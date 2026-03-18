「FIFA World Cup 2026」 ウェブニュース調査（2026年3月1日~17日）【Qlipper】

株式会社トドオナダ



今回、株式会社トドオナダ（代表取締役社長 松本泰行）は、2026年3月1日～17日までの「FIFA World Cup 2026」に関するウェブニュースについて調査・分析いたしました。4,000以上のWEBメディアをモニタリングできるPR効果測定サービス「Qlipper」（ https://qlipper.jp/ ）のデータに基づいた調査結果です。

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「FIFA World Cup 2026」 のPV上位記事をピックアップ

復帰戦のロドリゴに悲劇…右ヒザ前十字じん帯断裂で今季終了、W杯出場も絶望的に

3月4日 合計PV数:566,446 超WORLDサッカー!に掲載 転載数:13

https://web.ultra-soccer.jp/

「W杯で勝つには2002年韓国を模倣せよ」英メディアが日本代表に提言。韓国紙も「4強進出した韓国のモデルが日本の現実的な答え」と反応

3月13日 合計PV数:544,962 フットボールチャンネルに掲載 転載数:6

https://www.footballchannel.jp/2026/03/13/post864183/

ブラジル代表、W杯前にマラカナンで壮行試合を実施へ

3月7日 合計PV数:408,210 MEGABRASILに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/articles/f5fd81570c335f2605acbd882a3dc2cba4559829

〈サッカー〉過去最大赤字の電通が死守した「W杯放映権」争奪戦の顛末→FIFAとの蜜月は安泰? 現実味帯びる"WBCシナリオ"

3月11日 合計PV数:168,283 東洋経済オンラインに掲載

https://toyokeizai.net/articles/-/937122

J.バルヴィンがW杯アンセム「JUMP」発表 スティーヴ・ヴァイ＆トラヴィス・バーカー参加の豪華コラボに注目

3月6日 合計PV数:93,979 フロントロウに掲載 転載数:1

https://front-row.jp/_ct/112762/

【日本代表】Ｗ杯100日前、森保一監督「『日本ならできる』という姿を世界に発信」

3月3日 合計PV数:86,619 日刊スポーツに掲載 転載数:6

https://www.nikkansports.com/soccer/japan/news/202603030000193.html



【あのW杯トロフィーが手に入る!?】レゴの本気がヤバい！実寸大のスケールと“隠しギミック”が胸熱すぎるFIFAコラボ第1弾

3月15日 合計PV数:53,369 MonoMax Webに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/articles/a08431c414785d04ee5a33bb120fe6b4bd3ad262

北中米W杯開幕まで約3か月 赤青緑の3色…芸術家コラボの大会公式ポスターが初公開

3月6日 合計PV数:49,977 Football ZONE WEBに掲載 転載数:6

https://www.football-zone.net/archives/632577

日本代表GK鈴木彩艶、左手骨折から復帰も2戦連続起用なし…W杯を控え気になる動向の背景は？クエスタ監督が明かす「賛同は得ていないが…」 ｜ セリエA

3月9日 合計PV数:47,346 DAZN Newsに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/articles/b24debc27bd6bd9b2cbc011788f550a35d54cb7d

分析

今回「FIFA World Cup 2026」として記事データの調査を行いましたが、W杯まで残り3ヶ月を切ったこともあり、様々な動きが見受けられました。ラテンミュージック界のスーパースター、J.バルヴィン氏がFIFAワールドカップ2026に向けたコカ・コーラの公式アンセム「JUMP」をリリースした記事や、北中米W杯開催3ヵ国(アメリカ、カナダ、メキシコ)の芸術家が共同でポスターを制作するなど様々なコラボが行われております。今後W杯が近づくにつれ、大きな話題性のある記事が増えると予想できます。そして何より各国の選手の動向に注目していきたいと思います。

「FIFA World Cup 2026」の記事、仮想PV推移

・総記事数 478件

・総PV数 (※) 4,397,067pv

※PV＝仮想PV：Qlipperが取得したサイト構造を基に独自エンジンで記事のページビューを予測・算出した数字

（ https://qlipper.jp/virtualpv.html ）

■調査概要

調査期間：2026年3月1日～17日（Qlipperの記事確認日時）

調査機関：自社調査調査対象：本文または見出しに「W杯」「ワールドカップ」を含むサッカーの記事

調査方法：Qlipperが調査期間中に収集した国内主要ニュースサイトのウェブニュースの内、調査対象の記事数、仮想PV数、記事がXでポストされた数を集計。

※仮想PV：国内4,000媒体以上のWEBメディアをモニタリングしているQlipperが、取得したサイト構造を基に独自エンジンで記事のページビューを予測・算出しています。（特許第7098122号）

■Qlipperについて

Qlipper（URL: https://qlipper.jp/ ）は、広報業務を支援するPR効果測定ツールです。Webニュースのモニタリング、PR分析、ChatGPTを活用したプレスリリースの自動作成などの機能を備え、効率的かつリアルタイムなPR戦略の立案・改善が可能になり、効果的なPR活動が行えます。

無料トライアルを用意しており、弊社コンサルタントが専任でサービス初期設定と最適化を支援します。

企業概要

【株式会社トドオナダ】

https://todo-o-nada.com/

代表取締役社長 松本泰行

〒110-0005 東京都台東区上野7-11-13 弥彦ビル302

【プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社トドオナダ

Qlipper運営事務局

Email：qlipper@todo-o-nada.com

TELL：03-6453-6886