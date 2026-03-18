「FIFA World Cup 2026」 ウェブニュース調査（2026年3月1日~17日）【Qlipper】

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株式会社トドオナダ





今回、株式会社トドオナダ（代表取締役社長　松本泰行）は、2026年3月1日～17日までの「FIFA World Cup 2026」に関するウェブニュースについて調査・分析いたしました。4,000以上のWEBメディアをモニタリングできるPR効果測定サービス「Qlipper」（ https://qlipper.jp/ ）のデータに基づいた調査結果です。



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「FIFA World Cup 2026」 のPV上位記事をピックアップ

復帰戦のロドリゴに悲劇…右ヒザ前十字じん帯断裂で今季終了、W杯出場も絶望的に


3月4日　合計PV数:566,446　超WORLDサッカー!に掲載　転載数:13


https://web.ultra-soccer.jp/



「W杯で勝つには2002年韓国を模倣せよ」英メディアが日本代表に提言。韓国紙も「4強進出した韓国のモデルが日本の現実的な答え」と反応


3月13日　合計PV数:544,962　フットボールチャンネルに掲載　転載数:6


https://www.footballchannel.jp/2026/03/13/post864183/



ブラジル代表、W杯前にマラカナンで壮行試合を実施へ


3月7日　合計PV数:408,210　MEGABRASILに掲載後、Yahoo!ニュースに転載


https://news.yahoo.co.jp/articles/f5fd81570c335f2605acbd882a3dc2cba4559829



〈サッカー〉過去最大赤字の電通が死守した「W杯放映権」争奪戦の顛末→FIFAとの蜜月は安泰? 現実味帯びる"WBCシナリオ"


3月11日　合計PV数:168,283　東洋経済オンラインに掲載


https://toyokeizai.net/articles/-/937122



J.バルヴィンがW杯アンセム「JUMP」発表　スティーヴ・ヴァイ＆トラヴィス・バーカー参加の豪華コラボに注目


3月6日　合計PV数:93,979　フロントロウに掲載　転載数:1


https://front-row.jp/_ct/112762/



【日本代表】Ｗ杯100日前、森保一監督「『日本ならできる』という姿を世界に発信」


3月3日　合計PV数:86,619　日刊スポーツに掲載　転載数:6


https://www.nikkansports.com/soccer/japan/news/202603030000193.html



【あのW杯トロフィーが手に入る!?】レゴの本気がヤバい！実寸大のスケールと“隠しギミック”が胸熱すぎるFIFAコラボ第1弾
3月15日　合計PV数:53,369　MonoMax Webに掲載後、Yahoo!ニュースに転載
https://news.yahoo.co.jp/articles/a08431c414785d04ee5a33bb120fe6b4bd3ad262



北中米W杯開幕まで約3か月　赤青緑の3色…芸術家コラボの大会公式ポスターが初公開


3月6日　合計PV数:49,977　Football ZONE WEBに掲載　転載数:6
https://www.football-zone.net/archives/632577



日本代表GK鈴木彩艶、左手骨折から復帰も2戦連続起用なし…W杯を控え気になる動向の背景は？クエスタ監督が明かす「賛同は得ていないが…」 ｜ セリエA
3月9日　合計PV数:47,346　DAZN Newsに掲載後、Yahoo!ニュースに転載
https://news.yahoo.co.jp/articles/b24debc27bd6bd9b2cbc011788f550a35d54cb7d



分析

今回「FIFA World Cup 2026」として記事データの調査を行いましたが、W杯まで残り3ヶ月を切ったこともあり、様々な動きが見受けられました。ラテンミュージック界のスーパースター、J.バルヴィン氏がFIFAワールドカップ2026に向けたコカ・コーラの公式アンセム「JUMP」をリリースした記事や、北中米W杯開催3ヵ国(アメリカ、カナダ、メキシコ)の芸術家が共同でポスターを制作するなど様々なコラボが行われております。今後W杯が近づくにつれ、大きな話題性のある記事が増えると予想できます。そして何より各国の選手の動向に注目していきたいと思います。



「FIFA World Cup 2026」の記事、仮想PV推移

・総記事数 478件


・総PV数 (※) 4,397,067pv



※PV＝仮想PV：Qlipperが取得したサイト構造を基に独自エンジンで記事のページビューを予測・算出した数字


（ https://qlipper.jp/virtualpv.html ）



■調査概要


調査期間：2026年3月1日～17日（Qlipperの記事確認日時）


調査機関：自社調査調査対象：本文または見出しに「W杯」「ワールドカップ」を含むサッカーの記事


調査方法：Qlipperが調査期間中に収集した国内主要ニュースサイトのウェブニュースの内、調査対象の記事数、仮想PV数、記事がXでポストされた数を集計。


※仮想PV：国内4,000媒体以上のWEBメディアをモニタリングしているQlipperが、取得したサイト構造を基に独自エンジンで記事のページビューを予測・算出しています。（特許第7098122号）



■Qlipperについて


Qlipper（URL: https://qlipper.jp/ ）は、広報業務を支援するPR効果測定ツールです。Webニュースのモニタリング、PR分析、ChatGPTを活用したプレスリリースの自動作成などの機能を備え、効率的かつリアルタイムなPR戦略の立案・改善が可能になり、効果的なPR活動が行えます。


無料トライアルを用意しており、弊社コンサルタントが専任でサービス初期設定と最適化を支援します。



企業概要

【株式会社トドオナダ】


https://todo-o-nada.com/


代表取締役社長　松本泰行


〒110-0005 東京都台東区上野7-11-13 弥彦ビル302



【プレスリリースに関するお問い合わせ】


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