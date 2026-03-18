18Kゴールドプレーテッド「オルガン ストップ」型エアベントコントロールを発売

ベントレー モーターズ ジャパン

2026年3月18日 、ベントレーモーターズ ジャパンは、ブランドのクラフツマンシップと輝かしいモータースポーツの歴史を象徴する新たなアクセサリーとして、18Kゴールドプレーテッド「オルガン ストップ」型エアベントコントロールを、Mulliner Aftersales Commissioningプログラムの一環として発売いたします。

ベントレーのインテリアにおいて、最も象徴的なディテールの一つが「オルガン ストップ」です。1920年代のヴィンテージ・ベントレーから受け継がれてきたこの伝統的なデザインは、単なるスイッチの枠を超え、車とドライバーが対話するための重要なインターフェースとして機能しています。

なお、「オルガン ストップ」はパイプオルガンのストップと同様に、直線的な動作と触覚的な操作感によって空気の流れを調整する仕組みに由来しています。

今回、マリナーが提案するのは、その歴史的アイコンに18Kゴールドの輝きを宿した特別なカスタマイズです。熟練の職人によって一点一点精緻に仕上げられたゴールドのディテールは、ダッシュボードに華やかな存在感を添えるとともに、キャビン全体にさらなる気品をもたらします。

なめらかな金属の質感に触れ、重厚なメカニカルクリックを感じるその瞬間、オーナーはベントレーが一世紀以上にわたり培ってきたクラフツマンシップを体感することができます。機能美と芸術性が調和したこのディテールは、ベントレーならではの特別なキャビン空間を完成させます。

本アイテムは、Mulliner Aftersales Commissioningプログラムを通じて提供されるアフターセールスアクセサリーであり、すでにベントレーを所有しているオーナー様や認定中古車をご購入されたお客様に向けた、ご愛車をさらに引き立てる新たなパーソナライゼーションとして展開されます。

18Kゴールドプレーテッド「オルガン ストップ」型エアベントコントロール 概要

SET OF 6 X GOLD ORGAN STOPS（フロント用4本、リア用2本の計6本入り）

適合車種： ベンテイガ

価格：439,000円 （税抜き）