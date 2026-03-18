yutori、韓国ブランド『MARITHE + FRANCOIS GIRBAUD』の東海エリア初店舗を4/4(土)より名古屋パルコにオープン

株式会社yutori

複数のストリートブランドを展開する株式会社yutori（本社 : 東京都世田谷区 / 代表取締役社長 : 片石 貴展 / 東証グロース市場：証券コード5892 / 以下 yutori）は、4/4(土)より、販売特約店契約を締結した韓国ブランド『MARITHE + FRANCOIS GIRBAUD / 以下 マリテフランソワジルボー』の東海エリア初の常設店舗を「名古屋パルコ」に新規オープンすることをお知らせいたします。





マリテフランソワジルボーは韓国を含むグローバル市場で多くの支持を集める、フランス発のファッションブランドです。今回の常設店舗では、ブランドの世界観を体現する多彩なアイテムを取り揃え、マリテフランソワジルボーらしいヨーロピアン感性のカジュアルスタイルをご提案いたします。

本店舗は日本国内において3店舗目となる常設店舗となります。名古屋を新たな発信拠点として、マリテフランソワジルボーの世界観とともに、韓国発のファッショントレンドの魅力をより多くのお客様へお届けしてまいります。

今後はシーズンごとにイベントやキャンペーンを定期的に展開し、名古屋のお客様に向けてブランドの魅力を継続的に発信いたします。



名古屋限定アイテムとして、名古屋のシンボルである“金”をイメージしたカラーの「マリちゃんキーリング」をご用意しております。さらに、26SSシーズンの最新コレクションまで幅広く取り揃え、 ご来店のお客様にはノベルティキャンペーンをはじめとする特別なプロモーションも展開いたします。

<MARITHE + FRANCOIS GIRBAUD（マリテフランソワジルボー）出店概要>

- オープン日：2026年4月4日(土)- 場所：愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ 西館 1階- 営業時間：10:00-20:00- URL：https://nagoya.parco.jp/- 公式 Instagram：https://www.instagram.com/marithe_jp/- 公式 X：https://x.com/marithe_jp※最新作の詳細内容やプロモーション情報はSNSで確認できます。





<来場者限定ノベルティ>

実施内容：

１. 購入者限定、先着26名様にCLASSICLOGO GOODYBAGをプレゼント。

２. \15,000(税込)以上お買い上げのお客様に、先着で限定DOODLE BEAR POUCHをプレゼント。

先着・お買い上げ条件を満たせば、オリジナルアイテムを手に入れるチャンス。

※数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

■ MARITHE + FRANCOIS GIRBAUD

MARITHE + FRANCOIS GIRBAUD (マリテ+フランソワジルボー)は、1972年にMARITHE BACHELLERIE(マリテ・バシェレリー)とFRANCOIS GIRBAUD(フランソワジルボー)が設立したフランスのファッションブランド。2019年より韓国株式会社LAYERとのライセンス契約を通してハイエンドデザインをカジュアルウェアに融合させ、多くの人々に愛されています。フランスを代表するグローバルブランドとしてトレンドを導くヨーロピアン感性のカジュアルスタイルなど新しいMARITHE + FRANCOIS GIRBAUD (マリテ+フランソワジルボー)ムードを展開しています。

Instagram：https://www.instagram.com/marithe_kr/

JP公式オンラインストア：https://marithe-jp.com/

■ 株式会社yutori

2018年4月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、古着コミュニティ『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『9090』『centimeter』『My Sugar Babe』など複数のファッションブランドを展開、Instagramの累計フォロワー数は295万人（2026年2月時点）を超える。2022年4月にブランド『F-LAGSTUF-F』、8月には株式会社A.Z.Rがyutoriグループへ参画。その後2024年8月には、『Her lip to』等のブランドを運営し、元AKB48の小嶋陽菜氏がCCOを務める株式会社heart relationを子会社化。自社ECサイト『YZ STORE』の展開のみならず、実店舗も全国で60店舗（2026年2月時点）を展開中。2023年12月に東京証券取引所グロース市場へ上場、アパレル企業史上最短・最年少上場（IPO）記録を更新。

yutori web：https://yutori.tokyo/

YZ STORE：https://yz-store.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

yutori PRESS E-mail：marithe.pr@yutori.tokyo