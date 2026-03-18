ブロードマインド、株主優待制度を拡充

ブロードマインド株式会社

ライフプラン実現を支援する金融サービスを開発・提供するブロードマインド株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：伊藤清 証券コード：7343 以下：当社）は、2026年3月末時点の株主様を対象とする株主優待制度の拡充について、下記のとおり変更いたしますので、お知らせいたします。

1. 株主優待制度拡充の目的

株主の皆様からの日頃のご支援に対する感謝とともに、当社株式への投資の魅力をより一層高め、中長期的に株式を保有していただける株主様の増加を図ることを目的に、株主優待制度「ブロードマインド・プレミアム優待倶楽部」を導入しております。このたび株主様からご要望の多かった電子マネー優待を追加し、株主優待の利便性向上を図ります。

2. 新株主優待制度の拡充点

●交換商品に「Amazonギフトカード」を追加

当社の株主優待制度では、3月31日時点の株主名簿に記載または記録されている株主様のうち、保有株式数400株以上の株主様を対象に、保有株式数に応じてポイントを贈呈しております。その他のご利用条件については現在の株主優待制度から変更ございません。

※贈呈時期は5月中旬

保有株式数によるポイント表（変更ございません）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59559/table/235_1_f3ca1d09d38d37a0bb3c1e0106b47003.jpg?v=202603190251 ]

※Amazonギフトカードに関するお問合せは、Amazonではお受けしておりません。

ブロードマインド・プレミアム優待倶楽部ヘルプデスク【0120-980-965】までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

3. 株主優待制度拡充の時期

2026 年3月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された株主様を対象に適用いたします。

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。2002年の創業以来、特定の金融機関に属さない独立した立場から個人・法人のライフプラン実現をワンストップで支援しており、東京証券取引所グロース市場に上場しています。

主力サービス『マネプロ』では、FP資格保有率100%（※1）の専門家が、保険・証券・住宅ローンといった幅広い選択肢から、約60社の提携先商品を横断的に組み合わせてご提案します。特定の金融機関に偏らない公平な立場で、納得のいくまで無料でご相談いただけます。累計相談実績20万件・顧客満足度98.9%(※2)を達成しており、業界内でもいち早く全国オンライン相談体制を構築しています。

企業従業員向けの金融教育プログラム『ブロっこり』は、日本の人事部「HRアワード2025」（後援：厚生労働省）プロフェッショナル部門に入賞しました。

これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。



※1・※2 2025年6月時点

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◆会社名：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）

◆代表者：代表取締役社長 伊藤清

◆本社所在地 ：〒150-6233 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階

◆設立：2002年1月

◆上場市場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：7343）

◆事業内容：フィナンシャルパートナー事業

（個人・法人向けFP相談サービス・ライフプランニング支援や、金融教育／ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するデジタルプロダクトの開発提供）



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◆プレスリリース・取材に関するお問い合わせ

広報担当：冨永・志村



こちらのフォームよりお問合せください

https://www.b-minded.com/contact/form-bmpr/

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「ブロードマインド・プレミアム優待倶楽部」に関するご質問・お問い合わせ

プレミアム優待倶楽部 ヘルプデスク

ＴＥＬ：0120-980-965

受付時間：午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く）