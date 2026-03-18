春のキレイは抹茶からはじまる。栄養補助食品セルディア「抹茶ラテ」が数量限定発売！

株式会社Dstyleホールディングス

プロポーションづくりの総合コンサルティング企業・株式会社ダイアナ（東京都渋谷区、代表取締役CEO：徳田充孝、代表取締役COO:塩沢義博）は、プロポーションづくりをサポートする栄養補助食品「セルディア」シリーズより、「セルディア -soy シェイク 抹茶ラテ」を2026年3月26日（木）より数量限定で発売いたします。

人気の抹茶ラテが、"soy"仕様へとプチリニューアル。

抹茶に含まれるカテキンやビタミンに加え、女性の健やかな毎日を支えるイソフラボンを含む大豆たんぱくを使用し、内側から美と健康をサポートします。

■セルディアとは

セルディアは、“我慢するダイエット”ではなく、栄養をきちんと摂りながら整えることを大切にした栄養補助食品シリーズです。

カロリーコントロールをサポートしながら、たんぱく質やビタミン、ミネラルなど、日々の食生活で不足しがちな栄養素をバランスよく補給。

忙しい毎日でも無理なく続けられる設計で、美しさと健やかさを内側から支えます。

“食べない”のではなく、“賢く選んで、整える”。

それがセルディアの考える、新しいインナーケア習慣です。

■抹茶のチカラ×大豆のやさしさ

抹茶に含まれるカテキンやビタミンは、季節の変わり目にゆらぎがちなコンディションをサポート。さらに、大豆由来のイソフラボンをプラスすることで、春のはじまりにうれしい、しなやかな毎日を応援します。

ホットやアイスで美味しくお召し上がりいただけます。

その日のお好みのアレンジでお楽しみください。

■ 商品概要

商品名：セルディア -soy シェイク 抹茶ラテ

価格：\15,120(税込)

内容量：30g×20袋

販売場所:ダイアナ オンラインショップ・サロン

■株式会社ダイアナについて

「女性美の原点はプロポーションの美しさにある」という理念のもと、プロポーションづくりの総合コンサルティング企業として全国に約600サロンを展開し、97万人以上※にコンサルティングを実施。健やかなプロポーションづくりによる美の満足を多くの女性に提供する女性美のトータルソリューションカンパニー。(※202５年12月末現在)

・会社名：株式会社ダイアナ

・Dstyle group.代表 グループCEO 株式会社ダイアナ

代表取締役CEO：徳田充孝 代表取締役COO:塩沢義博

・本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23

・カスタマーセンター（ご相談窓口）： TEL 0120-22-8866

・株式会社ダイアナ: https://www.diana.co.jp/

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社Dstyleホールディングス https://www.dstyleholdings.co.jp

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL https://www.mente-s.jp/

・株式会社D-LOGI LINKS