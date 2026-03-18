純度100％の暗闇で迎える入社式　視覚に頼らない対話でチーム力を育む「暗闇入社式」を4月1日に開催

株式会社CHINTAI

お部屋探しのリーディングカンパニー株式会社CHINTAI（本社：東京都港区 代表取締役社長 奥田倫也、以下CHINTAI）は、純度100％の暗闇の中で視覚以外の感覚やコミュニケーションの大切さを体感する「暗闇入社式」を、2026年4月1日（水）に開催します。

完全な暗闇で行うユニークな入社式として2014年から実施しており、コロナ禍で対面開催を見送った期間を除き、2026年度で通算8回目の開催となります。



一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティが運営するダイアログ・ダイバーシティミュージアム「対話の森(R)」にて、視覚以外の感覚やコミュニケーションの重要性を体感できる『ダイアログ・イン・ザ・ダーク』を活用して実施します。

実施概要

■開催日時：2026年4月1日（水）10:00～12:30

■開催場所：ダイアログ・ダイバーシティーミュージアム「対話の森(R)」

東京都港区海岸1-10-45アトレ竹芝シアター棟1階

■アクセス：ダイアログ・ダイバーシティミュージアム「対話の森(R)」よりご確認ください。

https://taiwanomori.dialogue.or.jp/

本年度のポイント

本年度の暗闇入社式では、新入社員がCHINTAIのカルチャーを体感し、視覚に頼らないインパクトのある体験を通じて、社長をはじめとする役員と感動や学びを共有しながら一体感を醸成します。また、自らの特性を活かし、チームで価値を創造する力を身につけるためのプログラムを実施します。

・主体性を引き出すプログラムを採用

参加者全員で暗闇の中で学びを共有し、自らの特性を活かした発信や行動を促すことで、チームで取り組むからこそ生まれる価値に気づく機会を提供します。

・社長、役員と新入社員がフラットな関係を築く仕掛けを導入

視覚に頼らない「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」の環境を活かし、社長や役員と新入社員が肩書を超えて対話できる場を用意。互いの個性を尊重しながら、自然に協力関係を築ける仕掛けを取り入れています。

・非日常空間で体感する「前例にとらわれない」企業姿勢

日常とは異なる特別な空間で入社式を実施することで、既成概念にとらわれず新たな挑戦を続けるCHINTAIの姿勢を体感できるプログラムを採用しています。体験を通じて、「新たな定番を創る」企業メッセージを伝えます。

暗闇入社式の開催背景

CHINTAIは、新しい価値を生み出し続け、住まいや暮らしのあり方を進化させることを大切にしており、その考えのもと、暗闇入社式を継続して実施してきました。本入社式では、新入社員が肩書や立場、外見といった視覚的な情報に頼ることができない環境の中で、自らの声や行動を発信し、周囲と協力する力を養うことを目指します。

さらに、この体験を通じて、新入社員がCHINTAIの一員であることを実感し、多様な価値観を尊重しながら、新たな挑戦へと踏み出すきっかけとなることを期待しています。

昨年の実績・参加者の声

2025年の暗闇入社式では、参加した新入社員から以下のような声が寄せられました。

・対話だけでなく、音を出すことなどで意思疎通を取れて楽しかったです。

・暗闇という非日常の空間で、多くの方とつながりを感じながら人間の温かみを知ることができました。

・暗闇の中だと普段よりにおいや音がはっきりと感じることができました。

・普段どれだけ視覚を頼りにしているのか知る良い機会になりました。

・新しい自分に生まれ変わったように感じました。すべてが新しく期待に満ちたスタートを切れてよかったです。

メディア関係者様へ

本イベントは、取材を受け付けております。興味をお持ちの媒体関係者様は、下記の問合せ先までご連絡ください。撮影可能範囲については、事前調整のうえ対応させていただきます。

※本入社式は完全に光を遮断した真っ暗闇の中で実施されます。撮影の際は、機材の点灯部分に目張りをするなど、暗闇を保つための対応が必要となりますので、予めご了承ください。

ダイアログ・イン・ザ・ダークとは

『ダイアログ・イン・ザ・ダーク』とは、一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティが運営している、アテンドと呼ばれる視覚障害者の案内のもと、完全に光を遮断した“純度100％の暗闇”の中で、視覚以外のさまざまな感覚やコミュニケーションを楽しむソーシャル・エンターテイメントです。

これまで世界47カ国以上で開催され、900万人を超える人々が体験。日本では1999年より開催。各地での出張開催なども行っています。

会社概要

・株式会社CHINTAI https://www.chintai.jp/

お部屋探しのリーディングカンパニーである株式会社CHINTAIは、「住まい」「お部屋」をベースに、暮らしを豊かにするためのさまざまなサービスを運営するメディア会社です。

賃貸物件検索サイト『CHINTAIネット』を中心に、「安心・安全」かつ「心に残る」サービスをご提供します。

・一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ https://djs.dialogue.or.jp/

たがいを認め、助けあう社会を実現するためのフラッグシッププロジェクト。『ダイアログ・イン・ザ・ダーク』『ダイアログ・イン・サイレンス』『ダイアログ・ウィズ・タイム』の3つの事業を通じて社会に貢献することがミッション。誰もが対等に対話することで協力し信頼し安心して社会参加ができるようにし、もっとより豊かで多様性のある社会の形成及び発展に寄与することを目的としています。