総合教育カンパニーのSPRIX、個別指導「森塾」のメソッドを活用した通信制高校サポート校「SPRIX高等学院」を2026年4月に開校

株式会社スプリックス

株式会社スプリックス（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：常石博之、以下「SPRIX」）は、通信制高校と提携したサポート校「SPRIX高等学院」を2026年4月に開校（東京・用賀）することをお知らせいたします。全国で個別指導塾「森塾」などを展開してきたノウハウを最大限に活かし、「勉強に少し苦手意識がある」「自分のペースで学びたい」と考える生徒一人ひとりに寄り添い、高校卒業資格の取得と大学進学の実現をサポートします。

■SPRIX高等学院のコンセプト：「個別指導で学び、楽しく通って大学進学へ」

SPRIX高等学院は、「従来の通信制高校のイメージ」や「全日制高校」といった枠にとらわれず、生徒が自分らしく、前向きな気持ちで通える新しい学びの場です。テストや推薦入試に強い「森塾」の個別指導メソッドを軸に、「わかる」喜びと「できる」自信を育み、高校卒業はもちろん、その先の大学進学という未来の選択肢を着実に広げていきます。

■SPRIX高等学院の3つの特徴

■SPRIX高等学院 学院長 田久保 健太 よりメッセージ

- 実績ある「森塾」の環境で、効率的にしっかり学べる学校の定期試験対策や推薦入試に強い個別指導塾「森塾」のメソッドを活かした指導で、楽しく通って先生や仲間とコミュニケーションをとりながら着実に学びを積み重ねていきます。映像授業と対話式の授業を組み合わせた個別指導で生徒のつまずきを見逃さず、「授業がわからない」という不安を解消します。主要5教科に加え、高卒資格取得に必要な副教科の実習授業も、無理なく楽しく取り組めます。- 高卒資格取得に加え、大学進学まで一貫して目指せる通信制高校の卒業に必要なレポート作成やテストをきめ細かく支援し、高卒資格の確実な取得をサポートします。さらに、オンライン教材や豊富な受験対策教材を活用し、学校推薦型・総合型選抜で重視される小論文・面接対策など、一人ひとりの志望校に合わせた大学受験指導を行います。- 金銭的・心理的負担が小さく、安心して通える環境提携通信制高校の本校へ通学する必要はなく、お近くの校舎（用賀）へのスクーリングで卒業要件を満たせます。また、高等学校等就学支援金制度の活用により、学費負担を軽減することが可能です。制服の着用義務や頭髪などの校則もなく、自分らしいスタイルで安心して通うことができます。

近年、少子化の中でも通信制高校の生徒数は増加の一途をたどり、学びのスタイルは多様化しています。一方で、「勉強の苦手を克服したい」「自分のペースで大学進学を目指したい」と考える生徒にとって、その受け皿はまだ十分とは言えません。こうした社会的ニーズに応えるため、個別指導で多くの生徒の自信を育んできた「森塾」のノウハウや学習環境を活用した新しい学びの選択肢が必要だと考え、当学院の設立に至りました。

SPRIX高等学院は楽しく学んで未来の可能性を広げる新しい選択肢です。あなたの将来の夢が今見つかっていなくても、行きたい大学が決まっていなくても心配はいりません。

SPRIX高等学院で、私たちと一緒に将来の選択肢を広げる準備を始めましょう。

SPRIX高等学院 学院長 田久保 健太

略歴：2009年、新卒でサイバーエージェントに入社、「アメーバピグ」等の責任者を経て、2017年リクルートに入社。「スタディサプリ」の中高生向けサービスの立ち上げを行う。現在はSPRIXにて教育×エンタメに特化したEdutainment-Lab の取締役を務める。

■オンライン個別相談会のご案内

SPRIX高等学院では、新入学をご検討の中学3年生はもちろん、現在他の高校に在籍されている生徒様の転入、高校を中途退学された方の編入も受け付けております。年度の途中からの転入学や、高校2年生以降の編入学についても、一人ひとりの履修状況や目標に合わせて個別かつ柔軟に学習計画をご提案しますので、ご安心ください。

「通信制高校の仕組みがよくわからない」「自分のペースで大学進学を目指せるか不安」といった疑問やご不安に、お答えする個別相談会を随時開催しております。まずは公式サイトより詳細をご確認の上、お気軽にお申し込みください。

SPRIX高等学院：https://sprix-gakuin.com/

SPRIX高等学院 概要

名称： SPRIX高等学院（スプリックスこうとうがくいん）

学院長： 田久保 健太

開校予定日： 2026年4月1日

所在地： 東京都世田谷区用賀2-15-5 朝日生命用賀ビル2階（森塾 用賀校内）

■株式会社スプリックス 概要

スプリックスは教育サービス・コンテンツを展開する総合教育カンパニーです。日本国内では1校舎あたりの平均生徒数で日本最大規模の個別指導塾である森塾や、トップシェアの学習コンテンツ教材も複数開発・出版しています。海外での展開にも力を入れており、国際基礎学力検定「TOFAS」は、現在、実施国数50ヵ国以上、受験者数1,500万人以上にのぼります。

名称 ：株式会社スプリックス

本社 ：東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー22F

代表者 ：代表取締役社長 常石 博之

URL ：https://sprix.inc/