ。

高校在学中に「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019」への出場と初の全国流通盤リリースを経験した後、2020年12月に1st Album「neo neo」でビクターエンタテインメント / SPEEDSTAR RECORDS よりメジャーデビュー。

2021年7 月には、自身初のタイアップ曲として「明治 エッセル スーパーカップ WEBCM」に書き下ろした「くだらないまま」をリリースすると、耳馴染みの良いメロディと温かみのある歌詞が評価され、タイアップが続々と決定。

2022年にGt.ぬんの加入を経て、4人体制としての活動をスタートさせると、バンドの知名度はさらに上昇。

2023年に「Be My Baby」が「みなと商事コインランドリー2」のエンディング・テーマに抜擢されると、カロリーメイト「拝啓、受験前日の私たちへ」タイアップソングや「スマートEX」CMソングにも新曲が起用された。

2024年3月20日には、3rd Album「Terminal」をリリースし、計12公演に渡る全国ワンマンツアーを開催。

2025年1月15日にカンテレ×FODドラマ「未恋～かくれぼっちたち～」主題歌に書き下ろした配信Single「灯火」をリリース。

2026年3月7日に自身最大規模となるZepp Shinjukuでのワンマンライブを開催。

多彩な音楽性で描く純度の高いポップスが幅広いリスナー層から支持を集める注目のロックバンド。

Official Website: https://sleeping-rices.com/

YouTube: https://www.youtube.com/@sleeping-rices

X: https://twitter.com/sleeping_rices

Instagram: https://www.instagram.com/sleeping_rices/

TikTok: https://www.tiktok.com/@sleeping_rices

Ryo’LEFTY’Miyata（パーソナリティ）

Ryo’LEFTY’Miyata

音楽プロデューサー / OIKOS MUSIC共同創業者

東京都出身の音楽プロデューサー、編曲家、作詞家、作曲家、ベーシスト、キーボーディスト、ギタリスト、マニピュレーター。



幼少期にピアノを学び、久石譲の様な映画音楽家に憧れを抱くが、小6でHi-STANDARDに出会い、バンドマンを目指す事となる。

ポップネスなメロディメイク、様々なジャンルをクロスオーバーさせたアレンジメントを得意とし、BE:FIRST、eill、Superfly、timelesz、sumika、Hyde、Tani Yuuki、MISIA、chevon、V6、ASH DA HERO、ALI、星街すいせい、RADIO FISHなど、数多くのアーティストへ楽曲提供やプロデュース、編曲を手掛ける。

また、ユーティリティープレイヤーとしてofficial髭男dism、sumika、BE:FIRSTなど、数多くのアーティストのライブサポートも行う。

2018年より海外アーティストとのco-writing活動を開始、世界マーケットを視野に入れた音楽活動を展開。2022年、若いアーティストを支援する「OIKOS MUSIC」を創業。

2024年、国籍、ジャンル、性別、世代を超えたアーティストがコラボレーションして音楽を世界に届ける、アーティストプロジェクト「cross-dominance by Ryo'LEFTY'Miyata」をスタート。



X（Twitter）：@LeftyMonsterP

OIKOS MUSIC：https://www.oikosmusic.tokyo

JFN系列全国FMラジオ番組『MUSIC TOURIST』

音楽プロデューサー・Ryo‘LEFTY’Miyataと共に、音楽の世界、クリエイティブな世界を旅するトーク番組。第一線のアーティストやプロデューサー、また映画監督や漫画家など、ジャンルを超えた方々たちと語らいながら、クリエイティブな世界へリスナーを誘います。アーティスト、プロデューサー、クリエイター自身の生の言葉で、まるで一緒に作品作りをしているようにトークするMUSIC TOURIST。



この番組での出会いから新たに生まれる楽曲も披露していきます。有名アーティスト・注目アーティストとのトークから生まれたコラボ楽曲はもちろん、番組ネット各局のエリアに住むシンガーやプレイヤー、伝統楽器の演奏者、アマチュアミュージシャンともコラボレーション。リスナー投稿では、旅先で拾った音や、リスナーの住む“日本各地のサウンド”を素材に、音楽を紡いでいきます。

▼番組の視聴

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▼番組サイト

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