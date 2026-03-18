シティポップの系譜を受け継ぎ、90年代AOR／ポップへと展開した、煌めきと抜け感のあるアーバン・サウンド。BECAUZ、全作品がついにサブスク解禁&MV公開！さらに記念ライブの開催も決定！

株式会社バップ

1991～1995年に活動し、シティポップ以降の流れを汲みながら、AOR・ポップス・ブリティッシュビートに加え、R&Bやブルーアイドソウルの質感までも柔軟に取り込み、独自のサウンドへと昇華してきたユニット BECAUZ（ビコーズ）。

その確かな音楽性と普遍的なメロディが支持され続けてきた彼らの 全作品が、2026年3月18日（水）よりApple Music・Spotifyなど主要音楽配信サービスにてストリーミング配信開始 となります。

配信はこちら :https://vap.lnk.to/BECAUZPR

そして、今回のサブスク解禁を記念して、大和邦久による「BECAUZ配信開始記念LIVE」 の開催が決定しました。

活動当時の空気感をそのままに、大和のボーカルと実力派ミュージシャンによる生演奏でBECAUZ楽曲が甦る特別ライブ。

2026年6月5日（金）、汐留BLUE MOODにて開催、チケットは2026年3月20日（金・祝）より発売開始 となります。リアルなステージで楽曲世界を堪能できる、ファン必見の一夜です。

さらに、配信開始にあわせて、当時制作されたオリジナMV6本を公開。

MVはこちら :https://www.youtube.com/playlist?list=PLH7YfMslstaWOvy2B-3OoQfM-RxulVhuf

音源だけでは伝わらないBECAUZの雰囲気や世界観をより鮮明に映し出しています。新たに楽曲に触れるリスナーにも、当時を知るファンにも、音楽と映像の両面からBECAUZの魅力を再発見できる内容です。

30年を経ても変わらないその楽曲の魅力を、この機会にぜひ体感してください。

【本人コメント】

BECAUZは、それまでのLOOK～L3Cの

コンセプト重視の音楽から、

もっと自由にジャンルにこだわらず

自分たちの音楽を好きなように作ろうという

思いで結成しました。

1991年～1994年の短い活動期間でしたが

最高の作品を残せたと自負しています。

30年以上経っても色あせないBECAUZのサウンドを、

多くの方に感じていただければ嬉しく思います。

大和邦久 千澤仁

【配信タイトル一覧】

［音源］

「Silly Girl」（1992/1/21 発売 Single）

「LADY ANNA」（1992/4/21 発売 Single）

「BECAUZ」（1992/6/21 発売 Album）

「Club Mersey Beat」（1992/7/21 発売 Single）

「輝いていて」（1992/12/25 発売 Single）

「SOMETHING NEW」（1993/8/1 発売 Album）

「あのときめきをもう一度」（1993/9/1 発売 Single）

「明日、君に愛を」（1993/12/21 発売Single）

「Welcome to summer～二度目の夏～」（1994/7/1 発売 Single）

「I’m IN LOVE」（1994/7/1 発売 Album）

［MV］

「Silly Girl」

「あの歌が聞こえてくる」

「輝いていて」

「あのときめきをもう一度」

「明日、君に愛を」

「Welcome to summer～二度目の夏～」

【LIVE情報】

大和邦久

BECAUZ配信開始記念LIVE

2026年6月5日(金)

汐留BLUE MOOD

OPEN 18:00 START 19:00

前売券 \5,500 + 2order

当日券 \6,000 + 2order

チケット発売開始

BLUE MOOD Website : blue-mood.jp

2026年3月20日(金/祝)

お問い合わせ : BLUE MOOD

TEL:03-3549-6010 (14:00-23:00)

Musician

Gt:石井洋介

Ba:山内和義

Ds:刀祢暢朗

Key:荒木啓介

Key:鈴木賢

Sax:山崎ユリエ

Cho : Mana

Cho：富岡美保

【BECAUZ Profile】

「シャイニン・オン～君が哀しい」を大ヒットさせていたLOOKより、1989年にボーカルの鈴木トオルが脱退。新ボーカルとして大和邦久を迎え入れ、バンド名をL3C（Look Lonesome Lane Club)と改める。1991年、同バンドより山本はるきちが脱退。大和とLOOK時代からのメンバーである千沢仁＆チープ広石の3人でThe Becauzを結成。1992年1月、VAPからシングル「Silly Girl」でデビュー。1992年、4thシングル「輝いていて」をリリース後、チープ広石が脱退。以降は大和と千沢の2人で活動を継続。1994年、バンド名をBECAUZに改名。シングル「WELCOME TO SUMMER～二度目の夏～」、アルバム「I'm IN LOVE」をリリース。1995年、解散。

大和邦久はソロ・アーティストとして現在も活動を続けている。

【関連リンク】

大和邦久Webサイト(https://www.yamatokunihisa.com/)

大和邦久 X(https://x.com/team_yamato)

大和邦久 facebook(https://www.facebook.com/KunihisaYamatoFanpage/)

BECAUZ 配信リンク(https://VAP.lnk.to/BECAUZPR)

BECAUZ MVまとめ(https://www.youtube.com/playlist?list=PLH7YfMslstaWOvy2B-3OoQfM-RxulVhuf)